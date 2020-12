B

oris Johnson a beaucoup à attendre ce mois-ci. D’une part, sa saga cinématographique préférée a une nouvelle fin surprise. Francis Ford Coppola a changé Le Parrain III donc la conclusion est moins… sombre (pas de spoilers ici). Le Premier ministre espère que le vaccin changera considérablement notre saga Covid et amènera cet hiver à une conclusion moins sombre que prévu. La saga Brexit, quant à elle, a quelques nouveaux rebondissements – y compris la possibilité d’un point culminant du troisième acte très proche de Noël.

À l’intérieur de la bulle

Notre correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Si vous cherchez un antidote à toutes les bonnes nouvelles concernant les vaccins en ce moment, les députés vous livreront la marchandise aujourd’hui. Le groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus publie ce matin son premier rapport majeur et avertira que les vaccins «ne devraient pas être considérés comme une solution». Les députés, qui organiseront un événement de presse virtuel, diront que le gouvernement a également besoin d’une stratégie de sortie appropriée.

Briefing quotidien

JABBA DABBA DO: Boris Johnson a salué le vaccin Covid approuvé comme une forme de «jiu jitsu biologique» – affirmant que les «projecteurs de la science» avaient choisi «l’ennemi invisible». Mais le PM a clairement indiqué qu’il y avait d’énormes défis logistiques dans un déploiement réussi cet hiver. «Cela va prendre des mois, pas des semaines», a déclaré le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam. Environ 800 000 doses dues dans les prochains jours – les plus de 80 ans et le personnel du NHS étant les premiers à commencer à les recevoir la semaine prochaine. Van-Tam a adopté sa métaphore préférée lorsqu’on lui a demandé de faire monter tout le monde à bord du vaccin express. «Nous avons besoin de gens pour monter dans ce train», a-t-il déclaré. Mais les maisons de soins exigent des précisions sur le moment exact où elles verront le vaccin. Ils sont censés faire partie du groupe de priorité le plus élevé, mais sont sur le point de rater la vague initiale car ils ne sont pas en mesure de stocker les flacons Pfizer à -70 ° C et n’ont pas encore de moyen de gérer les emballages de 975 doses – qui ne peuvent pas être fractionnées.

LA RÉVOLUTION POURRAIT ÊTRE TÉLÉVISÉE: Quelle pourrait être l’ampleur du problème des anti-vaxxers? Le Premier ministre a promis un plan pour lutter bientôt contre la «désinformation» après que Keir Starmer a appelé à une législation d’urgence pour infliger des amendes aux entreprises de médias sociaux qui ne parviennent pas à sévir contre le foutoir. Malheureusement, il y a beaucoup de foutaises là-bas. Le dernier sondage YouGov montre que 20% du public ont peu ou pas de confiance dans le vaccin. Piers Morgan a suggéré à la santé Matt Hancock de rassurer le public britannique et de lutter contre la désinformation en prenant le jab en direct avec lui, le secrétaire à la santé disant « oui, je l’emporterai avec vous » – avant de souligner qu’il ne pourrait probablement pas le faire avant les personnes des groupes prioritaires. Hancock a réussi à diffuser lui-même une certaine désinformation en affirmant que le Brexit avait contribué à accélérer l’approbation des vaccins. Le directeur général du régulateur des médicaments a ensuite souligné que le processus se déroulait selon les termes du droit européen, qui reste en vigueur jusqu’à la fin de 2020.

RUMEURS FISHCIEUX: Il reste exactement quatre semaines avant le bord de la falaise du Brexit, et les droits de pêche restent le gros problème. Le négociateur bruxellois Michel Barnier aurait déclaré aux ambassadeurs de l’UE que le Royaume-Uni était disposé à réduire sa demande de 80% du stock dans les eaux britanniques à 60%. Mais la France et d’autres États membres estiment que Barnier est trop enclin à trop en donner, selon Le télégraphe. Un diplomate de l’UE a déclaré: «Certains États membres deviennent un peu nerveux.» Le projet de loi sur le marché intérieur de Boris Johnson a de nouveau relevé sa vilaine tête. Barnier a également déclaré aux ambassadeurs de l’UE que Downing Street pourrait déclencher une nouvelle «crise» la semaine prochaine en réinsérant ces causes controversées dans son projet de loi – celles que les ministres ont admis enfreindre le droit international. Les responsables britanniques suggèrent maintenant que les négociations pourraient se poursuivre pendant au moins deux semaines supplémentaires. Selon l’analyste respecté Mujtaba Rahman, le 18 décembre est maintenant présenté comme un point limite de travail.

NE PAS MENTIONNER L’ALGORITHME: Très peu de choses sont claires sur les six prochains mois. Mais au moins, les élèves savent maintenant ce qu’ils préparent pour l’été prochain. Des mesures supplémentaires pour «renforcer l’équité» seront utilisées lors des examens GCSE et A-level de l’été prochain en Angleterre, a annoncé le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson. Il y aura une notation plus généreuse et un préavis des sujets d’examen pour aider les étudiants à s’adapter à toutes les perturbations pendant la crise Covid. Williamson a déclaré qu’il espérait que les mesures donneraient aux jeunes «la clarté et la confiance dont ils ont besoin». Les pubs semblent avoir un peu plus de clarté et de confiance après que le No 10 ait soutenu les propriétaires avertis qui utilisent des plats à emporter pour offrir aux parieurs un «repas substantiel» et respecter les règles. Downing Street a déclaré qu’il était acceptable que les «pubs humides» qui ne servent normalement pas de repas travaillent avec les fast-foods locaux dans les zones de niveau 2.

OUT IN THE COLD: Boris Johnson a esquivé un appel du leader du SNP à Westminster, Ian Blackford, pour rencontrer l’organisation ExcludedUK – qui se bat pour plus d’aide pour les trois millions de pigistes et de travailleurs indépendants qui ont raté les programmes de soutien financier pour l’hiver. La réponse vague du Premier ministre aux inquiétudes a été qualifiée de «comique» par le fondateur d’ExcludedUK, Aron Padley, qui a déclaré L’indépendant que les ministres n’avaient même pas réussi à parler avec le groupe. Cela intervient alors que Rishi Sunak a signalé que les augmentations d’impôts devraient peut-être arriver le plus tôt possible. La chancelière a déclaré à Times Radio que le déficit de 400 milliards de livres sterling du pays pourrait devenir inabordable si les taux d’intérêt montaient. La chancelière fantôme du Labour, Anneliese Dodds, désireuse de rester avec les gens de la City de Londres, a déclaré que l’augmentation des impôts pour couvrir les remboursements de la dette devrait être «un peu loin». Dodds a appelé à un «véritable partenariat» entre les travaillistes et le secteur financier lors d’un discours prononcé au bureau londonien de Bloomberg.

Rendez-vous en 2024: la mégalomanie est un enfer d’une drogue. Les illusions et les stratagèmes de Donald Trump n’ont pas encore cessé – le président sortant a publié une vidéo inquiétante de 46 minutes appelant à «l’annulation» des élections américaines. Il fait suite à un clip de Trump à la fête de Noël de la Maison Blanche disant à ses facilitateurs qu’il pourrait se présenter à nouveau en 2024: «Nous essayons de faire quatre ans de plus, sinon je vous verrai dans quatre ans.» Le New York Times a rapporté que Trump avait parlé de la possibilité d’accorder des pardons préventifs aux membres de la famille et aux alliés proches – y compris son avocat Rudy Giuliani. Pendant ce temps, le ministère de la Justice enquête sur un éventuel stratagème lié à la canalisation d’argent vers la Maison Blanche (ou un comité politique associé) en échange de grâces présidentielles, ont révélé des dossiers judiciaires non scellés devant la Cour fédérale. Il semble que Joe Biden va se battre pour faire la une des journaux dans tout le désordre de Trump.

Sur le disque

«Je ne conclurai aucun nouvel accord commercial avec qui que ce soit tant que nous n’aurons pas fait d’importants investissements ici chez nous et dans nos travailleurs.»

Joe Biden dit clairement que les accords commerciaux ne sont pas sa priorité.

De la Twitterati

«Nous n’avons pu approuver ce vaccin que si rapidement parce que nous avons quitté l’UE. Le mois dernier, nous avons modifié la réglementation pour qu’un vaccin ne nécessite pas l’approbation de l’UE, ce qui est plus lent. »

Jacob Rees-Mogg double l’affirmation de Matt Hancock – contestée par le propre régulateur des médicaments du gouvernement…

«Les menteurs et les charlatans sont si désespérés de sauver quoi que ce soit de l’épave du Brexit qu’ils ont fabriqué un gigantesque mensonge de Trump sur le fait que le vaccin est une réussite réglementaire post-Brexit.»

… Laissant Alastair Campbell doubler sa colère.

Lecture essentielle

