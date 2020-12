je

tu as entendu la cassette de Tom Cruise? L’enregistrement audio révèle l’étoile criant et jurant contre le Mission: impossible 7 l’équipage – menaçant de les congédier s’ils enfreignaient les règles de Covid. « Nous n’arrêtons pas ce film! » Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il ne fermait pas Noël. Mais le Premier ministre a tout fait sans crier et jurer en suppliant le public de ne pas trop se mêler pendant la pause de cinq jours. En ce qui concerne le Brexit, personne ne veut mettre fin aux négociations. Les négociateurs crient et jurent toujours sur les poissons dans la dernière poussée pour y arriver.

À l’intérieur de la bulle

Kate Devlin, rédactrice en chef de Whitehall, sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Jacob Rees-Mogg fera une déclaration ce matin sur la levée des Communes pour les vacances de Noël à la fin de jeudi. Mais il est sur le point de dire aux députés qu’ils pourraient être invités à revenir dès la semaine prochaine si un accord commercial est conclu avec l’UE. Alors que les discussions se poursuivent à Bruxelles, des responsables du Cabinet Office se présenteront cet après-midi à la commission Lords Brexit pour parler des plans de fin de période de transition.

Briefing quotidien

NE NOUS RAPPELONS PAS, NOUS VOUS RAPPELONS: Boris Johnson enverra donc les députés chez eux pour Noël jusqu’au 5 janvier plus tard aujourd’hui – dans le cadre de ce que le Telegraph appelle «une tentative de faire pression sur Bruxelles». Mais le n ° 10 a clairement indiqué que les députés pourraient être invités à revenir rapidement. «Nous rappellerons aux députés et aux pairs de légiférer pour un accord si celui-ci est obtenu.» Downing Street insiste toujours sur le fait qu’un Brexit sans accord reste le résultat «le plus probable», mais dans un changement de ton, le Premier ministre a déclaré qu’il y avait maintenant «beaucoup à faire». La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donné son évaluation la plus optimiste des négociations à ce jour, disant aux députés qu’une «voie à suivre» a été trouvée sur la plupart des questions. «Je peux vous dire qu’il existe un chemin vers un accord maintenant. Le chemin est peut-être très étroit, mais il est là. Mais elle était abattue sur les droits de pêche – la grande barrière restante. «En toute honnêteté, on a parfois le sentiment que nous ne serons pas en mesure de résoudre cette question.» Le Royaume-Uni veut une période de transition pour les flottes de pêche de trois ans, l’UE veut 10 ans. Vont-ils se rencontrer au milieu?

BULLE ET SHRIEK: Boris Johnson s’en tient au plan visant à permettre à trois familles de faire des bulles à Noël. Mais il ne veut pas vraiment que vous bouillonniez à Noël. Je l’ai? Quiconque souhaite sincèrement suivre ses conseils peut s’arracher les cheveux. Le Premier ministre nous a conseillé de décider des bulles d’ici vendredi et de nous isoler avant la pause, a mis en garde de ne pas passer la nuit en famille et a encouragé les plus de 70 ans à se compter hors de toute l’entreprise. «Un Noël plus court est un Noël plus sûr», a-t-il déclaré. Nicola Sturgeon a ajouté à la confusion en conseillant de limiter les réunions de famille à un jour, en suppliant les Écossais qui n’ont pas déjà organisé une bulle de ne pas s’embêter. Le premier ministre gallois Mark Drakeford en a assez des «conseils» – son administration est en train de le légiférer pour que seuls deux ménages puissent se réunir pendant la période de cinq jours. Keir Starmer a déclaré que le plan de la grande bulle semblait être la «prochaine grande erreur» de Johnson – accusant le Premier ministre d’ignorer les conseils des scientifiques à son encontre.

LE PRINTEMPS DANS SON ÉTAPE: Rishi Sunak est très doué pour garder heureux ces députés d’arrière-ban conservateurs agités. Le chancelier a suggéré qu’il ferait pression pour que les mesures de distanciation sociale soient abandonnées dès que la première phase de vaccination sera terminée au printemps. «C’est essentiellement à quelle vitesse pouvons-nous réduire toutes les restrictions sur l’économie et lui permettre de fonctionner à nouveau normalement», a-t-il déclaré. Le spectateur. Cela survient alors que le gouvernement a révélé que plus de 130 000 personnes avaient déjà reçu le coup. Nadhim Zahawi, en charge du déploiement des vaccins, a déclaré que c’était «un très bon début». Mais de nouvelles recherches troublantes montrent que certains groupes sont beaucoup moins susceptibles de prendre le vaccin. La Royal Society for Public Health a constaté que seulement 57% des Britanniques noirs, asiatiques et d’autres minorités ethniques ont déclaré qu’ils prendraient le vaccin (contre 79% des Britanniques blancs). Zahawi a mis en garde contre l’impact des théories du complot – en conseillant aux gens de rechercher des informations officielles plutôt que ce qui est partagé via «WhatsApps, vidéos, toutes sortes de messages».

TOUTES CHOSES SONT ÉGALES: La ministre des Femmes et de l’Égalité, Liz Truss, estime que la partie «Égalités» de son mémoire doit aller au-delà d’une concentration trop étroite sur la race, le sexe et l’orientation sexuelle. Dans un discours prononcé aujourd’hui, elle soutiendra que le débat «néglige le statut socio-économique et les inégalités géographiques». Truss annoncera un projet de données intégrant ces autres facteurs. Mais le timing n’est pas génial pour elle. De nouveaux chiffres montrent que l’écart de rémunération entre les sexes au gouvernement s’aggrave. Le télégraphe a constaté que parmi 14 départements, huit affichaient un écart moyen plus important entre les travailleurs masculins et féminins en 2020 qu’en 2019. L’écart s’est considérablement élargi dans le département de Truss. Parlant de niveaux de rémunération choquants, le n ° 10 a cherché à atténuer la colère suscitée par l’augmentation de salaire de 45000 £ de Dominic Cummings avant de quitter Downing Street. «C’est le bon niveau de salaire pour le rôle qui [Cummings] », a déclaré la porte-parole du Premier ministre, Allegra Stratton. Heureux avec ça?

VOTRE MASSE OU LA MINE: Nous sommes presque à la fin de la longue saga du projet de loi sur le marché intérieur (IMB), après que le n ° 10 a abandonné les éléments qui allaient enfreindre le droit international. Les Communes ont finalement approuvé les modifications apportées par les Lords. Mais le député du SNP, Drew Hendry, n’était pas d’humeur à la paix, à l’amour et à la compréhension. Il a réussi à se faire expulser de la Chambre des communes après avoir crié et refusé de s’asseoir pendant un débat – insultant le CMI comme un «acte de sabotage constitutionnel». Il a ensuite attrapé la masse parlementaire avant de la récupérer. Désormais suspendu, le vice-président de la maison Dame Rosie Winterton a déclaré que Hendry s’était «exhibé». Vilain garçon. En parlant de cela, la candidate à la mairie de Londres des Lib Dems, Luisa Porritt, a envoyé une «plainte officielle» au rival conservateur Shaun Bailey, après que son équipe de campagne ait distribué des dépliants de campagne simulés pour ressembler à des avertissements officiels de la mairie sur les augmentations de taxes municipales. Porritt a condamné le dépliant – qui présentait un faux sceau de l’hôtel de ville – comme un «truc sans cœur et bon marché».

LATE DRAM-A: L’administration sortante de Donald Trump est soudainement en mode de négociation. Son représentant commercial, Robert Lighthizer, a révélé qu’il était en pourparlers avec le Royaume-Uni pour essayer d’obtenir un «mini-accord» qui verrait les tarifs punitifs sur le whisky écossais abaissés. « Il ne nous reste plus beaucoup de temps », a déclaré Lighthizer à la BBC. Pendant ce temps, Trump a été averti de ne pas détruire de documents officiels en sortant. Plus d’une douzaine de procureurs généraux ont rappelé qu’il ne devrait pas toucher aux «e-mails de serveurs privés» ou aux notes de conversations. Cela survient alors que les procureurs néerlandais ont déclaré qu’un pirate informatique néerlandais avait réussi à se connecter au compte Twitter de Donald Trump en devinant son mot de passe – «MAGA2020!» Mais ils ne puniront pas Victor Gevers, estimant qu’il a agi «de manière éthique» pour essayer de protéger la sécurité de la Maison Blanche. Obtiendra-t-il des remerciements des États-Unis? Aucune chance.

Sur le disque

«Passez un joyeux petit Noël mais cette année, hélas, de préférence un très petit Noël.»

Boris Johnson essaie de faire la lumière sur la confusion de Noël.

De la Twitterati

«On dirait que toute l’énergie va dans le LPF et qu’une fois fissurée, ils vont s’enfoncer dans les trucs de la pêche … Tout compte fait, les choses pourraient atteindre un dénouement ce week-end.

Tony Connelly de RTE pense que la fumée blanche pourrait émerger samedi ou dimanche…

«En fonction du nombre de commissions du Parlement européen qui souhaitent examiner l’accord s’il émerge dans les prochains jours … alors théoriquement, il pourrait encore être possible pour les députés européens de le voter le 28 décembre, m’a-t-on dit – même si ce n’est pas« idéal » . »

…et Katya Adler de la BBC pense qu’il pourrait encore être ratifié avant NYE.

Lecture essentielle

