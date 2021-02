M

aybe JackieWeaver pourrait trier le désordre du Brexit? La greffière superstar du conseil paroissial de Handforth est apparue sur des gâteaux, des tasses et des T-shirts – félicitée pour sa gestion imperturbable du comportement mesquin et de la tenue politique. Michael Gove et l’envoyé du No 10 pour le Brexit, David Frost, pourraient faire pire que d’appeler Jackie pour arbitrer leurs querelles avec la Commission européenne. Le couple essaie de convaincre l’UE de changer le protocole. Mais ils ont de nouveau succombé à un comportement mesquin et à une imposture politique – accusant Bruxelles de ne pas s’être adaptée à la souveraineté britannique.