Inside Politics: Pris dans une toile

Sir Gavin Williamson gardait une tarentule sur son bureau alors qu’il était whip en chef du Parti conservateur. Est-il maintenant pris dans une toile de son propre mauvais comportement ? Le ministre sans portefeuille fait face ce matin à de nouvelles accusations d’intimidation.

A l’intérieur de la bulle

Notre commentateur politique en chef John Rentoul sur ce qu’il faut rechercher :

Rishi Sunak présidera une réunion du cabinet ce matin, au cours de laquelle il répétera sans aucun doute la ligne du jour, à savoir que huit millions de ménages réclamant des prestations sous condition de ressources commenceront à recevoir 324 £, le deuxième versement du paiement du coût de la vie. à partir d’aujourd’hui.

La Commission des frontières pour l’Angleterre publie sa dernière carte des circonscriptions proposées qui entrera en vigueur l’année prochaine.

Les Communes siègent à partir de 11h30 avec des questions du ministère des Affaires étrangères suivies d’un débat de l’opposition au cours duquel le parti travailliste tiendra un vote contraignant pour tenter de forcer le Premier ministre à publier des conseils sur la reconduction de Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur.

L’Institute for Fiscal Studies organise un événement en ligne à 13h sur les prêts étudiants et la crise du coût de la vie.

Briefing quotidien

Gavin un rire?

Les promesses de Rishi Sunak de gouverner avec les plus hauts niveaux d’intégrité et de professionnalisme sont à nouveau sous les projecteurs ce matin grâce à un nouveau rapport sur le ministre sous le feu Sir Gavin Williamson, qui est accusé de dire à un fonctionnaire de « vous trancher la gorge ». Selon un rapport explosif, Sir Gavin, qui a été fait chevalier par Boris Johnson plus tôt cette année, a fait ces remarques devant d’autres collègues et a dit au fonctionnaire de “sauter par la fenêtre” à une autre occasion.

La personne a accusé Sir Gavin de les avoir intimidés, ce qu’il nie, bien que Le gardien a déclaré comprendre que le député du Staffordshire South ne nie pas avoir utilisé les mots. Cela survient après que Sir Gavin a envoyé des textes chargés de jurons à l’ancienne whip en chef du Parti conservateur, Wendy Morton, d’affilée sur des billets pour les funérailles de feu la reine. Il fait également face à des allégations selon lesquelles il évoqué la vie personnelle d’un collègue en essayant de la forcer à voter avec le gouvernement alors qu’il était lui-même whip en chef sous Theresa May. Il a dit regretter d’avoir envoyé les textes et a évoqué la vie personnelle du collègue à titre pastoral.

Bien que Sir Gavin ait déclaré qu’il regrettait d’avoir envoyé les SMS à Morton, des informations rapportent ce matin qu’elle n’a toujours pas reçu d’excuses de sa part, suscitant la colère de ses amis et d’autres députés, qui s’inquiètent du manque apparent de mesures prises contre le ministre, qui a une réputation pour les arts sombres. Le Premier ministre a déclaré hier Sir Gavin avait tout son soutien et qu’il attendrait la fin d’une procédure disciplinaire avant d’agir.

Cependant, il n’est pas tout à fait clair en quoi consiste ce processus ou combien de temps cela pourrait prendre. Quiconque a suivi la carrière politique de Sir Gavin ne sera peut-être pas surpris par ces propos, aussi choquants soient-ils. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, vous pouvez mettez-vous au courant ici. Vous avez le sentiment qu’il n’y aura que plus de ces histoires qui sortiront dans les jours à venir et que le Premier ministre devra agir. Sir Gavin, semble-t-il, commence à devenir une distraction.

Échec du flic

Sunak a eu sa première grande sortie sur la scène mondiale lors du sommet Cop27 en Égypte hier, où il avait aprencontre positive avec le président français Emmanuel Macron. Le Royaume-Uni et la France seraient sur le point de conclure un accord sur la crise des migrants et des demandeurs d’asile.

Le PM a été critiqué pour évitant les appels pour que le Royaume-Uni contribue aux réparations pour les catastrophes naturelles causée par des centaines d’années de pollution industrielle. Les demandes de trente ans d’un fonds pour payer les pertes et dommages permanents causés par les conditions météorologiques extrêmes ont été discutées pour la première fois lors de la conférence sur le changement climatique Cop27 en Égypte, avec des appels au Royaume-Uni et à d’autres pays riches pour se joindre la Belgique, le Danemark et l’Ecosse en engageant des liquidités.

Sunak, cependant, n’a fait aucune référence au sujet dans son discours de cinq minutes dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, réengageant à la place un engagement de 11,6 milliards de livres sterling pour le financement climatique sur cinq ans et triplant à 1,5 milliard de livres sterling. contribution aux mesures visant à renforcer la résilience face aux futures catastrophes.

Dans d’autres nouvelles, le Parti conservateur fait face à de nouvelles accusations selon lesquelles il est ne pas lutter contre l’islamophobie – à la fois dans la société et dans ses propres rangs. La présidente du Parti travailliste, Anneliese Dodds, a écrit à son homologue Nadhim Zahawi pendant le mois de sensibilisation à l’islamophobie, exigeant des mesures. survient alors que des chiffres récents montrent que les crimes de haine anti-musulmans sont en augmentation au Royaume-Uni, et une enquête sur l’islamophobie présumée par un député conservateur se poursuit.

Sur le dossier

Williamson nie avoir harcelé un fonctionnaire.

“Je rejette fermement cette allégation et j’ai entretenu de bonnes relations de travail avec les nombreux brillants fonctionnaires avec lesquels j’ai travaillé dans l’ensemble du gouvernement. Aucune allégation précise n’a jamais été portée à mon attention.

Lecture essentielle