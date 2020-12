T

L’avenir n’est plus ce qu’il était. Les créateurs de l’épopée dystopique Cyberpunk 2077, le plus grand jeu vidéo de l’année, a été contraint d’offrir des remboursements et des excuses après avoir été expulsé plein de bugs, de problèmes et de plantages. Il n’y aura malheureusement aucun remboursement ni aucune excuse pour le Brexit. Il semble que notre sortie dystopique épique sera pleine de bugs, de problèmes et de plantages – même si un accord commercial est convenu. Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a suggéré qu’il était peut-être déjà trop tard pour éviter les dommages des tarifs en janvier 2021.

Le commentateur politique principal John Rentoul sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Le Cabinet se réunit ce matin et pourrait être informé des dernières discussions sur le Brexit. Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, fera une déclaration aux Communes sur la réglementation des médias sociaux. Et Donna Ockenden informera le comité spécial de la santé de son examen du scandale des services de maternité à Shrewsbury et Telford (commandé par le président Jeremy Hunt lorsqu’il était secrétaire à la santé).

MOVE ON UP: Soudain, la musique d’ambiance est optimiste. La patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a suggéré qu’il y avait eu un «mouvement» sur les dispositions des règles du jeu équitables et que «l’architecture» d’un accord commercial sur le Brexit était en place. Michel Barnier a déclaré aux ambassadeurs de l’UE que le Royaume-Uni avait accepté un «mécanisme de rééquilibrage» par lequel certains tarifs pourraient être appliqués s’ils s’écartent trop des règles de l’UE. Il semble donc que nous soyons revenus aux droits de pêche. « [Barnier] était beaucoup moins sombre que ce à quoi je m’attendais », a déclaré un diplomate bruxellois Le télégraphe. «Si les deux parties peuvent sortir de leurs tranchées sur le poisson, Barnier a déclaré qu’il pourrait y avoir un accord cette semaine. Cependant, Barnier a également déclaré aux ambassadeurs qu’un accord pourrait arriver trop tard pour être ratifié avant le 31 décembre, ce qui pourrait entraîner une période intérimaire de non-accord. Cela signifierait une courte période de droits de douane avant qu’un accord commercial ne soit finalement appliqué. Un no-deal temporaire par accident? Ce serait une chose très Brexit qui se produirait.

ROCK AND HARD PLAICE: La menace d’un Brexit sans accord restant très réelle, les pêcheurs européens ont averti qu’ils étaient prêts à bloquer Calais et d’autres ports dont dépendent les Britanniques. Dimitri Rogoff, chef du comité régional des pêches de Normandie, a déclaré aux médias français que ses membres étaient prêts à arrêter les ferries transportant les exportations britanniques de l’accostage. «Nous sommes assez clairs et déterminés», a-t-il déclaré. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a également frappé un ton pugnace. «Les Britanniques seront les plus grands perdants du Brexit. La Grande-Bretagne serait plus touchée par un Brexit sans accord que la France. Pendant ce temps, le secrétaire de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a admis que seuls les supermarchés bénéficieraient de la période de «grâce» de trois mois permettant aux marchandises de circuler librement entre NI et GB. Un haut conservateur a appelé Boris Johnson à démissionner en cas de Brexit sans accord. Ailleurs, Sir Roger Gale a déclaré que le Premier ministre aurait «laissé tomber le peuple du Royaume-Uni» et que sa position ne serait plus tenable. Combien d’autres ressentiraient la même chose?

POSITIONS VARIANTES: La plupart des premières pages d’aujourd’hui sont dominées par l’annonce que Londres passera au niveau 3 à partir de mercredi matin, avec certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire. Le secrétaire à la Santé Matt Hancock a également révélé qu’une nouvelle variante du coronavirus – «Mutant Covid», selon Le métro – a été identifié. Hancock a déclaré qu’il pourrait être «associé» à la propagation plus rapide dans le sud de l’Angleterre. Le médecin-chef Chris Whitty a tenté de nous rassurer tous en expliquant qu’il n’y avait aucune preuve que la variante était plus dangereuse. «Ce serait surprenant, pas impossible, mais assez surprenant» si la variante avait évolué pour pouvoir contourner le vaccin, a déclaré Whitty. Les patrons de pub et certains députés d’arrière-ban conservateurs ne sont pas satisfaits du passage de la capitale au niveau le plus difficile. Le chef de UKHospitality, Kate Nicholls, a déclaré qu’il imposait à nouveau un fardeau «injuste, illogique et disproportionné» à l’industrie.

RESTEZ À VOTRE SIÈGE, CLASSE: Un combat beaucoup plus grand émerge au sujet des écoles à l’approche de Noël. Le gouvernement a ordonné à un conseil du sud de Londres de garder ses écoles ouvertes – sous peine de poursuites judiciaires. Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a averti le Conseil de Greenwich de ne pas fermer les cours prématurément. «L’utilisation des pouvoirs légaux est un dernier recours, mais la continuité de l’éducation est une priorité nationale», a-t-il déclaré. Le maire de Londres Sadiq Khan – acquiesçant au niveau 3 – a exhorté le gouvernement à réfléchir à nouveau et à permettre aux écoles et aux collèges de la capitale de fermer prématurément. Khan a déclaré qu’il souhaitait également que les écoles rouvrent plus tard en janvier en raison de l’épidémie «importante» de Covid chez les adolescents. Cela survient alors que le président Sir Lindsay Hoyle a dit au personnel non essentiel des Communes et des Lords de travailler à domicile après plusieurs affaires Covid au Parlement. Pendant ce temps, on a dit aux Écossais de «réduire les contacts inutiles» dès maintenant s’ils prévoient d’organiser des réunions de famille à Noël. Nicola Sturgeon a également exhorté les gens à ne pas organiser de fêtes de Noël au bureau. Les introvertis seront soulagés.

BIG TECH TAMED? Les entreprises de médias sociaux s’exposent à des amendes de «plusieurs milliards de livres» si elles ne protègent pas les gens dans le cadre des nouveaux plans que le gouvernement propose aujourd’hui. Facebook et d’autres pourraient être condamnés à des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires mondial. Cependant, les ministres ont abandonné les propositions visant à poursuivre les hauts dirigeants de la technologie pour tout échec grave. Cela intervient alors que le Cabinet Office annonce que «la formation sur les préjugés inconscients» sera abandonnée pour les fonctionnaires. Une déclaration du gouvernement a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’une telle formation change réellement les attitudes – et va jusqu’à exhorter d’autres organismes du secteur public à l’abandonner également. Sir Keir Starmer – qui avait précédemment déclaré qu’il suivrait une formation sur les préjugés inconscients – s’est heurté à l’un de ses propres députés sur les questions de guerre culturelle. La secrétaire à l’éducation de l’ombre, Kate Green, a déclaré que les titres associés à l’Empire britannique étaient «offensants et inventifs». Lorsqu’on lui a demandé s’il trouvait les honneurs offensants et décisifs, le chevalier du royaume a répondu: « Non, je ne le fais pas. »

NOUS N’AVONS AUCUN RESPECT: Joe Biden a déclaré qu’il était «temps de tourner la page» après que les électeurs des États américains l’aient finalement déclaré président élu (atteignant 306 au collège électoral). Mais le démocrate n’a pas tout à fait fait Donald Trump – affirmant que le président sortant avait «refusé de respecter le peuple». Il a également déclaré que le républicain avait tenté un «assaut sans précédent contre notre démocratie». Comment Trump a-t-il répondu? Eh bien, il a annoncé que son procureur général William Barr – qui était ennuyé en disant qu’il n’y avait aucune preuve de fraude – se retirait avant Noël. Cela permet à Trump de nommer l’un de ses copains pendant quelques semaines. Et cela signifie qu’il y aura peut-être moins de résistance s’il essaie de contourner les procédures normales et de faire passer une série de pardons controversés pour d’autres copains dans les jours à venir.

«Si vous prévoyez de rencontrer vos proches à Noël, alors être prudent maintenant, deux semaines à l’avance… est la bonne chose à faire.»

Matt Hancock nous exhorte à être particulièrement prudents.

«Le fait que les deux parties se disputent maintenant le récit -« qui a bougé / qui a plus bougé »- est un bon signe. Le n ° 10 et la Commission européenne se préparent / se préparent à «vendre» un accord, même si Boris Johnson reste plus pessimiste. »

Mujtaba Rahman dit que les signes d’un accord sont bons…

«Offrant un jour ou deux de relations publiques globalement positives, quoique surtout spécieuses, en échange de semaines voire d’années de problèmes largement évitables, Johnson acceptera * toujours *. Cela s’applique à Covid, au Brexit et à tout ce qui se trouve entre les deux, il semble donc être plus lié à sa personnalité qu’à sa politique.

… Mais James O’Brien nous rappelle sur qui nous comptons pour un accord.

James Moore, The Independent: Londres au niveau 3 semble idiot de savoir que Noël apportera une autre vague

Sean O’Grady, The Independent: Boris Johnson est sur le point de ramener le pire accord de l’histoire

Rachel Sylvester, The Times: Les conservateurs ont appris quelques leçons du livre de jeu de Trump

Tom McTague, L’Atlantique: John Le Carre connaissait tous les secrets politiques de l’Angleterre

