Inside Politics: Hancock se battra après les affirmations de Cummings

R

prêt pour encore plus de «bombes de vérité»? Harry et Oprah se réuniront pour un programme Apple TV + ce vendredi – avec le prince jurant «d’aller plus loin» dans sa propre histoire. Le barrage de bombes de vérité lancé par Dominic Cummings au cours de sa session épique de sept heures à détacher le gouvernement a laissé tout à Westminster épuisé. En nous dépoussiérant de ses accusations incendiaires – qualifiant Boris Johnson d ‘«inapte» et affirmant que «des dizaines de milliers» sont morts inutilement – il semble que Matt Hancock émerge des décombres avec les questions les plus sérieuses auxquelles il faut répondre.

À l’intérieur de la bulle

Le correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: