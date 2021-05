Inside Politics: Le jour du scrutin voit le drame de la «  canonnière  » post-Brexit

ré

Onald Trump est furieux de ne plus avoir son mot à dire sur les réseaux sociaux. Il a qualifié son interdiction confirmée de Facebook de «honte totale» et a affirmé que l’entreprise devait «payer le prix» pour avoir tenté de le faire taire. Les politiciens britanniques seront contraints de se taire aujourd’hui. L’électorat britannique a enfin son mot à dire aux urnes. Les électeurs en Angleterre décideront s’ils aiment ce qu’ils ont entendu de Boris Johnson ou de Keir Starmer. Et les électeurs écossais décideront s’ils veulent entendre beaucoup plus de Nicola Sturgeon sur un référendum sur l’indépendance une fois les élections terminées.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: