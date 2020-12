je

Je ne suis pas sûr que même les tons apaisants de Peter Alliss – le défunt et légendaire «voix du golf» – pourraient calmer les nerfs effilochés à Westminster. L’une des grandes lignes d’Alliss semble bien s’appliquer à Boris Johnson et à l’impasse actuelle du Brexit: «Il était plutôt indécis, mais maintenant il n’est plus si sûr. Notre premier ministre sait-il ce qui va se passer ensuite? À quel point souhaite-t-il un accord commercial avec l’UE? Dans quelle mesure est-il prêt à faire des compromis? Nous approchons maintenant du green final sur le dernier trou du dernier tour – et personne n’a la moindre idée si un accord sera conclu.

À l’intérieur de la bulle

Notre rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Le moment ne pouvait pas être pire. Alors que les négociations commerciales se poursuivent à Bruxelles aujourd’hui, le projet de loi sur le marché intérieur de Boris Johnson revient des Lords aux Communes – où le gouvernement est sur le point d’ajouter ces clauses de violation du droit international offensantes et d’essayer de le faire adopter ce soir. Cela provoquera-t-il une augmentation des tensions avec l’UE? Oui, bien qu’ils ne puissent pas être beaucoup plus élevés pour le moment.

Briefing quotidien

TUMBLING DICE: Alors, quel espoir d’un accord? Des sources de l’UE affirment qu’un accord sur les droits de pêche est proche après des progrès dimanche, selon divers rapports ce matin – mais Downing Street a repoussé l’idée. «Il n’y a pas de percée sur le poisson», a déclaré un responsable du n ° 10. Selon Le télégraphe, le Royaume-Uni est prêt à voir une transition plus longue pour les navires européens jusqu’à cinq ans d’accès – mais Bruxelles devrait restituer au moins 50% de ses quotas (bien plus que les 18% actuellement proposés). Pendant ce temps, les dirigeants de l’UE ont convenu d’affaiblir les exigences relatives aux règles du jeu équitables, a déclaré une source diplomatique bruxelloise. Les temps. Boris Johnson et Ursula Von der Leyen prendront la parole à nouveau lundi soir. « C’est le dernier coup de dés », a déclaré un responsable du gouvernement britannique, tandis qu’un autre a déclaré: « Si nous parlons encore mardi, ce sera un bon signe, car cela signifiera que nous sommes sur la bonne voie et un accord. est faisable. » Les chances de succès? «Mon instinct est que c’est 50-50 en ce moment», a déclaré le premier ministre irlandais Micheal Martin.

Pire encore: l’approvisionnement en médicaments pourrait être réduit à 60% pendant trois mois s’il n’y a pas d’accord, ont révélé des documents gouvernementaux divulgués. La dernière analyse sans accord du «pire des cas» de 34 pages – partagée avec ITV – met également en garde contre les troubles civils, les perturbations locales du carburant et la hausse des prix des denrées alimentaires. Les agriculteurs sont très inquiets. La présidente du National Farmers ‘Union, Minette Batters, a déclaré qu’un Brexit sans accord entraînerait des droits de douane de 85% sur le bœuf britannique et de 62% sur l’agneau, ce qui évalue effectivement les produits britanniques hors du marché d’exportation. La Road Haulage Association a lancé un nouvel avertissement selon lequel, accord ou non, une période de «perturbation importante» pourrait durer «de six à 12 mois». Cela intervient alors que le patron d’Unite, Len McCluskey et le Labour Keir Starmer, s’entendent enfin sur quelque chose – le parti devrait voter pour un accord sur le Brexit si l’un d’eux émerge. « L’idée d’une abstention, pour moi, serait complètement erronée … faisons le Brexit et éliminons-le », a déclaré le chef du syndicat.

AVIONS, TRAINS ET AUTOMOBILES: Le vaccin Covid arrivera ici, par crochet ou par escroc, déclare le chef du régulateur britannique des médicaments. Le Dr June Raine a déclaré que les responsables étaient «pleinement préparés à tout résultat possible» des négociations sur le Brexit. Il faudra peut-être aux forces armées pour assurer un approvisionnement régulier. Des dizaines de millions de doses fabriquées en Belgique pourraient être transportées par avion par avion militaire pour éviter les perturbations dans les ports, selon L’observateur. La nouvelle intervient alors que le personnel de l’hôpital universitaire de Croydon, dans le sud de Londres, a été vu prendre livraison du premier envoi du jab Pfizer, les premières vaccinations devant commencer mardi. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré dimanche que l’approbation accélérée signifiait que les restrictions pourraient être assouplies avant la fin du mois de mars. Il est également apparu que la reine devrait recevoir le vaccin «d’ici quelques semaines» et encourager les autres à faire de même. Mais Le courrier du dimanche a affirmé que Sa Majesté «fera la queue» pour son coup, plutôt que de s’attendre à obtenir un traitement préférentiel.

