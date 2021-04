F

orgive comme le Seigneur vous a pardonné. L’archevêque de Cantorbéry veut que nous montrions plus de «pardon» à nos politiciens, au milieu du scandale en cours sur diverses formes de harcèlement. «Si vous voulez élever les normes, vous devez avoir… de la compassion et de la compréhension», a déclaré Justin Welby. Boris Johnson ne pardonnera pas facilement à celui qui a partagé ses textes de James Dyson. Le Premier ministre pense que son frère d’armes du Brexit, Dominic Cummings, est à l’origine des fuites – une véritable trahison biblique. Johnson ne pardonnera pas facilement non plus à David Cameron, le copain de la vieille école qui a commencé tout ce bordel. Dogged Dave est de retour dans les manchettes, après que la Banque d’Angleterre a publié les détails de ses efforts de lobbying incroyablement persistants.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: