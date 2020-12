T

la société n’existe pas – ainsi l’a dit notre première femme Premier ministre. Essayez de dire cela à la société en colère de milliers de personnes qui se sont engagées à se présenter au «concours de lancer d’œufs» lors du dévoilement de la statue de Margaret Thatcher dans le centre-ville de Grantham. Nul doute que Boris Johnson aimerait un jour dévoiler une statue de lui-même sur une place sacrée. Mais pour le moment, il est plus probable qu’il se fasse pousser dans la rue. Peut-être même par certains de ses propres députés. Johnson a été contraint de subir sa plus grande rébellion d’arrière-ban à ce jour, après que plus de 50 conservateurs se soient retournés contre lui à cause du nouveau système de niveaux. Le Premier ministre devra espérer que le déploiement imminent du vaccin changera la donne.

À l’intérieur de la bulle

Le commentateur politique Andrew Grice sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Le jour où les nouvelles restrictions de Covid entreront en vigueur, attendez-vous à ce que Boris Johnson se moque de Keir Starmer aux PMQ pour s’être abstenu lors du vote des Communes hier soir sur les nouvelles règles. Cherchez Ed Miliband, qui a obtenu une question urgente sur l’impact pour les emplois du groupe Arcadia de Philip Green entrant dans l’administration et Debenhams en liquidation. Matt Hancock fera le tour de diffusion du matin sur Good Morning Britain à 8h30 et Times Radio à 9h20.

Briefing quotidien

PRINCE OF TIDES: Le nouveau système de niveaux de Boris Johnson pour l’Angleterre a été adopté la nuit dernière – mais uniquement parce que les travaillistes se sont abstenus, puisque 55 députés conservateurs se sont rebellés contre le gouvernement. Le PM a tout essayé pour éviter une révolte aussi grande et inquiétante, confirmant un supplément de 40 millions de livres sterling pour les pubs des niveaux deux et trois. Apparemment, Johnson et son secrétaire à la Santé, Matt Hancock, se tenaient même à l’entrée du hall de vote, plaidant auprès des députés d’arrière-ban. Un député conservateur a raconté Le télégraphe ils «disaient aux gens« ne le faites pas – le vent tourne »». Les rebelles ont ensuite traversé en groupes pour ne pas être repoussés par le voyage de culpabilité. Un ancien ministre a déclaré à la BBC « l’ambiance est toxique » – suggérant que les relations entre les députés et le n ° 10 se détériorent. «Les tom toms battent.» L’homme qui a sauvé Johnson, Keir Starmer, a déclaré que certaines restrictions devaient être maintenues, mais il était «loin d’être convaincu» que le nouveau système de niveaux fonctionnera. Le dirigeant travailliste a affirmé que le soutien économique était «loin d’être suffisant».

CRAINTES DE NOUVEL AN: L’argent intelligent semble être dans le chaos total début janvier, qu’il y ait ou non un accord commercial sur le Brexit. Les députés du Comité des comptes publics le pensent certainement. Ils ont mis en garde contre le «risque de perturbations et de retards graves» aux passages frontaliers et ont constaté que les systèmes nécessaires pour éviter de tels problèmes ne seraient pas en place à temps. «Nous ne pouvons qu’espérer que nous ne sommes pas confrontés à une catastrophe», a déclaré Meg Hillier, présidente du comité. Mardi, l’OCDE a déclaré que l’échec de la négociation d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE porterait un coup «sérieux» à l’économie britannique, ayant «un effet fortement négatif sur le commerce, la productivité et l’emploi à long terme». Comment se déroulent ces négociations? Michel Barnier serait confronté à la colère des responsables français, qui craignent d’être prêt à trop en donner sur les droits de pêche. Un diplomate a raconté Les temps que Barnier a reçu un «avertissement sérieux» de la France contre toute concession «dangereuse» sur les principales lignes rouges.

COMME UNE OPÉRATION MILITAIRE: Quelques bonnes nouvelles sur le front des vaccins. Le gouvernement a approuvé le jab Pfizer, et le NHS et l’armée auraient commencé les préparatifs pour sa distribution dans les prochains jours. Matt Hancock s’est dit «très fier» que le Royaume-Uni soit devenu le premier pays au monde à disposer d’un vaccin autorisé cliniquement. Les chefs militaires ont été invités à transformer 10 sites en centres de vaccination, selon Le télégraphe. Aussi une bonne nouvelle pour les familles avec des êtres chers dans des maisons de retraite, comme l’a déclaré Hancock 1 million de kits de test à rotation rapide qui permettraient des visites régulières à Noël et au-delà. En regardant plus loin, on ne sait pas si le gouvernement espère établir un système de «passeport vaccinal» pour permettre aux gens d’accéder à divers lieux. Michael Gove a dit «ce n’est pas le plan». Mais le ministre de la Santé Nadhim Zahawi – l’homme désormais en charge du déploiement du vaccin – a laissé entendre que c’était le cas. «Je pense que vous constaterez probablement que les restaurants, les bars, les cinémas et autres lieux… utiliseront probablement également ce système.»

CROCHET GAUCHE: Ceux qui travaillent dans le secteur juridique peuvent souhaiter détourner le regard. Malgré des avertissements répétés sur sa rhétorique dangereuse, Priti Patel a renouvelé son attaque contre les «avocats de gauche». Le ministère de l’Intérieur est furieux contre les protections pour les «meurtriers et violeurs» après que 30 criminels ont été enlevés d’un vol d’expulsion vers la Jamaïque à la suite de contestations judiciaires tardives. Patel a répondu à un groupe de 70 députés travaillistes qui l’avaient exhortée à annuler le vol en déclarant: «Les avocats de Lefty essaient de faire en sorte que des personnes ayant commis des crimes odieux soient traînés hors de ce vol.» Ailleurs, on se plaint de l’aptitude du secrétaire aux affaires Alok Sharma à diriger la conférence COP sur le climat à Glasgow. L’ancien ministre des Affaires étrangères Tobias Ellwood a déclaré que Sharma n’avait pas la «bande passante» pour diriger la conférence cruciale parallèlement à son travail au cabinet. Ellwood a déclaré qu’un «grand fromage» était nécessaire – quelqu’un qui peut «entrer dans n’importe quelle porte de n’importe quel président ou premier ministre». Marcus Rashford, quelqu’un?

LES EGGING ON: Le gouvernement de Nicola Sturgeon a été accusé d’avoir «attisé la division» en exhortant le Trésor à verser son bonus de 500 £ pour le NHS et le personnel soignant en franchise d’impôt. Le Trésor a déclaré qu’il appartenait au gouvernement écossais «de majorer le paiement s’il le souhaitait», et le dirigeant conservateur écossais Douglas Ross a appelé Sturgeon à «arrêter de faire de la politique avec la pandémie». Plus de 2 300 personnes se sont déjà engagées à faire de la politique avec la statue de Margaret Thatcher – s’inscrivant pour assister à un «concours de lancer d’œufs» le même jour que le dévoilement. La colère a été déclenchée par le coût potentiel de toute l’affaire. Beaucoup sont furieux contre le conseil du district de Kesteven pour avoir envisagé de dépenser 100000 £ pour les cérémonies de dévoilement. En parlant d’œufs, la confusion persiste sur la variété Scotch suite aux commentaires de Michael Gove. Interrogé sur la question de savoir si les œufs écossais comptent comme un repas substantiel dans les pubs, le ministre du Cabinet a déclaré: «En ce qui me concerne, c’est probablement une entrée.

CELA DOIT S’ARRÊTER: Donald Trump et ses lâches facilitateurs sont en proie à des tentatives vouées à l’échec pour renverser les élections. Son fidèle procureur général, William Barr, a révélé que le ministère de la Justice avait entretenu les délires du démagogue en enquêtant sur les allégations de fraude électorale, mais n’a pas découvert de preuves indiquant que les résultats avaient changé. Certains républicains en ont assez de ce non-sens. Le responsable des élections du GOP en Géorgie, Gabriel Sterling, a déclaré: «Tout est allé trop loin! Tout! Il faut que ça s’arrête! Sterling a révélé qu’il avait été forcé de faire venir un garde de police devant chez lui, tandis que l’épouse du secrétaire d’État géorgien «recevait des menaces sexualisées via son téléphone portable». Condamnant Trump directement, Sterling a ajouté: « Vous n’avez pas condamné ces actions ou ce langage. »

Sur le disque

« Je lance un appel direct à tous les Londoniens européens – assurez-vous que vous et toute votre famille et amis éligibles avez postulé au programme de règlement avant Noël. »

Sadiq Khan lance un avertissement aux citoyens de l’UE dans la capitale.

De la Twitterati

«C’est la plus grande défaite de Boris Johnson depuis les élections et un coup dur pour son autorité.»

Pippa Crerar du Mirror pense que la rébellion du système de niveaux était significative…

«C’est le début de la fin de Boris Johnson – c’est triste de dire que cela doit maintenant se produire et rapidement. Ce gouvernement craintif par Covid a perdu le complot.

…et l’animateur anti-lockdown de TalkRadio, Mike Graham, pense que les conservateurs devraient se débarrasser de lui.

Lecture essentielle

Vince Cable, The Independent: la nostalgie du Brexit à propos de la campagne est basée sur un passé qui n’a jamais existé

Chris Stevenson, The Independent: Entrée ou repas copieux? Le cas curieux de l’œuf écossais de Schrödinger

Rachel Sylvester, The Times: L’instinct cavalier de Boris Johnson est devenu puritain

Andrew Prokop, Vox: la tentative de Trump de renverser les élections a finalement échoué

S’inscrire ici pour recevoir ce briefing quotidien dans votre boîte mail tous les matins