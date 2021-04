«Le socialisme auquel je crois… est une façon de vivre», a déclaré la légende du Liverpool FC Bill Shankly. «Tout le monde a une part des récompenses. C’est la façon dont je vois le football et la façon dont je vois la vie. » Le plan de la Super League européenne a ébranlé tout ce que nous pensions savoir sur le football – et la politique aussi. Boris Johnson, pas vraiment aimé dans le Merseyside, se retrouve sur la même longueur d’onde que le syndicat des supporters de Liverpool, Spirit of Shankly. Le Premier ministre déclare que nos clubs de football sont bien plus que des «marques mondiales». Alors travailliste, les conservateurs, la famille royale (William déteste aussi) et s’unissent dans le dégoût. Jours étranges.

À l’intérieur de la bulle

