arry et Meghan ne sont allés que faire un podcast! Les Sussex semi-royaux sortiront très bientôt un spécial vacances passionnant. Vont-ils parler des restrictions du coronavirus de Noël? Les tenants et aboutissants de la divergence réglementaire et les chances d’un accord commercial sur le Brexit? La réticence persistante de Stanley Johnson à porter un masque facial? Non, probablement pas. Mais vous aurez toutes ces bonnes choses ici. En parlant de podcasts, Jacob-Rees Mogg a révélé à Moggcast auditeurs que les députés pourraient être invités à ratifier un accord commercial Royaume-Uni-UE après il entre en vigueur au début de 2021.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Les décisions quant à savoir si une partie de l’Angleterre peut être abaissée d’un niveau seront prises mercredi, mais Downing Street n’a pas encore confirmé si elles seront annoncées immédiatement – ou retenues jusqu’à jeudi. Boris Johnson peut s’attendre à subir plus de pression sur ses projets de Noël lors de la session hebdomadaire des PMQ, après que le dirigeant travailliste Keir Starmer a exigé un examen urgent.

Briefing quotidien

GRANDES BREXPECTATIONS: Il y a un buzz autour du fait que le gouvernement s’approche enfin d’un accord commercial avec l’UE. Boris Johnson a minimisé les attentes, affirmant à son cabinet que les pourparlers sont toujours «très susceptibles» de se terminer sans accord. Mais des sources de Downing Street ont déclaré qu’elles se préparaient à repousser les vacances de Noël au cas où un accord serait conclu dans les prochains jours. Le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a suggéré que les députés pourraient ne pas voter sur un accord avant l’année prochaine – après son entrée en vigueur. Il a dit Moggcast On pourrait demander au parlement d’auditeurs de «corriger rétrospectivement» le droit interne pour reconnaître tout accord conclu dans les derniers jours de 2020. Qu’en est-il de la ratification à Bruxelles? S’il y a un accord conclu cette semaine, le Parlement européen a encore le temps de ratifier le 28 ou 29 décembre, selon Les temps. Mais si les négociations dépassent lundi, les députés pourraient également être invités à ratifier un accord provisoire avec le recul l’année prochaine.

A HARD RAIN’S A-LREADY FALLEN: Accord ou pas d’accord, le gigantesque parc de camions du Kent ne sera pas prêt à temps. La zone spéciale de contrôle douanier en cours de construction près d’Ashford pour faire face à la congestion du Brexit ne sera pas terminée pour le 1er janvier, a confirmé le ministère des Transports. Pourquoi pas? La fichue pluie. Le département a blâmé un niveau de précipitations imprévu en Angleterre pour le retard des travaux. Pluie imprévue? En Angleterre? Pendant ce temps – sans se laisser intimider par le désordre attendu dans les ports – le gouvernement serait en train d’élaborer des plans pour rivaliser avec Singapour en transformant Londres en une plaque tournante internationale pour les compagnies de navigation pour l’immatriculation des navires. Le schéma de régulation par contact léger est décrit comme une «pensée du ciel bleu», selon le FT. Le Royaume-Uni pourra-t-il adopter une réglementation légère? Les dernières discussions sur le Brexit suggèrent que l’UE est prête à accepter certaines divergences réglementaires au Royaume-Uni, mais les deux parties doivent encore s’accorder sur un processus d’arbitrage.

BULLES UNBURST? Des informations largement répandues ce matin suggèrent que Boris Johnson s’en tient à son plan pour un assouplissement des restrictions de Covid pendant cinq jours à Noël. Michael Gove – après avoir eu des entretiens avec les dirigeants en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord hier – tiendra des discussions plus urgentes aujourd’hui sur les bulles prolongées. Un changement possible qui serait en cours de discussion est la limitation de la distance à parcourir. «Si vous suivez cette voie, nous vous soutiendrons là-dessus», a déclaré Keir Starmer à propos de tout éventuel resserrement des règles de vacances. «Ne rien faire n’est pas vraiment viable.» Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était «justifié» de resserrer les règles prévues, tandis que le Journal des services de santé et Journal médical britannique a averti que l’assouplissement de Noël serait une «erreur majeure» qui «coûterait de nombreuses vies». Pendant ce temps, alors que Londres et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire entrent aujourd’hui au niveau 3, il y a de l’espoir dans la vallée de Tees, à Manchester et dans certaines parties du Yorkshire qu’ils pourraient se diriger vers le statut de niveau 2.

