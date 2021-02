L

Regardez assez fort et vous verrez ce que vous voulez voir. La photo de l’annonce de grossesse de Meghan et Harry a été choisie à part pour le symbolisme de «l’arbre de vie», des similitudes avec Notting Hill et la possibilité que le duc ait une déformation de l’oignon. Les experts lisent les runes sur les dernières remarques de Boris Johnson – interprétant ses espoirs d’une levée «irréversible» du verrouillage comme un message codé aux députés conservateurs pour être patients. Certains se demandent quand nous recevrons des messages sur le Brexit. Un ministre en particulier est accusé de maintenir un mystérieux silence sur les problèmes commerciaux.