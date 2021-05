Inside Politics: l’UE exhorte le Royaume-Uni à envisager un accord agroalimentaire pour faciliter les contrôles

Cbravo à Boris et Carrie ! Bien joué les gars. Merci de nous avoir offert l’événement le plus mémorable au No 10 Rose Garden depuis la conférence de presse à table pliante de Dominic Cummings. Ces créateurs de mèmes cruels ont comparé l’heureux couple – photographié lors de leur fête de mariage bohème chic avec des baies hale, des bruants et des pieds nus – à Worzel Gummidge et tante Sally. Des questions ont été soulevées sur les dispositions spéciales qui ont vu le Premier ministre se marier lors d’une cérémonie catholique. Mais il y a des arrangements spéciaux plus urgents sur lesquels Johnson doit se concentrer lorsqu’il retourne au travail. Les enfants doivent-ils se faire vacciner contre le Covid ? Et le jab devrait-il être rendu obligatoire pour le personnel du NHS ?

A l’intérieur de la bulle

La rédactrice en chef de Whitehall, Kate Devlin, sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: