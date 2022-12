Inside Strictly star Helen Skelton “vengeance” après la séparation du mariage – avec Get Naked signe et cadeaux de mariage

Helen Skelton de STRICTLY Come Dancing a vidé la maison qu’elle partageait autrefois avec son ex Richie Myler.

Les caméras ont vu la présentatrice de télévision, 39 ans, nettoyer une gamme d’articles après avoir «fait le bilan» de sa vie.

Le présentateur de télévision de 39 ans est apparu dans l’émission Really TV Celebrity Yorkshire Auction House.

Le commissaire-priseur Angus Ashworth a été vu en train de passer au crible les affaires d’Helen, y compris une grande pancarte indiquant «se déshabiller».

Il y avait aussi des poids et un cheval de saut antique, qui était un cadeau de mariage pour elle-même.

En fin de compte, Helen a encaissé un peu moins d’un grand après une gamme de lots vendus, y compris un vélo de course – qui a coûté 85 £ – et un ensemble de chaises et une table qui ont rapporté 150 £.

Le programme a révélé comment la star voulait transformer la maison près de Leeds en deux maisons séparées – dont elle vivra avec ses trois enfants.

Elle a déclaré: “C’est une excellente occasion de se débarrasser d’un tas de choses. Je pense que vous arrivez à un point de votre vie où il s’agit de ce dont les enfants ont besoin.

“Ce dont mes enfants ont besoin, c’est d’espace pour leurs affaires parce que la vie les concerne.”

Une voix off de l’émission a expliqué: «Après s’être récemment séparée de son mari, Helen fait le point sur sa vie et attend avec impatience un nouveau départ.

“Elle transforme sa maison en deux propriétés distinctes – l’une qu’elle espère vendre et l’autre restera le nid familial pour elle et ses trois enfants.

“La réduction des effectifs de la maison familiale a laissé à Helen une réserve d’objets de collection dont elle est prête à se séparer.”

Helen a déclaré au Sun le mois dernier que Strictly a été comme une thérapie après la séparation de son mariage, rendue plus douloureuse après que l’ex Richie a annoncé que sa nouvelle petite amie Stephanie Thirkill était enceinte.

Elle avait dit: “Strictement, c’est probablement assez écrasant pour beaucoup de gens mais pour moi, bizarrement, j’étais en fait au meilleur endroit pour y être.”