LIVING THE LIE: Fake news, mensonges et absurdités? Tout cela est absolument génial, selon certains militants du parti conservateur. Un bulletin envoyé aux membres de la circonscription de Peter Bone à Wellingborough indique qu’il y a «des leçons que nous pouvons tirer» de Donald Trump en «militarisant les fausses nouvelles». Le bulletin dit que les militants devraient considérer les fausses nouvelles comme une technique qui «évince les vraies nouvelles», expliquant: «Vous dites la première chose qui vous vient à l’esprit. Ce sera probablement un non-sens, mais cela met votre adversaire hors de sa foulée. Préparez-vous à être surpris par la nouvelle que Dominic Cummings a bénéficié d’une augmentation de salaire exceptionnelle d’environ 45000 £ plus tôt cette année, portant son salaire entre 140 000 £ et 144 999 £. Les travaillistes ont déclaré que c’était une «insulte» à des millions de travailleurs dont le salaire avait été gelé pendant la pandémie. La dernière publication d’un document gouvernemental montre également que le Premier ministre a rejeté les conseils pour parvenir à un règlement Sonia Khan, l’aide limogée et sortie de Downing Street sur ordre de Cummings.

L’HOMME NON MASQUÉ: Une fois semble insouciant. Deux fois semble stupide. Trois fois, c’est étrange, pourrait-on argumenter. Maintenant, Stanley Johnson a été vu enfreindre les restrictions de Covid pour la quatrième fois – monter dans un train de métro sans se couvrir le visage avant de monter à bord. Images obtenues par L’indépendant montre un Johnson Snr sans masque montant dans une voiture alors qu’il sortait de la gare de Victoria lundi après-midi. Dans le sud de Londres, le conseil de Greenwich a demandé à ses écoles de rouvrir aux élèves après la menace d’une action en justice lancée par le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson. Au moins deux autres arrondissements de Londres – Islington et Waltham Forest – ont reçu une lettre du ministre des écoles Nick Gibb leur disant de rester ouverts après avoir conseillé aux écoles de passer à l’apprentissage en ligne. Pendant ce temps, les réformes de planification controversées pour l’Angleterre ont été modifiées, les députés conservateurs ruraux seront heureux de le savoir. Un algorithme utilisé pour décider des objectifs de logement a été «mis à jour» pour se concentrer sur les villes et les zones urbaines existantes dans le nord et les Midlands.

AMI DU DIABLE: Le secrétaire à la Défense Ben Wallace dit qu’il «manquera» Donald Trump – arguant que le président américain sortant était «un très bon ami» de la Grande-Bretagne. Des anciennes alliances aux nouvelles, Joe Biden et Mitch McConnell apparaissent soudainement assez pally. Le leader républicain au Sénat a finalement félicité Biden pour sa victoire aux élections le mois dernier. Biden a déclaré qu’il avait plus tard téléphoné à McConnell pour le remercier et a déclaré que les deux hommes avaient accepté de « se réunir le plus tôt possible ». Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a appelé Trump à «terminer son mandat avec un minimum de grâce et de dignité». Absolument aucune chance de cela. Trump est peut-être trop inquiet pour ses finances pour s’embêter avec grâce et dignité. Le procureur général de New York a demandé à l’organisation Trump de remettre des documents relatifs à une propriété faisant l’objet d’une enquête, à la suite d’allégations selon lesquelles le président et ses associés auraient gonflé les actifs pour obtenir des millions de dollars d’avantages fiscaux.

Sur le disque

«Normalement, on s’attend à ce qu’un traité soit ratifié avant son entrée en vigueur, mais si les deux parties acceptent que la ratification se fasse d’une manière différente, ce qui est théoriquement possible.»

Jacob Rees-Mogg évoque la possibilité qu’un accord sur le Brexit puisse être ratifié l’année prochaine.

De la Twitterati

«Je ne me souviens pas avoir élu le BMJ, le Health Service Journal ou Keir Starmer pour diriger ce pays, n’est-ce pas? Quand est-ce arrivé? Est-ce que je faisais la sieste? Ai-je manqué un mémo? »

Julia Hartley-Brewer est furieuse face à la pression exercée sur le Premier ministre pour annuler Noël…

«La raison pour laquelle il est peu probable que les règles de Noël changent en Angleterre, me dit un ministre, c’est que Boris Johnson ne veut pas être vu comme punissant le Nord… à cause de la flambée de virus à Londres et dans le sud-est.»

… Mais Robert Peston dit que le Premier ministre s’en tiendra à l’assouplissement de Noël.

Lecture essentielle

Tom Peck, The Independent: la clé d’un Noël sécurisé par Covid? Suivez les conseils d’un autre gouvernement

Vince Cable, The Independent: Des excuses pour des crimes historiques peuvent-elles profiter à ceux qui ont souffert?

Ailbhe Rea, nouvel homme d’État: Comment Boris Johnson aurait pu éviter sa crise de Noël

Thomas L. Friedman, The New York Times: Kamala Harris mérite un travail plus important

