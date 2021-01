Inside Politics: les députés conservateurs se méfient des lois de verrouillage qui durent jusqu’au 31 mars

E

Voyez-vous que les événements avancent trop vite? Il s’avère que le temps s’accélère littéralement. Les scientifiques ont découvert que la Terre tournait plus rapidement qu’à n’importe quel moment du dernier demi-siècle. 2021 devrait être encore plus rapide que 2020, de sorte que la durée de nos jours sera toujours un peu plus courte. Boris Johnson a l’air et semble que les choses échappent à son contrôle. Luttant pour suivre la propagation du virus, le Premier ministre a proposé un calendrier vague pour la levée du verrouillage dont il ne semble pas entièrement convaincu. La vaccination de masse ne peut pas venir assez tôt pour lui.

À l’intérieur de la bulle

Le commentateur politique Andrew Grice sur ce qu’il faut surveiller lundi:

Les députés ont été rappelés de leur congé de Noël pour approuver rétrospectivement le verrouillage en Angleterre. Boris Johnson ne fera pas face aux PMQ comme d’habitude, mais ouvrira la procédure à 11h30 avec une déclaration. Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, fera également une déclaration sur ce qui remplacera les examens de cet été – et sera sans aucun doute confronté à des questions délicates sur la réouverture des écoles.

Briefing quotidien

VERROUILLER AUTOUR DE L’HORLOGE: Boris Johnson a révélé que 1,3 million de personnes avaient été vaccinées contre Covid au cours des quatre dernières semaines. Alors que le dirigeant travailliste Keir Starmer appelle à une vaccination «24 heures sur 24», le gouvernement vise à atteindre deux millions de doses une semaine plus tard en janvier. Mais le Premier ministre a semblé incertain si les 13 millions de personnes dans les catégories à haut risque recevraient le coup d’ici la mi-février, affirmant que seule «une très grande partie des groupes les plus vulnérables» obtiendrait le coup d’ici là. «Ensuite, il y a vraiment la perspective de commencer la relaxation de certains de ces [lockdown] mesures », a-t-il ajouté. Certains grands magasins Boots et Superdrug contribueraient désormais au déploiement. Mais Simon Dukes, chef du Comité des services de négociation pharmaceutique, a demandé pourquoi le gouvernement «se traînait» maintenant alors que des milliers de petites pharmacies auraient pu être préparées il y a des mois. Pendant ce temps, il est apparu qu’une personne sur 50 en Angleterre avait le virus au cours du nouvel an – et une personne sur 30 à Londres.

SHAMBLES UNSCRAMBLED: Les députés voteront aujourd’hui le verrouillage déjà en place dans toute l’Angleterre. Il n’y aura pas le genre de rébellion vu en décembre. «Il n’y a pas le choix cette fois», a déclaré un membre du Covid Recovery Group (CRG) – mais ils ont remarqué que les règlements de verrouillage n’expirent que le 31 mars (ce qui soulève davantage de doutes sur l’aspiration de Johnson à la mi-février à l’assouplissement). Le consensus mal à l’aise sur le verrouillage n’a pas arrêté les critiques sur le retournement désordonné des fermetures d’écoles. La gestion des écoles par le gouvernement a été décrite comme une «énorme pagaille» par l’influent député conservateur Robert Halfon – président du comité de l’éducation. Halfon veut que les enseignants retraités et les inspecteurs Ofsted vérifient le travail du GCSE et du niveau A en l’absence d’examens cet été. Le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, a demandé à Ofqual de proposer à nouveau des arrangements alternatifs. «C’est incroyablement merdique… aucune idée de la façon dont il est toujours en poste», a déclaré un député conservateur. Les temps.

SUPPLY DRAIN: Certaines des craintes concernant l’approvisionnement en médicaments post-Brexit semblent s’être réalisées. La mère d’un garçon de neuf ans atteint d’une forme sévère d’épilepsie craint que son fils ne meure après l’arrêt de son approvisionnement en médicaments vitaux à base de cannabis des Pays-Bas en raison du Brexit. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a donné à Hannah Deacon un préavis de seulement deux semaines indiquant que «les ordonnances émises au Royaume-Uni ne peuvent plus être légalement délivrées dans un État membre de l’UE». Pendant ce temps, la perturbation du Brexit a conduit Sainsbury’s à perdre environ 700 lignes de produits en Irlande du Nord – où le géant des supermarchés a été contraint de stocker des produits de Spar. Marks & Spencer a déclaré que les nouvelles règles commerciales retardaient les livraisons de nourriture à ses magasins en France – où les succursales sont à court de sandwichs. Cela survient alors que Boris Johnson a été contraint d’annuler son grand voyage en Inde pour stimuler le commerce, prévu plus tard en janvier. Les partisans du Brexit ont désigné l’Inde comme l’un des grands accords qu’ils espéraient conclure en 2021.

PAS DE SI, PAS DE PUTTS: On dirait que Donald Trump devra réfléchir très attentivement à l’endroit où il veut jouer après la présidence. Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle ne permettrait pas à Trump d’entrer en Écosse pour jouer au golf et échapper à l’investiture de Joe Biden plus tard ce mois-ci (il y avait eu des spéculations selon lesquelles le président sortant se dirigerait vers son cours à Turnberry). «Nous n’autorisons pas les gens à entrer en Écosse… et cela s’appliquerait à lui aussi bien qu’à n’importe qui», a déclaré le premier ministre. «Venir jouer au golf n’est pas ce que j’appellerais un objectif essentiel.» La dirigeante du SNP a plaisanté en disant qu’elle espérait que «le plan de voyage immédiat de Trump est de quitter la Maison Blanche». Dans une déclaration à L’indépendant, Kayleigh McEnany, attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré que les informations sur un voyage à Turnberry n’étaient «pas exactes» et que Trump «n’avait pas l’intention de se rendre en Écosse».

PLASTER OVER CATASTROPHE: L’annonce de Rishi Sunak selon laquelle les entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs contraintes de fermer pendant le verrouillage seront éligibles à jusqu’à 9000 £ de subventions a été largement saluée. Mais les groupes d’entreprises ont averti que les 4,6 milliards de livres sterling réservés au soutien ne suffiraient pas à sauver de nombreuses entreprises de l’effondrement – et ont appelé à étendre le soutien à d’autres secteurs. Kate Nicholls, directrice générale du groupe UK Hospitality, a déclaré: « Ne vous méprenez pas, ce n’est qu’un pansement collant pour les maux immédiats. » Parlant de problèmes d’argent, un ministre conservateur a été qualifié de «déconnecté» après avoir suggéré aux gens de noyer leurs peines avec une bouteille de champagne de 170 £. Au milieu de la récession, le ministre du Logement, Christopher Pincher, a déclaré que la Krug Grand Cru Cuvée était un «vaccin alternatif» contre le «souvenir de l’année dernière». Mike Amesbury du Labour a décrit Pincher comme «d’une arrogance à couper le souffle».

LA GÉORGIE DANS MON ESPRIT: Il est encore trop proche d’appeler en Géorgie, avec 98% des voix comptées dans la bataille pour deux sièges au Sénat dans l’État. Mais Associated Press a déclaré que le pasteur démocrate et baptiste Raphael Warnock avait remporté de justesse l’un des sièges – ce qui ferait de lui le premier sénateur noir de l’histoire de son État et mettrait la majorité du Sénat à la portée du parti. Les responsables de l’Etat républicain sur le terrain n’ont signalé aucun problème significatif avec le vote. Donald Trump a craché ses absurdités habituelles, bien sûr – affirmant qu’il semblait y avoir eu un grand «vidage d’électeurs» contre les candidats républicains. Plus intéressant encore, Trump a fait pression sur son vice-président Mike Pence pour qu’il «décertifie» la victoire de Joe Biden aujourd’hui lorsqu’une session conjointe du Congrès se réunit pour recevoir les résultats du Collège électoral État par État. « Si Mike Pence se présente pour nous, nous gagnerons la présidence », a-t-il tweeté.

Sur le disque

«Avec chaque coup qui va dans nos bras, nous faisons pencher la balance contre Covid et en faveur du peuple britannique.»

Boris Johnson fait de son mieux pour paraître optimiste.

De la Twitterati

«Boris Johnson n’a littéralement aucune réponse sur les raisons pour lesquelles il a insisté pour que de nombreuses écoles reviennent pour un jour. Parce qu’il n’y a aucune justification dans le monde pour cela en dehors de l’incompétence shambolique.

Sonia Sodha de l’Observer est déconcertée par l’ouverture d’une journée…

«Vous pouvez désespérément vouloir que les écoles restent ouvertes si possible (comme je l’ai fait), et voir toujours la folie de les ouvrir pendant un jour, permettant à 3 millions d’enfants de se mélanger, empêchant les enseignants de planifier correctement l’apprentissage à distance, puis de les annoncer à nouveau fermés. «

… Et Rachel Cunliffe du New Statesman l’est aussi.

Lecture essentielle

