Inside Politics: la gauche travailliste bondit après une énorme défaite à Hartlepool

O

quelle belle guerre! L’étrange et merveilleux conflit d’un jour entre la Grande-Bretagne et la France a plongé la presse à sensation dans une frénésie patriotique L’armée de papacartes de campagne de style et parler hystériquement d’une deuxième bataille de Trafalgar. L’attention passe maintenant à un autre ensemble de cartes de campagne, alors que la bataille fait rage pour le contrôle politique du nord et des Midlands de l’Angleterre. Le travail a été vaincu de manière retentissante à Hartlepool, alors que le mur autrefois rouge prend une teinte plus profonde de bleu. Keir Starmer se prépare maintenant à un tour du chapeau de grosses pertes en territoire gagnable et à un défi potentiel de leadership de la gauche travailliste.

À l’intérieur de la bulle

Le correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: