est-ce un péché d’être naïf? Rita Ora s’est excusée pour avoir organisé une grande fête d’anniversaire dans un restaurant de l’ouest de Londres – disant qu’elle avait une «vision erronée» que parce que nous sortons du lock-out «ce serait bien». En parlant de naïf, il semble que Boris Johnson ait eu tort de croire qu’il pouvait gagner sur ses députés d’arrière-ban à la sortie du lock-out. Il semble que les députés conservateurs rebelles soient suffisamment furieux à propos du système de niveaux de remplacement pour provoquer un soulèvement majeur au parlement – mais les travaillistes devraient aider le Premier ministre à éviter une défaite humiliante.

À l’intérieur de la bulle

Le commentateur politique en chef John Rentoul sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Le cabinet se réunit ce matin, vraisemblablement pour être mis à jour sur les efforts visant à amener les députés conservateurs à voter ce soir pour les niveaux de restrictions contre les coronavirus. Journée chargée dans le couloir du comité: Richard Hughes, nouveau président de l’OBR Responsibility, témoigne de l’examen des dépenses de la semaine dernière, tandis que Lord Evans, président du comité sur les normes de la vie publique, sera interrogé sur la secrétaire à l’Intérieur Priti Patel. Michael Gove fera le tour de diffusion, apparaissant sur Aujourd’hui à 8h10 et Good Morning Britain à 8h30.

Briefing quotidien

ROULETTES HORS DU BUS: Jusqu’à 70 députés conservateurs rebelles devraient voter ce soir contre le nouveau système de paliers de Boris Jonson. Ils n’ont pas été impressionnés par les «données» du gouvernement expliquant ses décisions. Le document préparé à la hâte affirmait qu’il était impossible de faire des prédictions «significatives» sur les impacts économiques des restrictions. Mark Harper, chef du Covid Recovery Group des députés d’arrière-ban, a déclaré: «Les roues se détachent des arguments du gouvernement.» Les travaillistes vont-ils sauver le Premier ministre? En effet, oui – en s’abstenant lors du vote crucial. Keir Starmer a déclaré que son parti agissait «dans l’intérêt national» en ne s’opposant pas aux règlements, mais a averti que l’Angleterre pourrait être laissée «en rond» avec les gradins. Le système passera donc, mais ce sera la première fois que des restrictions Covid seront imposées sans le soutien de la majorité au parlement.

VOIR LE ROUGE: les conservateurs rebelles pourraient être encore plus en colère ce matin. Le gouvernement aurait rédigé un dossier secret décrivant l’impact de Covid sur l’économie – les secteurs les plus touchés étant classés «rouges». Il donne aux fonctionnaires des détails «granulaires» sur les suppressions d’emplois et les pertes de revenus, selon Les temps – exactement le genre de choses que les rebelles avaient demandé à voir. Ailleurs aujourd’hui, les nouvelles règles d’immigration fondées sur des points du gouvernement sont mises en œuvre. Tous les ressortissants étrangers, y compris ceux de l’UE, devront demander en ligne un visa pour travailler au Royaume-Uni. Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a promis que ce serait «simple et flexible». Son collègue du cabinet Michael Gove, quant à lui, annonce un nouveau centre des opérations frontalières. Gove a déclaré que le nouveau système 24/7 permettrait aux autorités d’identifier et de surmonter les goulots d’étranglement aux frontières «rapidement et de manière décisive». Mais Rachel Reeves, du Labour, a déclaré: «Le gouvernement redéfinit un élément de base de la préparation, mais ne peut toujours pas nous dire combien d’agents des douanes sont recrutés ou formés ou si l’informatique cruciale est prête.»

QUELQUE CHOSE DE POISSON EN COURS: Les règles Covid nous distraient-elles des affaires encore plus importantes du Brexit? Peut-être. Mais il y a peu à signaler en termes de percées. Le n ° 10 continue de voir les demandes de l’UE sur les quotas de pêche «totalement inacceptables», ont déclaré des sources gouvernementales. Curieusement, des sources de l’UE ont clairement indiqué aux journalistes qu’elles considéraient la pêche comme quelque chose qui pouvait être trié. Mais ils considèrent d’autres problèmes – des règles du jeu équitables et un mécanisme d’application – comme plus graves. La chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré que certains États membres de l’UE étaient de plus en plus impatients. «Ce ne serait pas un bon exemple pour le monde si nous ne parvenions pas à élaborer un accord», a-t-elle ajouté. Merkel a également souligné positivement le fait que la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était «de plus en plus impliquée». Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a envoyé un message à l’UE: «L’Écosse veut revenir. Et nous espérons le faire bientôt, en tant qu’État membre indépendant. »

SURPRISE, SURPRISE: Sturgeon a eu une belle courbe pour les travailleurs à plein temps du NHS et des soins en Écosse, annonçant un paiement unique de 500 £ pour leurs efforts pendant la pandémie. Mark Drakeford a également eu une surprise pour les habitants du Pays de Galles – mais pas dans le bon sens. Le premier ministre a annoncé que les pubs et les restaurants seraient interdits de servir de l’alcool à partir de vendredi et devront fermer à 18 heures. Drakeford a déclaré que les règles étaient nécessaires pour faire face à une nouvelle augmentation des cas. Les lieux de divertissement intérieurs seront également fermés à nouveau. Il intervient alors que l’application de suivi des contacts pour l’Angleterre et le Pays de Galles se prépare à ajouter une fonction de paiement pour l’auto-isolement. Ceux qui doivent rester à la maison devraient toucher 500 £ dès la semaine prochaine. Les surprises liées à Covid ne s’arrêtent pas là. Les buveurs dans les zones de niveau 2 devraient pouvoir commander un œuf écossais avec leur pinte pour respecter les règles, a révélé le secrétaire à l’environnement George Eustice. Il a averti les mangeurs d’œufs écossais de ne pas tricher: « Vous ne pouvez pas vous asseoir à une table toute la nuit pour commander un verre. »

LE TEMPS EST MON CÔTÉ: Boris Johnson veut le pouvoir de déclencher des élections générales quand il en a envie. Son gouvernement publiera aujourd’hui une loi abrogeant la loi sur les parlements à durée déterminée (FTPA). Cela donnerait au Premier ministre un gros avantage dans le calendrier des prochaines élections afin de maximiser ses chances de remporter un autre mandat. Une source conservatrice a déclaré: «Nous retournons au système qui permet aux élections d’avoir lieu quand elles sont nécessaires.» Il semble que le moment ne soit pas propice pour une enquête publique sur le meurtre de l’avocat des droits de l’homme Pat Finucane. Finucane a été abattu par des paramilitaires loyalistes en 1989, et sa famille tente depuis lors d’établir l’ampleur de la collusion étatique. Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déclaré qu’il n’y aurait pas d’enquête maintenant en raison d’autres processus d’examen en cours. La veuve de Finucane, Géraldine, a déclaré qu’elle «se moquait» des décisions antérieures – y compris la décision de la Cour suprême qui a conclu qu’il n’y avait jamais eu d’enquête adéquate sur le meurtre.

ORDRE RESTAURÉ: Joe Biden a choisi l’ex-présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen comme candidate au poste de secrétaire au Trésor. Prête à devenir la première femme à occuper ce poste, elle a déclaré qu’elle travaillerait pour «restaurer le rêve américain». Le président élu a eu son premier briefing quotidien sur les renseignements, alors que le soupir tout-puissant de Donald Trump commence à s’essouffler. Il a dit être plus calme maintenant, mais toujours délirant. L’ancien employé de Trump, Jack O’Donnell, a déclaré: «Dans son esprit, il n’aura pas perdu. Ce sera toujours: «Cela m’a été enlevé.» ». Pendant ce temps, le conseiller spécial de Trump sur le coronavirus Scott Atlas a démissionné. Remerciant le président sortant pour l’honneur de servir, le Dr Atlas a affirmé qu’il s’était «toujours appuyé sur les dernières données scientifiques» – mais c’est lui qui a tweeté que les gens devraient «se soulever» contre les restrictions de l’État et a poussé l’idée de l’immunité collective.

Sur le disque

«La lumière de l’aube est à l’horizon, c’est le moment de rester ferme jusqu’au matin pour que nous puissions regarder en arrière et voir clairement que tout ce que nous avons donné et tout ce que nous avons fait, ce n’était pas pour rien.

Matt Hancock plaide pour le soutien des députés conservateurs.

De la Twitterati

«Les Brexiteers en colère et en colère contre la chose exacte, ils ont voté et fait campagne.»

Le Dr Jennifer Cassidy est étonnée des informations faisant état de « fureur » du Brexiteer face à l’incapacité d’accéder à des résidences secondaires toute l’année…

«Les Brexiteers étaient furieux quand on leur a dit que les gens ne savaient vraiment pas pour quoi ils votaient. Maintenant, ils sont furieux parce que … eh, les gens ne savaient pas pour quoi ils votaient.

…tandis que Gavin Esler rappelle également les revendications précédentes.

Lecture essentielle

Alastair Campbell, The Independent: les travaillistes ne devraient pas voter automatiquement pour un accord Boris Johnson sur le Brexit

Andrew Grice, The Independent: Cette rébellion conservatrice est une fois que Boris Johnson ne peut pas avoir son gâteau et le manger

Helen Thompson, nouvel homme d’État: Dominic Cummings a compris le problème européen des conservateurs

Robert Reich, le gardien: Revenir à la normale serait désastreux pour Joe Biden

