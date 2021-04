W

Nous sommes tous prêts pour un grand spectacle d’isolement splendide demain. William et Harry garderont leurs distances lors du cortège funèbre de leur grand-père, marchant séparément de chaque côté d’un cousin. Et la reine s’assiéra à une certaine distance des autres au service. Un détachement digne semble être exactement ce dont le gouvernement de Sa Majesté a besoin. Un chef de surveillance sordide a déploré le manque de «frontières» entre les fonctionnaires et le secteur privé. L’absence de frontières entre les ministres et le secteur privé fait également l’objet d’un examen minutieux – après qu’il est apparu que Matt Hancock détenait des actions dans une société remportant des contrats avec le NHS.

