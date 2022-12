Inside SickKids: Alors que la salle d’opération est silencieuse, le personnel s’inquiète de l’arriéré croissant

Trois grands écrans de télévision au centre névralgique de la salle d’opération du plus grand hôpital pédiatrique du Canada affichent une liste de ses espaces chirurgicaux, indiquant ceux où des enfants subissent actuellement des interventions.

Il y a beaucoup de points vides.

Le Hospital for Sick Children de Toronto gère habituellement sa salle d’opération à 100 % de sa capacité. Mais ce jour-là, six de ses 16 espaces chirurgicaux sont calmes.

C’est après qu’une vague massive d’enfants souffrant de maladies respiratoires a inondé le service des urgences et submergé l’unité de soins intensifs, incitant la direction de l’hôpital à prendre la décision à la mi-novembre d’annuler de nombreuses chirurgies.

L’hôpital avait besoin de ce personnel spécialisé, en particulier des infirmières, pour parachuter dans le service des urgences et les soins intensifs pour aider à stabiliser une situation précaire.

Il a laissé le chirurgien orthopédiste Dr Simon Kelley debout dans une salle d’opération inhabituellement vide un après-midi récent.

« C’est étrange », dit le chef adjoint des services périopératoires.

“C’est aussi déchirant parce qu’en même temps, une salle d’opération vide, c’est un enfant qui ne se fait pas opérer.”

La Presse canadienne a récemment passé des heures à l’intérieur de SickKids pour mieux comprendre les immenses défis auxquels sont confrontés les hôpitaux pédiatriques alors qu’ils font face à une saison dévastatrice des maladies respiratoires. SickKids fait partie de plusieurs hôpitaux pédiatriques qui ont dû annuler des chirurgies, mais il jette déjà un œil sur l’avenir et le rattrapage à venir.

Le rythme plus lent de la salle d’opération en ce moment est un précurseur d’une énorme vague d’opérations chirurgicales qui devront être effectuées lorsque le personnel redéployé pourra reprendre ses fonctions habituelles.

Pour Kelley, l’arriéré chirurgical croissant est dans son esprit tout le temps.

Le jour où Kelley a parlé à La Presse canadienne, 6 067 enfants attendaient diverses chirurgies. Ce nombre est depuis passé à 6 157.

L’hôpital a annulé 279 interventions chirurgicales depuis la fin de l’ordre de ralentissement à la mi-novembre.

À mesure que la liste d’attente augmente, l’anxiété du personnel augmente également.

“Il y a un niveau de détresse parmi les travailleurs de la santé que nous ne pouvons tout simplement pas faire ce que nous voulons faire et ce pour quoi nous sommes formés et fournir les chirurgies dont les enfants ont désespérément besoin”, dit Kelley.

Le directeur clinique de la salle d’opération dit que les journées plus calmes entraînent un autre type de stress.

« Chaque fois que nous ralentissons, nous savons que nous affectons la liste d’attente », déclare Laura Matheson.

“Nous voyons comment un retard dans un grand nombre de ces chirurgies programmées a un impact sur les enfants.”

Le pire scénario de l’hôpital voit cette saison respiratoire durer jusqu’en mars, ce qui pourrait signifier environ cinq mois de salles d’opération fonctionnant à 60% de leur capacité.

SickKids effectue des chirurgies d’urgence 24 heures sur 24, avec une ou deux salles d’opération en mouvement pendant la nuit. Ils effectuent également généralement des chirurgies programmées de 8 h à 17 h 30 en semaine.

Mais pour rattraper l’arriéré de chirurgies exacerbé par les ordonnances provinciales de ralentissement au début de la pandémie, l’hôpital effectuait des opérations programmées sept jours sur sept sur une base bénévole cette année.

Ils travaillaient à 100 % de leur capacité – plus de 250 interventions chirurgicales par semaine.

“Malgré cela, la liste d’attente a tout de même augmenté de 15%”, déclare Kelley. “Nous pouvons aller au-delà et faire plus que nous ne le faisons normalement, mais cela nécessitera beaucoup plus de monde.”

À l’heure actuelle, Kelley et l’hôpital ont des idées sur la façon de s’attaquer à l’arriéré, mais les plans n’ont pas été raffermis.

Ils pourraient travailler le soir et le week-end et aimeraient pouvoir effectuer encore plus de chirurgies s’ils peuvent obtenir un nouvel espace opératoire. Mais Kelley dit que l’ensemble du système a besoin d’une refonte.

« Nous devons vraiment envisager une refonte des soins pédiatriques à l’échelle du système », déclare Kelley. “Pendant de nombreuses années, les soins pédiatriques ont été sous-financés, ce n’est donc pas un problème qui s’est produit au cours des deux dernières semaines.”

L’hôpital aimerait mettre en place un véritable modèle « hub-and-spoke » avec SickKids au centre et les hôpitaux communautaires avec eux. Cela impliquerait un système de liste d’attente centralisé afin que les enfants puissent être vus par la première équipe chirurgicale disponible.

« Cela nous aiderait à élargir notre main-d’œuvre, ce qui serait énorme », dit-il. “Mais c’est toute une entreprise.”

La province a déclaré que le statu quo du système de santé ne fonctionnait pas et qu’elle prenait des mesures pour le changer.

Pour l’instant, ceux qui travaillent dans les salles d’opération de SickKids doivent continuer à faire des choix difficiles.

Les chirurgiens ont dû déterminer quelle opération sera annulée et conserver une liste de priorités en cours d’exécution.

Les urgences sont traitées en premier – tout ce qui menace la vie ou l’intégrité physique. Ensuite, il y a des interventions chirurgicales urgentes qui doivent être effectuées dans les deux à trois prochaines semaines, sinon ces enfants seraient blessés.

Ceux qui ont été annulés comprenaient des chirurgies de la tête, du cou et de la colonne vertébrale; chirurgies osseuses et articulaires; et les chirurgies plastiques reconstructrices.

« Ce sont toutes des chirurgies importantes, mais c’est maintenant un véritable système de triage et, malheureusement, cela signifie que de nombreux enfants sur la liste d’attente ne seront pas opérés avant un certain temps », dit Kelley.

Les résultats de ce triage étaient transmis aux coordonnateurs administratifs qui avaient la tâche peu enviable d’informer les familles.

Karinna Knox a fait beaucoup de ces appels téléphoniques. Elle est le contact principal des familles avant et après la chirurgie, il est donc facile de se rapprocher des parents stressés.

“Cela devient très émouvant pour nous aussi”, dit-elle. “Nous nous sentons affreux de faire cela.”

Elle commence d’abord par la mauvaise nouvelle, puis explique la raison du retard. Puis elle écoute.

Les appels téléphoniques sont intenses.

“Les émotions vont de la colère pure aux larmes en passant par le choc”, dit Knox.

« Je suis très proche de ces familles, nous parlons beaucoup. Alors quand je suis juste en train de déchirer ce tapis sous eux, c’est dur.

Le travail difficile consistant à informer les familles des annulations massives est en grande partie terminé. Maintenant, Knox répond aux appels téléphoniques concernant les projets futurs. L’inconnu pour les familles est tout aussi grave que l’annulation, dit-elle.

La situation a laissé Knox dans un endroit où elle dit maintenant à son mari de ne pas lui parler pendant un moment après la fin de sa journée de travail. Elle a besoin de silence et de temps pour décompresser après avoir annoncé de mauvaises nouvelles aux familles qui pourraient en profiter.

« C’est juste très lourd », dit-elle. “Je ne fais rien pendant un moment pour m’assurer que le lendemain, je peux être cette personne compatissante et empathique dont ces familles ont besoin.”

Elle espère annoncer bientôt de bonnes nouvelles.

—Liam Casey, La Presse canadienne

