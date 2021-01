UNE

s nous n’avions pas assez de soucis. Kim Jong-un a promis d’étendre la capacité d’armes nucléaires de la Corée du Nord, alors qu’il semblait s’effondrer et pleurer lors d’une performance publique. Notre secrétaire à la santé, Matt Hancock, en sait un peu plus à ce sujet – pleurer en public (pas les armes nucléaires). Heureusement, Hancock a promis d’étendre la capacité de vaccination du Royaume-Uni et est prêt à révéler comment chaque adulte recevra le vaccin d’ici l’automne.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller lundi:

Les députés reviennent de leur pause de Noël interrompue, la Chambre des communes siégeant à partir de 14h30. Le chef du NHS Angleterre, Simon Stevens, et la présidente du groupe de travail sur les vaccins, Kate Bingham, témoigneront devant le comité des comptes publics, et Matt Hancock animera une conférence de presse sur le programme de vaccination plus tard.

Briefing quotidien

GARDIEN DE LA PIERRE CLÉ: Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, présentera un plan de livraison de vaccins plus tard dans la journée, promettant que les propositions seraient la «clé de voûte de notre sortie de la pandémie». Hancock a déclaré que le Royaume-Uni était maintenant «sur la bonne voie» pour atteindre ses deux millions de vaccins par semaine et a promis que chaque adulte se verra offrir un coup «d’ici l’automne». Est-il trop optimiste? Hancock a reconnu le NHS «probablement sous la plus grande pression qu’il ait jamais été» – mais a affirmé que nous nous dirigeons tous vers un «été brillant» une fois que les coups les plus importants sont faits. «J’ai réservé mon chalet à Cornwall», dit-il. Même Boris Johnson qualifierait «toute déclaration trop optimiste de« Hancockian »», selon Le Sunday Times. Il est apparu que Tony Blair avait conseillé Hancock sur sa stratégie de pandémie. Peut-être pourrait-il avoir quelques conseils sur la gestion des attentes? Les rapports du dimanche suggèrent que le 23 mars est une date de fin réaliste pour le verrouillage, tandis que les pubs peuvent ne pas rouvrir avant le jour férié du 1er mai.

JOLT FROM THE BLUE: Downing Street serait alarmé par les données internes sur les faibles niveaux de conformité avec le verrouillage. « Pour être franc, le public a besoin d’une secousse massive », a déclaré un responsable du N ° 10. Dans de nouvelles directives aux chefs de police, les agents seront invités à imposer des amendes de 200 £ pour non-violation après un seul avertissement. Les supermarchés pourraient être légalement tenus de faire appliquer le port de masque, dit Les temps ce matin – alors que le port obligatoire du masque dans les bureaux serait envisagé. On discute également d’une interdiction pour les personnes de différents ménages de s’exercer ensemble. Keir Starmer a déclaré que les crèches «devraient probablement être fermées» et que le dirigeant travailliste a le talent étrange de se mettre face à des changements inévitables. Alors que sept nouveaux centres de vaccination «de masse» ouvrent cette semaine, certaines personnes ont exprimé leur confusion au sujet des lettres du NHS leur demandant de se rendre à des kilomètres de chez eux. Une répétition de la débâcle des tests à venir?

GREAT ROCK AND ROLL SWINDLE: Les meilleurs musiciens réagissent avec fureur à la nouvelle que le gouvernement a «rejeté» une offre de l’UE de supprimer les visas de tournée pour les musiciens britanniques – révélé par L’indépendant au weekend. Le leader de Radiohead, Thom Yorke, a qualifié le gouvernement de «f *** s sans fil» dans un tweet, tandis que l’ancien chanteur des Charlatans, Tim Burgess, a déclaré que le numéro 10 lui devait «une explication». L’indépendant comprend qu’elle a été rejetée parce que le gouvernement a insisté pour refuser ce même droit aux artistes européens en visite au Royaume-Uni. Pendant ce temps, Keir Starmer a risqué la colère des europhiles en abandonnant sa promesse de réintroduire la libre circulation avec l’UE si les travaillistes remportaient les prochaines élections. Il a déclaré à Andrew Marr qu’il n’y avait pas beaucoup d’arguments pour «rouvrir ces aspects» de l’accord, ajoutant: «Faire semblant au public britannique qu’après quatre ans de négociation, le traité qui vient d’être obtenu est à gagner … ce n’est pas réaliste. »

RÈGLES DE FOOLS: Starmer semble supposer qu’il n’y aura pas de problèmes majeurs avec l’accord sur le Brexit. Attendons de voir à ce sujet. Les organismes de fabrication et de commerce ont demandé à Michael Gove d’aider à résoudre le désordre «déroutant» des règles qui menace le commerce avec l’UE. Dominic Goudie, de la Fédération des aliments et boissons, a déclaré que les choses allaient si mal que les pourparlers de mise en œuvre devraient démarrer avec Bruxelles. « Il [Gove] semblait réaliser toute la gravité de la situation qui se déroule », a déclaré une source L’observateur à propos d’une réunion de crise à la fin de la semaine dernière. Les négociants soulignent la complexité même des accords de «règles d’origine» – ce qui signifie que seules les marchandises constituées en grande partie de produits originaires du Royaume-Uni peuvent effectivement être considérées comme exemptes de droits de douane. Selon Scotland Food & Drink, les entreprises britanniques de produits de la mer risquent de s’effondrer en raison de la paperasserie, et la British Meat Processors Association a déclaré que les nouveaux systèmes posaient «un défi majeur… au bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire du pays».

HOMME DE FAMILLE: Keir Starmer tentera de faire la une des journaux aujourd’hui en exhortant le gouvernement à «protéger les revenus des familles» et à abandonner les hausses «absurdes» des taxes d’habitation au printemps. Dans son premier discours de 2021, il exigera également que les enseignants, le personnel des forces et les soignants soient immunisés contre le gel des salaires du secteur. Ailleurs aujourd’hui, attendez-vous à ce que les députés de retour pèsent sur la censure et la réglementation des médias sociaux. Matt Hancock a déclaré que les interdictions de Twitter et Facebook imposées à Donald Trump soulever une «très grande question» sur le fonctionnement des géants de la technologie. Le ministre a déclaré qu’ils «prenaient maintenant des décisions éditoriales» qui risquaient d’avoir des «conséquences» sur la façon dont ils sont gouvernés. Pendant ce temps, John Bercow s’est essayé à Theresa May pour sa courtiser «essoufflé» de Trump pendant les premiers jours de sa présidence. Bercow a suggéré qu’elle donne le ton en étant trop désireuse de «rendre hommage» au tyran.

Ils ont dit que vous étiez de haute classe: il est bon de savoir que Donald Trump a ses priorités claires. Alors qu’il regardait ses fanboys prendre d’assaut le Capitole américain, le président aurait été bouleversé par la façon dont les membres de la foule semblaient être de «classe inférieure». Le démagogue arrogant fait face au début de la procédure de destitution aujourd’hui, les démocrates de la Chambre des représentants cherchant initialement à voter sur une résolution appelant Mike Pence à supprimer les pouvoirs présidentiels du monstre. Je ne serais pas trop excité à ce sujet. Le whip de la Chambre, James Clyburn, a révélé que, malgré le fait qu’un vote sur un article de mise en accusation soit probable cette semaine, le parti pourrait ne pas l’envoyer au Sénat pour un procès avant le départ de Trump. Pence n’a pas exclu d’utiliser le 25e amendement pour évincer son patron, selon les rapports. On dit qu’il le garde si Trump devient encore plus instable dans les prochains jours.

Sur le disque

«Je suis très conscient du fait que tout ce que je fais, tout ce que fait le Parti travailliste est axé sur la victoire d’une élection en 2024.»

Keir Starmer explique sa position sur l’accord sur le Brexit

De la Twitterati

«La musique est l’une des meilleures exportations de Manchester et de Grande-Bretagne. Un accord sans visa pour les musiciens aurait été massivement plus avantageux pour le Royaume-Uni que pour l’UE. Cela doit être réexaminé. »

Andy Burnham veut un demi-tour sur les visites sans visa pour les artistes britanniques…

«Wtf ??? Pourquoi diable ce gouvernement tient-il tant à détruire l’industrie de la musique ??? Ils ne donnent pas d’argent aux artistes en difficulté… et puis cela après le verrouillage prive les musiciens de revenus de performance live. Pourquoi??? »

…et le musicien Nitin Sawhney, lauréat d’Ivor Novello, est en colère.

Lecture essentielle

