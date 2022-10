Inside Soap Awards annonce les meilleures nominations alors que le patron confirme que le vote a été “plus proche que jamais”

C’est sur le point d’être l’une des nuits les plus prestigieuses de Soapland alors que les stars du petit écran se réunissent pour célébrer leurs réalisations au cours des 12 derniers mois.

Maintenant, les Inside Soap Awards ont révélé quelles stars et histoires ont fait la liste restreinte et ont la chance de gagner gros dans la nuit.

TVI

Sally Dexter est l’une des principales dames qui s’affrontent[/caption]

TVI

Sally Carman est en lice pour la meilleure actrice[/caption]

Bbc

Gillian Wright ouvre la voie pour EastEnders[/caption]

La cérémonie fastueuse doit avoir lieu le lundi 17 octobre à Londres avec 16 prix différents à gagner.

Avec plus de 90 000 votes exprimés depuis l’ouverture du vote en juillet, les meilleurs talents du feuilleton recevront enfin leur reconnaissance bien méritée et les patrons ont admis que le vote était plus proche que jamais.

Gary Gillatt, rédacteur en chef du magazine Inside Soap, a déclaré : “Le vote pour les Inside Soap Awards de cette année a été plus proche que jamais.”

En tête de la liste des meilleures actrices, citons la favorite de Corrie, Sally Carman (Abi Webster), qui fait face à une rude concurrence de Sally Dexter (Faith Dingle – Emmerdale), Gillian Wright (Jean Slater – EastEnders) et Harvey Virdi (Misbah Maalik – Hollyoaks).

En face d’eux, quatre hommes s’affrontent pour revendiquer le titre de meilleur acteur lors de la remise des prix.

En savoir plus sur les savons SORTIE DE CHOC L’acteur de Hollyoaks quitte le savon après neuf ans au milieu de l’exode massif de stars du savon ma ma mimi Dans la vie de la star d’Emmerdale Mimi Slinger avec son petit ami après la sortie du savon

Ils incluent David Neilson de Corrie (Roy Cropper), la star d’Emmerdale Mark Charnock (Marlon Dingle), Max Bowden d’EastEnders (Ben Mitchell) et la star de Hollyoaks Gregory Finnegan (James Nightingale).

Consultez la liste complète des nominations ci-dessous:

Meilleure actrice

Sally Carman (Abi Webster, Coronation Street)

Gillian Wright (Jean Slater, EastEnders)

Sally Dexter (Faith Dingle, Emmerdale)

Harvey Virdi (Misbah Maalik, Hollyoaks)

Meilleur acteur

David Neilson (Roy Cropper, Coronation Street)

Max Bowden (Ben Mitchell, EastEnders)

Mark Charnock (Marlon Dingle, Emmerdale)

Gregory Finnegan (James Nightingale, Hollyoaks)

Meilleur nouveau venu

Paddy Bever (Max Turner, Coronation Street)

Heather Peace (Eve Unwin, EastEnders)

Louise Jameson (Mary Goskirk, Emmerdale)

Matthew James-Bailey (Ethan Williams, Hollyoaks)

Meilleur méchant

Maximus Evans (Corey Brent, Coronation Street)

Charlie Brooks (Janine Butcher, EastEnders)

Paige Sandhu (Meena Jutla, Emmerdale)

Jamie Lomas (Warren Fox, Hollyoaks)





Meilleure performance comique

Maureen Lipman (Evelyn Plummer, Coronation Street)

Tameka Empson (Kim Fox, EastEnders)

Dominic Brunt (Paddy Dingle, Emmerdale)

Chelsee Healey (Goldie McQueen, Hollyoaks)

Meilleur double acte

David Neilson et Mollie Gallagher (Roy Cropper et Nina Lucas, Coronation Street)

Gillian Wright et Lacey Turner (Jean et Stacey Slater, EastEnders)

Dominic Brunt et Mark Charnock (Paddy et Marlon Dingle, Emmerdale)

Anna Passey et Kieron Richardson (Sienna Blake et Ste Hay, Hollyoaks)

Meilleure performance jeune

Isabella Flanagan (Hope Stape, Coronation Street)

Lillia Turner (Lily Slater, EastEnders)

Amelia Flanagan (avril Windsor, Emmerdale)

Jayden Fox (Bobby Costello, Hollyoaks)

Meilleure famille

Les Platts (Coronation Street)

Les Slater (EastEnders)

Les Dingles (Emmerdale)

Les McQueens (Hollyoaks)

Meilleur scénario

La bataille d’Abi pour le bébé Alfie (Coronation Street)

Trouble bipolaire de Jean (EastEnders)

AVC de Marlon (Emmerdale)

Le viol historique de Misbah (Hollyoaks)

Meilleure romance

Sally Dynevor et Joe Duttine (Sally et Tim Metcalfe, Coronation Street)

Lacey Turner et Jaz Deol (Stacey Slater et Kheerat Panesar, EastEnders)

Zoe Henry et Mark Charnock (Rhona Goskirk et Marlon Dingle, Emmerdale)

Jessica Fox et Ashley Taylor Dawson (Nancy et Darren Osborne, Hollyoaks)

Meilleur Showstopper

L’horreur du gouffre ! (Rue du couronnement)

Jean à Southend (EastEnders)

AVC de Marlon (Emmerdale)

La mort de Luke à Majorque (Hollyoaks)

Meilleure star dramatique

Elinor Lawless (Stevie Nash, Victime)

Jason Durr (David Hide, Victime)

Alex Walkinshaw (Adrian ‘Fletch’ Fletcher, Holby City)

Rosie Marcel (Jac Naylor, Holby City)

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Meilleure étoile du jour

Sarah Moyle (Valérie Pitman, médecins)

Emily Symons (Marilyn Chambers, à domicile et à l’extérieur)

Ben Turland (Hendrix Greyson, Voisins)

Stefan Dennis (Paul Robinson, Voisins)

Meilleur savon de jour

Médecins

À la maison et à l’extérieur

Voisins

Meilleur savon

Rue du couronnement

EastEnders

Emmerdale

Hollyoaks

Plus d’informations peuvent être trouvées sur https://www.insidesoap.co.uk/