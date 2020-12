T

il doit continuer! Le prince Charles «prie» que davantage de théâtres britanniques puissent recommencer à s’ouvrir, après avoir visité le Soho Theatre pour voir une actrice se produire pendant une pause dans son travail de jour au supermarché. Espérons que nous n’obtenons plus de dramatiques amateurs sur le Brexit. Boris Johnson et Emmanuel Macron sont tous deux connus pour leur tribune histrionique à des moments cruciaux. Les négociations se dirigeraient vers une «confrontation» finale ce week-end, alors que les deux parties tentent de faire tomber les rideaux sur le plus long spectacle en ville.

À l’intérieur de la bulle

Notre rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Tous les regards sont tournés vers les négociations commerciales à Londres, alors que David Frost et Michel Barnier atteignent la fin d’une autre semaine cruciale de négociations. Les initiés disent qu’il n’y a pas encore de «fumée blanche». Il se peut que le plus grand signe d’espoir auquel on puisse s’attendre vendredi soit que Frost et Barnier acceptent de continuer à parler et à commander dans les pizzas tout au long du week-end.

Briefing quotidien

SACRE BLEU! Tout le monde a été très excité par les livraisons de pizza tard dans la nuit pour les négociateurs du Brexit mercredi, en supposant que c’était le signe d’un accord imminent. Il y avait plus de plats à emporter à Londres hier soir, mais l’excitation est partie. Un responsable du gouvernement britannique a déclaré que la perspective d’une percée «s’éloignait», expliquant à la BBC que Bruxelles avait durci sa position sur les questions d’équité, tandis que d’autres rapports suggèrent qu’ils ont également bloqué sur les droits de pêche. Apparemment, le président français a insisté sur des lignes rouges fermes, les responsables d’Emmanuel Macron se disant «en train de s’agiter autour des capitales européennes». Que se passe-t-il ensuite? Boris Johnson devrait appeler la patronne de la Commission européenne Ursula von der Leyen plus tard dans la journée, tandis que Le télégraphe suggère que ce week-end verra une «confrontation» entre Johnson et Macron. Pendant ce temps, Keir Starmer a suggéré que voter pour un accord – s’il émerge finalement – serait «dans l’intérêt national». Certains députés travaillistes pourraient-ils envisager de démissionner à cause de cette question?

VAN-TAM MERCI MAM: Il semble que le personnel de première ligne du NHS ne sera plus prioritaire lors de la première vague de déploiement du vaccin Covid. Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que 800 000 doses initiales «pourraient être le seul lot que nous recevrons pendant un certain temps». Les maisons de retraite ont été à nouveau augmentées par le Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI), malgré les difficultés logistiques liées à la distribution des doses aux résidents. Le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam – qui devient bizarrement un héros de culte – a déclaré que la première vague de vaccinations pourrait réduire jusqu’à 99% des hospitalisations et des décès. Apparaissant sur le canapé This Morning avec Pip et Holly jeudi, Van-Tam a déclaré qu’il avait dit à sa propre mère de 78 ans qu’elle «devait» se faire vacciner. Alors que le n ° 10 tente de persuader le public de l’innocuité du vaccin, Van-Tam apparaît comme sa meilleure arme. La Société d’appréciation Jonathan Van-Tam sur Facebook compte désormais 21 000 membres.

GROUCHY FAUCI: Du boffin le plus populaire de Grande-Bretagne au ministre le moins populaire du pays. Gavin Williamson a réussi à provoquer une agitation diplomatique avec une tentative malheureuse d’humour patriotique – affirmant que le Royaume-Uni avait d’abord obtenu l’autorisation du vaccin parce que c’était un «pays bien meilleur» que la France, la Belgique et les États-Unis. Le porte-parole de la Commission européenne a déclaré: « Ce n’est pas une compétition de football, nous parlons de la vie et de la santé des gens. » Et le Dr Anthony Fauci, haut responsable américain de la pandémie, n’était pas non plus très gentil avec nous – affirmant que le Royaume-Uni « ne l’a pas fait [approval] aussi soigneusement ». Le Dr Fauci a comparé le régulateur britannique des médicaments à un marathonien qui triche en se joignant «au dernier kilomètre». Il s’est par la suite excusé et a souligné qu’il avait «une grande confiance dans ce que fait le Royaume-Uni». La journée n’était pas finie pour Williamson. Le secrétaire à l’Éducation a fait un autre mouvement en disant que permettre aux filles d’étudier à Eton serait un «pas en avant». Le vieil Etonien Jacob Rees-Mogg a déclaré: « Je pense que cela fonctionne très bien tel quel, merci beaucoup. »

FOUET INSTANTANÉ: Les problèmes de Keir Starmer ne s’arrêtent pas avec le Brexit. Huit syndicats de gauche soutenant les travaillistes – dont Unite, le NUM et le syndicat des transports TSSA – ont appelé la direction du parti à mettre fin aux «querelles internes» provoquées par la suspension de Jeremy Corbyn en tant que député. Leur déclaration commune révèle que les dirigeants syndicaux ont rencontré Starmer le 23 novembre et l’a exhorté à réintégrer rapidement le fouet à Corbyn – affirmant que les électeurs ne «pardonneraient» pas au parti lors des prochaines élections s’il restait divisé. En parlant de la prochaine élection, les conservateurs pourraient simplement envisager un avantage allant jusqu’à dix sièges dans le cadre d’un plan visant à redessiner la carte de la circonscription. Les temps rapporte que le plan verra chaque circonscription contenir 73 000 électeurs, avec une marge autorisée de chaque côté de cinq pour cent. «Le bénéfice net pour les conservateurs se situera probablement entre cinq et dix», a déclaré le principal psephologue Lord Hayward.

MIND THE GAP: Boris Johnson s’est engagé à atteindre un objectif plus ambitieux pour lutter contre l’urgence climatique. Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement visera à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 68% d’ici la fin de la décennie (sur la base des niveaux de 1990). Les militants ont largement salué la nouvelle, mais restent sceptiques quant à ce que cela signifie dans la pratique. Le spécialiste du climat, le professeur Sir Brian Hoskins, a déclaré: «L’objectif de M. Johnson est ambitieux – mais nous devons agir pour le soutenir, dès maintenant.» Le Parti travailliste a déclaré qu’il y avait un «écart béant» entre les aspirations du gouvernement et ses politiques. Une action réelle peut dépendre d’enquêtes plus détaillées sur les priorités des électeurs dans le nord de l’Angleterre. Un nouveau sondage a révélé que Johnson perdait son emprise sur de nombreux sièges qui lui avaient valu sa majorité l’année dernière. Les conservateurs perdraient 36 des 45 sièges qu’ils avaient remportés lors de la dernière élection, selon l’enquête de JL Partners.

JOE AND THE JAB: Alors que tous les politiciens se sont engagés à diffuser le jab de Covid à l’antenne, les producteurs de télévision devraient vraiment envisager un Vaccinations – Live! spécial hiver. Joe Biden a déclaré qu’il autoriserait les caméras de télévision à se faire vacciner chaque fois que le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays dit que c’est sûr. «Lorsque le Dr Fauci dit:« Nous avons un vaccin qui sera sûr », c’est à ce moment-là que je me présenterai devant le public», a déclaré Biden à CNN – en saisissant son épaule gauche pour indiquer que c’est là que l’aiguille irait. Le président élu envisagerait d’utiliser son discours inaugural le mois prochain pour appeler tous les Américains à porter un masque pendant 100 jours afin de ralentir la propagation du Covid. Biden a également appelé Donald Trump à assister à son investiture pour signaler le transfert pacifique, mais a ajouté: « C’est totalement sa décision et cela n’a aucune conséquence personnelle pour moi. »

Sur le disque

«Je pense simplement que nous avons les meilleures personnes dans ce pays et que nous avons évidemment le meilleur organisme de réglementation médical … nous sommes un pays bien meilleur que chacun d’entre eux.

Gavin Williamson suscite la colère avec son humour « léger ».

De la Twitterati

«Gavin Williamson disant que nous sommes bien meilleurs que tout le monde est l’essence même du Brexit Grande-Bretagne. La stupidité brute, les préjugés et l’insuffisance se vantant de sa grandeur.

La militante Sarah Murphy dit que les commentaires de Williamson étaient typiques…

«Si nous étions un pays bien meilleur, je ne suis pas sûr que nous aurions Gavin Williamson au niveau du gouvernement.

… Tandis que Liam Thorp de Liverpool Echo dit qu’ils disaient.

Lecture essentielle

