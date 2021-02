UNE

Je lis toujours les petits caractères. On dit que Megan Markle a des offres de livres «très sérieuses» sur la table, après avoir été approchée par les plus grandes maisons d’édition avec de grosses offres de contrats. Michael Gove aimerait beaucoup revenir en arrière et modifier certaines parties du très sérieux contrat du Royaume-Uni sur le Brexit avec l’UE, ayant admis que les choses ne fonctionnaient pas. Le ministre du Cabinet Office veut «affiner» certaines parties de l’accord – mais il semble que l’UE a une offre qu’il pourrait ne pas aimer.