PC GONE MAD: On pourrait penser que tout le monde serait un peu trop stressé pour des absurdités de guerre culturelle. Pas si la députée conservatrice Esther McVey. L’ancien ministre a accusé la plus grande association caritative pour enfants du Royaume-Uni de «semer les graines de la culpabilité» en discutant des inégalités raciales. Elle a averti Barnardo de ne pas devenir «un autre organisme de bienfaisance… obsédé par le politiquement correct et la signalisation de la vertu». Un groupe de 12 députés conservateurs a écrit à Barnardo’s pour exprimer leur «déception» face à un article de blog qui disait qu’il était important d’apprendre aux enfants à devenir «activement antiracistes par leurs actions». Cela intervient alors que le secrétaire à l’environnement George Eustice a décrit Black Lives Matter comme un «mouvement politique» – affirmant qu’il avait des objectifs différents de ceux de la majorité des personnes qui soutiennent l’égalité raciale. Le ministre a également refusé de condamner les fans de Millwall qui ont hué leurs propres joueurs pour s’être pris le genou, affirmant que les façons dont les gens choisissent d’exprimer leurs opinions «devraient toujours être respectées».

LE CHEMIN DU JARDIN: L’idée que BLM est trop politique était un Nigel Farage prenant des points il y a quelques mois. Entre cela et le fait que nous soyons sur le point de sortir de l’UE, vous pensez qu’il serait heureux. Mais Nigel trouve toujours quelque chose de fâché. Cette fois, ce sont des pistes cyclables. Farage a juré de candidats sur le terrain contre chaque conseiller qui soutient la nouvelle initiative verte du gouvernement, s’en prenant aux 250 millions de livres sterling consacrés aux pistes cyclables et autres projets environnementaux «à la mode». «Les conseils responsables se rendent-ils compte de la haine pure que leurs règles et règlements inspirent aux contribuables?» Farage peut être heureux d’apprendre que le gouvernement a ordonné un examen indépendant de la loi sur les droits de la personne. L’ancien juge de la Cour d’appel Sir Peter Gross a été nommé pour diriger le processus. Selon un rapport enthousiaste dans Le télégraphe, cela pourrait signifier que la capacité des juges à «bloquer les expulsions de criminels étrangers» pourrait être limitée.

L’HOMME NON MASQUÉ: L’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a été testé positif à Covid. « Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! » a déclaré le président sortant. Le diagnostic a incité la législature de l’État de l’Arizona à fermer pendant une semaine, après que Giuliani y ait passé plusieurs heures pour tenter de les persuader d’annuler les résultats des élections de 2020. Il y a quelques jours à peine, la loyaliste de Trump a été vue en train de demander à un témoin lors d’une audience d’un comité d’enlever son masque facial. Il fait suite à un rassemblement organisé par Trump en Géorgie ce week-end qualifié de «dérangé», au cours duquel des milliers de participants ont été photographiés sans masque facial. Pendant ce temps, de grandes parties de la Californie imposent un nouveau verrouillage pour faire face à une recrudescence des cas de Covid. L’ordonnance stricte de rester à la maison touche environ 85% de la population de l’État. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’une action était nécessaire pour éviter que le système hospitalier ne soit «débordé».

Sur le disque

«Je pense que nous sommes probablement maintenant dans les derniers jours pour décider s’il peut y avoir un accord.»

George Eustice prépare le terrain pour cette semaine.

De la Twitterati

« George Eustice vient de l’admettre sur Marr – Les prix des denrées alimentaires vont augmenter – Il y aura des pénuries – La promesse aux agriculteurs pourrait ne pas être tenue – Ni la promesse aux pêcheurs – Les passeports pour animaux de compagnie ne seront plus suffisants – Les permis de conduire non plus – Pas de réponse sur les soins . »

Marina Purkiss est étonnée des nombreux inconvénients que le Brexit apportera…

«Les gens se disputent les inconvénients d’un Brexit sans accord, mais qu’en est-il des avantages, assis dans un parc de camions froid avec un sandwich anti-spam et un passeport bleu.»

… Tandis que Dave MacLadd dit que les choses ne sont pas toutes mauvaises.

Lecture essentielle

