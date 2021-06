Inside Politics: les décisions du G7 sur les vaccins «questions de vie ou de mort»

OuiVous devez avoir pitié d’Emmanuel Macron. Vous avez enfin la chance de vous rapprocher des électeurs – et ils vous frappent en plein visage. L’homme qui a giflé Macron mardi a été entendu crier : « A bas la Macronie ! Espérons que le président français sera mieux accueilli au pays de Johnsonia lorsqu’il traversera la Manche pour rejoindre les Cornouailles cette semaine. Macron, Johnson et les autres G7 ont été frappés au visage par un avertissement court et vif : faites plus que fournir des doses de vaccin excédentaires, ou des gens mourront.

A l’intérieur de la bulle

Le commentateur politique Andrew Grice sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: