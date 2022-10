Inside Politics: “Risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”

Bonjour, je suis Matt Mathers et bienvenue à la newsletter Inside Politics de The Independent.

Attention, la coalition anti-croissance est sortie en force ce matin. Ses membres pourraient vous vendre du café, conduire votre train, enseigner à vos enfants ou même s’occuper de votre grand-mère.

A l’intérieur de la bulle

Le commentateur politique en chef John Rentoul sur ce qu’il faut rechercher :

Le cabinet se réunit ce matin, toutes oreilles attentives à savoir si Liz Truss renoncera à l’idée de réduire les prestations. Elle se joindra à un appel avec les dirigeants du G7 pour discuter de l’Ukraine à 13 heures. La Chambre des communes revient de sa pause de conférence du parti à 14h30, en commençant par les questions du Trésor. Kwasi Kwarteng, le chancelier, présentera ensuite le projet de loi d’abrogation de la taxe sur la santé et les soins sociaux, inversant la hausse des cotisations d’assurance nationale et les réduisant davantage, qui traversera toutes ses étapes en une journée. Les travaillistes ne s’y opposent pas.

Briefing quotidien

Dernière coalition anti-croissance

Liz Truss et Kwasi Kwarteng tenteront cette semaine de reprendre le contrôle du récit sur l’économie et d’étoffer davantage leur « plan de croissance ». Il y a cependant deux histoires à rapporter ce matin qui annoncent de mauvaises nouvelles pour les numéros 10 et 11 Downing Street, les ministres en charge des ministères et, par extension, à peu près toutes les autres personnes dans le pays.

La première se présente sous la forme d’une nouvelle analyse du respecté institut d’études fiscales, think tank, qui dit au chancelier qu’il besoin de faire demi-tour sur ses cadeaux fiscaux ou devra mettre en œuvre des réductions de dépenses « importantes et douloureuses » s’il veut remettre les finances du pays sur une trajectoire durable.

L’IFS prédit que le Royaume-Uni sera en récession jusqu’en 2024 (le Premier ministre et Kwarteng se sont fixé un objectif de croissance de 2,5 % d’ici là). En raison d’une économie plus faible et de moins d’argent dans les coffres du Trésor en raison desdites réductions d’impôts, l’IFS calcule que le gouvernement devrait dépenser 60 milliards de livres sterling de moins par an d’ici 2026-27. Il a également averti que les ministères devraient trouver des réductions d’environ 15% si le financement du NHS et de la défense était réservé.

Le Trésor, qui est, avec le n ° 10, apparemment en «mode d’écoute», a déclaré que ses réductions d’impôts et ses réformes assureraient «un financement durable des services publics». Le problème, c’est qu’on n’a toujours pas une idée précise de ce à quoi ces réformes vont ressembler, bien que le chancelier ait tenté d’aborder en partie cette question en avançant la date à laquelle il a dit qu’il publierait son budget médiatique. son troisième demi-tour sur le sujet.

Le deuxième étage, qui fait la façade du Temps financiers, est que le coût des emprunts publics a de nouveau grimpé hier après une vente massive de gilts britanniques, alors que la Banque d’Angleterre se prépare à conclure son intervention sur le marché vendredi. La BoE a été suffisamment effrayée par le développement pour émettre une autre déclaration au cours de la dernière heure disant qu’il renforcera encore son plan d’achat d’obligations d’urgence car il a averti qu’une déroute en cours sur le marché des gilts pose un “risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”.

“Ces opérations supplémentaires serviront de filet de sécurité supplémentaire pour rétablir des conditions de marché ordonnées en absorbant temporairement la vente de gilts indexés dépassant la capacité d’intermédiation du marché, a déclaré la BoE. “Comme pour les opérations d’achat de gilts classiques, ces achats supplémentaires de gilts indexés seront limités dans le temps et entièrement indemnisés par HM Treasury.”

je t’ai prévenu le coalition anti-croissance est sorti en force aujourd’hui.

Terre de travail

Les députés voteront aujourd’hui sur la promesse de Truss d’inverser la hausse des cotisations à l’assurance nationale, qui passera avec l’aide du parti travailliste, comme l’a noté mon collègue John Rentoul ci-dessus. L’opposition intensifiera cependant ses efforts pour demander au gouvernement de défaire à peu près tous les autres aspects de l’état financier « désastreux » de Kwarteng – qui comprenait une réduction de l’impôt sur les sociétés.

“C’est une crise conservatrice qui a été faite à Downing Street, et qui est payée par les travailleurs”, Rachel Reeves, la chancelière fantôme, a déclaré. “Les familles inquiètes à cause des factures n’ont même pas reçu d’excuses de la part du Premier ministre ou du chancelier, les architectes du chaos déchaîné sur l’économie britannique et les finances familiales.”

Dans d’autres nouvelles travaillistes, Sam Tarry, l’ancien député de premier plan limogé pour avoir travaillé à son compte sur la politique du parti alors qu’il était sur une ligne de piquetage pendant les grèves des chemins de fer, a été désélectionné comme candidat du Labour dans la circonscription londonienne d’Ilford South. Après des semaines de campagne dans le siège sûr des travaillistes, Tarry n’a pas réussi à relever le défi du chef du conseil de Redbridge, Jas Athwal. Il se présentera comme candidat du parti aux prochaines élections générales.

“Ilford est ma maison, c’est là où je vis, où je suis allé à l’école et où mes enfants sont tous allés à l’école”, a déclaré Athwal après la victoire. “C’est le seul endroit où je voudrais représenter. L’opportunité d’être le candidat travailliste aux prochaines élections et de faire partie de l’équipe gagnante de Keir Starmer est un véritable honneur.

Sur le dossier

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, sur les plans économiques du chancelier.

« La chancelière ne devrait pas se fier à des prévisions de croissance trop optimistes ou à des promesses de réductions de dépenses non précisées. Cela risquerait de priver ses plans de la crédibilité dont les événements récents ont montré qu’ils étaient si importants.

De la Twitterati

Alicia Kennedy, directrice de Generation Rent UK, sur les rapports selon lesquels Truss envisage de supprimer les expulsions sans faute.

« Complètement sidéré. L’engagement des @Conservateurs d’abolir les expulsions sans raison a été pris après une consultation, lors d’une élection générale, confirmé par 2 premiers ministres lors de 3 discours de la reine – si cela est vrai, c’est honteux. @genrentuk ».

