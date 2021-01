T

Des gens ont été condamnés à une amende pour avoir enfreint les règles de Covid après avoir été surpris en train de jouer aux dominos dans un restaurant de l’est de Londres. Boris Johnson avait espéré que le vaccin créerait un effet domino qui se propagerait à travers le pays et renverserait finalement complètement le coronavirus – comme l’un de ces étincelants affichages du record du monde Guinness. Mais au lieu de cela, le virus mutant semble se propager plus rapidement que le vaccin ne peut suivre. Le Premier ministre a laissé entendre qu’il resserrerait «probablement» les règles – mais les resserrera-t-il assez rapidement pour empêcher la maladie de devenir incontrôlable?

La correspondante politique Ashley Cowburn sur ce qu’il faut surveiller lundi:

Les députés restent en vacances jusqu’au 11 janvier, mais il se passe encore beaucoup de choses. Les ministres seront interrogés sur le plan de vaccination, alors que les médecins généralistes et les hôpitaux commenceront à administrer lundi les premières doses du vaccin Oxford-AstraZeneza. Et alors que la réouverture controversée des écoles primaires commence, le déploiement des tests Covid pour les élèves est également en cours.

LA DURABILITÉ: Boris Johnson a averti que les restrictions étaient «probablement sur le point de se durcir» dans le but de contrôler l’augmentation des infections à Covid. Keir Starmer ne voit pas l’intérêt du retard. Le chef du parti travailliste a appelé à des restrictions dans tout le pays dans les 24 heures dimanche, et a attaqué le PM pour avoir «laissé entendre» inutilement de nouvelles mesures. «Nous ne pouvons pas permettre au Premier ministre d’utiliser les deux ou trois prochaines semaines pour ensuite instaurer un verrouillage national, ce qui est inévitable.» Lundi verra les gens de tout le pays commencer à recevoir le vaccin Oxford-AstraZeneza, avec 530 000 doses prêtes. Le Premier ministre a semblé optimiste quant à la perspective de nous amener à deux millions de coups par semaine – affirmant qu’il s’attend à des «dizaines de millions» de vaccinations au cours des trois prochains mois. Plus de 40 députés ont écrit à Matt Hancock pour demander des éclaircissements sur le passage à un intervalle de 12 semaines entre les doses afin que davantage de personnes puissent recevoir leur première dose. Le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam a insisté sur le fait que le nouveau système «sauvera le plus de vies».

ÉCOLES SORTIES POUR… HIVER? De nombreuses écoles primaires d’Angleterre rouvrent aujourd’hui, Boris Johnson affirmant qu’il n’y a «aucun doute dans mon esprit que les écoles sont sûres». Mais il a une grande révolte entre les mains. Birmingham fait partie des autorités locales prêtes à se rebeller – disant aux directeurs d’école que si les évaluations des risques montraient qu’il n’était pas sûr d’ouvrir des écoles, le conseil les soutiendrait. Les syndicats sont également livides. L’Union nationale de l’éducation a informé ses membres qu’il n’est pas sûr de travailler dans les primaires, tandis que l’ASCL et la NAHT ont entamé une action en justice pour amener le ministère de l’Éducation à partager des détails sur «pourquoi ils pensent qu’il est sécuritaire de rouvrir». Keir Starmer a déclaré qu’il était «inévitable» que davantage de régions devraient fermer leurs écoles. Et le député conservateur et président du comité de la santé, Jeremy Hunt, a déclaré qu’il «ne serait pas surpris si nous finissions par maintenir effectivement la majorité des écoles fermées jusqu’au semestre de février.

NE JAMAIS ESPÉRER LES POLLOCKS: L’argent peut-il tout améliorer? Le gouvernement prépare un paquet de 100 millions de livres pour les flottes de pêche du Royaume-Uni après que l’industrie a prétendu «trahison» dans l’accord commercial sur le Brexit. Le financement visera à aider les équipages britanniques à élargir leur flotte au cours d’une transition de cinq ans et demi afin qu’ils puissent capturer des espèces traditionnellement ramassées par les Français et les Néerlandais, selon Les temps. «Rishi [Sunak] dit: «Oui, nous pouvons le faire. Le Trésor peut trouver l’argent pour aider », a déclaré une source de Downing Street au journal. Dans d’autres informations sur le Brexit, les expatriés britanniques d’Espagne qui tentaient de rentrer sur le continent ont été à tort refoulés à Heathrow ce week-end. Les passagers ont déclaré qu’ils s’étaient vu refuser l’embarquement alors qu’ils avaient tous les bons papiers. « Absolument choquant, il semble que je ne suis pas le seul non plus », a déclaré l’un d’eux. Pendant ce temps, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle était prête à donner à la police et aux agences de sécurité des «pouvoirs plus forts» après le Brexit – malgré la dégradation de l’accès de la Grande-Bretagne aux ressources de l’UE.

LES MURS VIENNENT VERS LE BAS: Le soi-disant «mur rouge» du nord, qui est devenu bleu lors des dernières élections, semble redevenir cramoisi. Si une élection avait lieu maintenant, les conservateurs perdraient 81 sièges, les laissant sur 284, tandis que les travaillistes gagneraient 82 et siégeraient sur 282, selon la modélisation du MRP réalisée par Focaldata. Johnson peut être plus inquiet de la menace immédiate du SNP. Interrogé sur la grande poussée de Nicola Sturgeon pour indyref2, le Premier ministre a déclaré à Andrew Marr que des écarts d’environ 40 ans étaient «une bonne sorte d’écart» pour des plébiscites importants. «Les référendums d’après mon expérience… ne sont pas des événements particulièrement joyeux.» Ailleurs, l’ancien ministre conservateur Stephen Dorrell a appelé Starmer à diriger une «alliance progressiste» pour faire pression en faveur d’une réforme électorale à la suite du Brexit. Dans une lettre en L’indépendant, il a dit qu’il était temps pour lui de «s’élever au-dessus de vos préoccupations légitimes en tant que chef du parti travailliste» et de travailler pour proposer «une nouvelle politique».

ROLLING BACK: La députée travailliste, le Dr Rosena Allin-Khan, s’est excusée et a supprimé un tweet affirmant qu’il y avait des «rumeurs» selon lesquelles le ministre chargé du déploiement du vaccin l’avait lui-même reçu avant la date prévue. Elle a publié un tweet déclarant: «J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles [Nadhim Zahawi] lui et sa famille ont été vaccinés à Wandsworth. Elle a par la suite admis qu’il avait été «mal» de partager des «allégations non fondées». La réprimandant dans sa réponse, Zahawi a déclaré qu’il était « triste que vous ayez choisi d’agir ainsi ». Cela survient alors que le secrétaire à la culture de l’ombre du Labour, Jo Stevens, est traité pour Covid-19 à l’hôpital. Starmer a tweeté: « Remets-toi vite, Jo, un cher ami et collègue. » Dans d’autres nouvelles inquiétantes, le professeur Sir John Bell, universitaire de premier plan, a déclaré qu’il y avait un «grand point d’interrogation» sur la question de savoir si le vaccin Oxford sera aussi efficace contre une nouvelle variante en Afrique du Sud. Mais il a dit qu’il serait possible de peaufiner le vaccin dans environ quatre à six semaines.

FINDERS WEEPERS: Pas facile pour Donald Trump de choquer ces jours-ci. Mais d’une manière ou d’une autre, il a réussi à nouveau. Le président sortant a été entendu exiger que le secrétaire d’État géorgien lui «trouve» suffisamment de voix pour annuler sa défaite électorale. Pendant une heure de diatribe – dont des extraits ont été publiés par Le Washington Post – Trump a déclaré au républicain Brad Raffensperger: « Je veux juste trouver 11 780 votes … Vous pouvez le réexaminer, mais le réexaminer avec des personnes qui veulent trouver des réponses, pas des personnes qui ne veulent pas trouver de réponses. » À un moment donné, Trump peut être entendu menacer Raggensperger de conséquences juridiques. «C’est un gros risque pour vous et… votre avocat.» Mais le chef des élections a tenu bon. «Le défi que vous avez, Monsieur le Président, c’est que les données dont vous disposez sont erronées.» Pendant ce temps, le vice-président sortant Mike Pence a soutenu les efforts d’un groupe de sénateurs pour refuser de certifier la victoire de Joe Biden. Le groupe de 11 républicains veut un délai de 10 jours pour «auditer» un tas d’absurdités sur la fraude.

«Nous sommes dans une course entre cette souche de Covid qui se propage plus rapidement et le programme de vaccination.»

Nicola Sturgeon explique où nous en sommes au début de 2021.

«Tergiversations, procrastination, indécision et faiblesse. * Exactement * comme en mars. Je peux difficilement supporter de voir les mêmes erreurs se répéter.

Le Dr Rachel Clarke sur l’incapacité du Premier ministre à agir davantage…

«Le major Foresight Keir Starmer a appelé à un autre verrouillage national pour ralentir un virus déchaîné hors de contrôle. Le soldat Hindsight Boris Johnson suivra-t-il à nouveau dans quelques semaines? »

…et Kevin Maguire du Mirror soupçonne qu’il sait ce qui va se passer ensuite.

