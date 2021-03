RÉVISION DE LA RÉVISION JUDICIAIRE: Le gouvernement s’apprête à limiter la portée du contrôle judiciaire contre ses propres politiques, a annoncé le secrétaire à la Justice, Robert Buckland. Avec une majorité au parlement et l’opposition parfois réticente ou incapable de porter des coups, les tribunaux ont été l’un des principaux freins au pouvoir gouvernemental ces dernières années. Les ministres veulent maintenant revenir en arrière, et Buckland dit que le gouvernement cherchera à «délimiter clairement» les questions sur lesquelles les juges peuvent se prononcer. Le Parti travailliste affirme que cette décision «foulerait aux pieds des valeurs qui nous sont chères à tous», tandis que le gouvernement soutient qu’il «protège» en fait les juges en les empêchant d’être entraînés dans la politique. La politique fait suite à un examen par Lord Faulks, un pair conservateur, qui a conclu que «les tribunaux considéraient de plus en plus le bien-fondé des décisions du gouvernement eux-mêmes, plutôt que la manière dont ces décisions étaient prises – dépassant le cadre du contrôle judiciaire».

