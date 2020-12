ré

inquiétant Cummings a offert une fouille à peine voilée à Boris Johnson et Carrie Symonds, affirmant que trop de types politiques étaient obsédés par «les histoires de potins sur leurs chiens». Juste au bon moment, le PM et son partenaire ont commencé à envoyer des cartes de Noël avec leur chien Dilyn sur le devant. Espérons que Johnson se souvienne d’envoyer des cartes à divers dirigeants de l’UE. Bien qu’il passe peut-être plus de Noël avec eux que Carrie – alors que les négociations sur le Brexit menacent de se poursuivre pendant les vacances.

À l’intérieur de la bulle

Le correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Le négociateur en chef de Bruxelles, Michel Barnier, tient un appel avec les députés ce matin pour les informer des derniers résultats des négociations. Les équipes du Royaume-Uni et de l’UE continueront d’essayer de progresser vers un accord commercial vendredi, avant la nouvelle échéance dimanche fixée par les dirigeants du Parlement européen afin qu’ils aient le temps de le ratifier.

Briefing quotidien

A SERIOUS MAN: Comment est la musique d’ambiance Brexit ce matin? Sombre, selon Downing Street. Le négociateur du No 10, David Frost, a déclaré que la situation était «très grave» et que «les progrès semblent bloqués» suite à un autre appel entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen hier soir. Le chef de la Commission européenne a déclaré que combler leurs différends serait «très difficile» – en particulier sur les poissons. Les pourparlers semblent avoir porté sur la durée d’une période de transition sur l’accès à la pêche et sur une demande de l’UE de pouvoir imposer des tarifs si le Royaume-Uni diverge considérablement sur les aides d’État. Divers rapports citant des diplomates anonymes brossent encore un tableau d’un optimisme prudent, suggérant qu’un accord peut être conclu dans les prochains jours. Mais Michael Gove insiste pour être pessimiste. Au moins en public. Gove a déclaré que les chances d’un accord sont «inférieures à 50%». Plus encourageant, il a également déclaré que si le Parlement européen a déclaré qu’il n’aurait pas le temps de ratifier un accord s’il n’était pas fait dimanche, les deux parties pourraient continuer à parler et appliquer une «application provisoire» le 1er janvier.

TROIS EST LE NOMBRE MAGIQUE? Un troisième verrouillage national serait envisagé si les infections à Covid augmentent après Noël, a suggéré le No 10. Le nombre croissant d’hôpitaux à court de lits est préoccupant. Les hôpitaux du NHS ont dû détourner des ambulances 44 fois la semaine dernière, le nombre le plus élevé en quatre ans. «On a déjà l’impression que nous sommes aux prises avec un très mauvais hiver», a déclaré Chris Hopson, chef de NHS Providers. Matt Hancock a annoncé que cinq millions de personnes supplémentaires – couvrant de grandes parties du sud-est et de l’est de l’Angleterre – passeront au niveau 3 samedi. «Nous sommes venus si loin, nous ne devons pas le faire sauter maintenant», a déclaré le secrétaire à la Santé. Les habitants d’Irlande du Nord devront passer en mode arrêt à partir du lendemain de Noël, après que l’exécutif a annoncé hier soir un verrouillage de six semaines à compter du 26 décembre. Le Pays de Galles en a déjà annoncé un à partir du 28 décembre. Si Nicola Sturgeon décidait d’un verrouillage après Noël pour l’Écosse, Boris Johnson se sentirait-il obligé de faire de même?

FURLOUGHED BROWS: Rishi Sunak est suffisamment préoccupé par les perspectives pour le début de 2021 pour avoir prolongé le programme de congé d’un mois supplémentaire – le portant à la fin avril. Le chancelier a déclaré que cela apporterait une «certitude» à des millions de personnes, mais les travaillistes se sont plaints de ne pas avoir donné suffisamment de préavis aux propriétaires d’entreprise avant Noël. Le parti de Keir Starmer a une ligne d’attaque plus forte contre les augmentations de taxe d’habitation, après que le gouvernement a autorisé les conseils en Angleterre à l’augmenter jusqu’à 5 pour cent – une augmentation «écrasante», selon le parti travailliste. Starmer a également attaqué les conservateurs au sujet de la décision de l’Unicef ​​d’offrir un financement pour aider à nourrir les enfants affamés au Royaume-Uni pour la toute première fois. «Nous sommes le sixième pays le plus riche du monde – il est honteux que l’Unicef ​​doive veiller à ce que nos enfants soient nourris», a déclaré le dirigeant travailliste. Mais Jacob Rees-Mogg a affirmé que la honte revenait à l’Unicef. Il a accusé l’agence onusienne de «faire de la politique» et a déclaré qu’elle devrait avoir «honte d’elle-même». Rees-Mogg a suggéré que la pauvreté grave était une expérience vécue par d’autres pays – pas la Grande-Bretagne.

Je suis allé à une merveilleuse fête (affaires): est-il possible qu’une fête de Noël soit simultanément une réunion d’affaires? Le député conservateur Tobias Ellwood a défendu d’aller à un dîner privé pour 27 invités organisé par l’Irak Britain Business Council (répertorié comme une «fête de Noël» sur le site Web de l’organisation). Ellwood a déclaré que sa présence était «bien intentionnée» et a insisté sur le fait que tout était pour les affaires – et donc dans les règles. Mais le ministre de l’Intérieur Priti Patel n’est pas d’accord. Interrogée par ITV News si le grand dîner d’Ellwood était une infraction aux règles, elle a répondu: «Eh bien, c’est le cas. Bien sûr, c’est exactement cela. Dîner en dehors des règles avec un grand nombre de personnes est une infraction à la réglementation. » Que ferait Dominic Cummings d’une autre histoire sur le non-respect des règles? Assez sérieux pour lui? L’ancien stratège du n ° 10 a critiqué la politique britannique pour son caractère trop frivole, affirmant que cela «incite les politiciens à se concentrer davantage sur Twitter» tout en ignorant les menaces «existentielles» plus importantes. Le sombre-doomster a écrit un morceau pour Le spectateur sur la menace nucléaire.

O EST-CE QUE TOUT EST ALLÉ À BONG: Mark François reçoit ses bangs après tout. Le député conservateur du Brexiteering sera ravi que Big Ben bong alors que la Grande-Bretagne quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE à 23 heures le 31 décembre. C’est en fait juste une coïncidence – une partie d’un test de routine avant qu’il ne recommence à ramener la nouvelle année à minuit. Dans d’autres informations sur la guerre culturelle, la ministre de l’Égalité, Liz Truss, a été critiquée pour son discours nous exhortant à aller au-delà de la race, de la religion, du sexe et de l’orientation sexuelle. Elle a déclaré que le débat sur l’égalité avait trop souvent été dominé par la «mode» et non par les «faits». Les travaillistes ont accusé Truss de «provocation gratuite» – affirmant qu’elle ignorait «l’impact dévastateur» de la discrimination. En parlant de cela, le parti travailliste a publié son plan de lutte contre l’antisémitisme. Il s’engage dans un processus de plainte indépendant, un conseil consultatif de membres juifs et du nouveau matériel éducatif.

QUEL EST LE HOLD UP? Joe Biden n’allait jamais avoir un moment facile. Le républicain Chuck Grassley a promis que lui et ses amis au Sénat rejetteraient la demande du président élu leur demandant de confirmer rapidement ses sélections au Cabinet afin qu’il puisse prendre le relais immédiatement après son investiture. Grassley a déclaré qu’il était «sacrément riche» de démocrates de se plaindre de l’obstruction. Pendant ce temps, Biden a accordé l’une de ses premières interviews en tant que président élu pour aborder l’enquête du FBI sur son fils Hunter et ses soi-disant «affaires fiscales». Mais au lieu de parler à un journaliste, le prochain président s’est assis avec l’animateur de comédie de fin de soirée Stephen Colbert pour affirmer que le FBI se livrait à un «acte criminel» partisan pour l’atteindre par l’intermédiaire de son fils. «Je ne suis pas préoccupé par les accusations portées contre lui. C’est un homme adulte, c’est l’homme le plus intelligent que je connaisse, je veux dire par pure capacité intellectuelle.

Sur le disque

«Je pense qu’en fait pour le moment … malheureusement, il y a plus de chances que nous n’obtenions pas un accord, donc pour le moment moins de 50%.»

Michael Gove nous dit de ne pas espérer.

De la Twitterati

«Je trouve personnellement utile de ne rien croire à ce qui sort de la bouche de Michael Gove.»

L’acteur Stephen McGann ne tient pas compte des commentaires de Gove sur les « moins de 50 cents de chance »…

«Gove dit qu’à moins qu’un accord commercial ne soit négocié cette année, le Royaume-Uni n’en négociera pas un nouveau avec l’UE l’année prochaine. Comme c’est enfantin. Et comment incroyablement dangereux. Dire à votre plus grand marché … que vous retiendrez votre souffle jusqu’à ce que vous vous évanouissiez. «

…et le groupe Best for Britain n’a pas aimé ses commentaires sur 2021.

Lecture essentielle

Mark Steel, The Independent: Voyons-nous en Johnson l’autorité qu’il admire à Churchill? Nous ne faisons pas

Hayley Andersen, The Independent: Contrairement au Royaume-Uni, de nombreux pays africains ont des tests et des traces efficaces

Paul Mason, nouvel homme d’État: La défaite de Trump montre comment Boris Johnson et les conservateurs peuvent être battus

Andy Beckett, le gardien: Si Keir Starmer veut changer la Grande-Bretagne, il lui faudra plus que de la prudence

S’inscrire ici pour recevoir ce briefing quotidien dans votre boîte mail tous les matins