Inside Politics: les travaillistes secoués par une bombe à Hartlepool

je

Je ne veux pas vous alarmer, mais il y a une énorme fusée chinoise sur le point de s’écraser sur Terre dans les prochains jours. Le projectile de 21 tonnes brûlera probablement lors de la rentrée ou tombera dans un océan – mais les scientifiques ont averti qu’il existe un risque d’atterrissage incontrôlé et imprévisible quelque part où vivent des gens. Le scandale du «sleaze» de Westminster semble actuellement incontrôlé et imprévisible – personne ne sait exactement où la saleté va atterrir ou quel genre de dommage elle va causer. Il y a des signes que cela pourrait commencer à nuire aux conservateurs. Le parti travailliste a fermé la tête du scrutin national du parti conservateur. Mais l’équipe de Keir Starmer a été secouée par un sondage qui semble montrer que le parti travailliste est presque certain de perdre son siège à Hartlepool.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: