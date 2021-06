Inside Politics: les États-Unis frappent le Royaume-Uni d’une « réprimande diplomatique officielle »

LEspérons que Joe Biden, sujet aux gaffes, a reçu les différentes notes de service avant sa grande réunion avec Boris Johnson à Cornwall aujourd’hui. Le Premier ministre n’aime plus le terme « relation spéciale », d’une part. En ce qui concerne les thés à la crème de Cornouailles, c’est d’abord la confiture, puis la crème. Et pour l’amour de Dieu, Joe – ne prends aucune photo de la reine. Certains d’entre nous, les Britanniques, sont très mécontents de cela. Mis à part les subtilités diplomatiques, le président américain a un message clair et important pour le Premier ministre : ne pas faire sauter la paix en Irlande du Nord.

A l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique adjoint Rob Merrick sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: