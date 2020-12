B

oris Johnson apprécie toute la cuisine étrangère raffinée sur laquelle il peut se procurer pendant que tout va bien. Tesco’s a averti que nous pourrions bientôt être contraints de revenir aux produits locaux en cas de Brexit sans accord, car le coût des importations montera en flèche. Notre Premier ministre bien nourri a savouré de la soupe à la citrouille, des pétoncles et des fruits exotiques lors de son dîner à Bruxelles avec la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen hier soir. Mais il n’a pas réussi à trouver de la place pour un accord commercial. Les pourparlers se poursuivront, mais un résultat sans accord semble désormais terriblement probable.

Notre rédacteur politique Andrew Woodock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Les négociations commerciales sur le Brexit reprendront ce matin à Bruxelles, mais les retombées de la discussion apparemment improductive d’hier soir entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen domineront la journée. Le parti travailliste utilisera une question urgente ce matin pour demander au Cabinet Office une mise à jour sur les négociations. Plus tard, la ministre de la Santé, Nadine Dorries, révélera les conclusions de l’examen du scandale des soins de maternité à Shrewsbury.

LAST SUPPER CLUB: Pas de toasts, seulement une indigestion après le grand repas à Bruxelles. Le n ° 10 a clairement indiqué que le discours de trois heures ne s’était pas bien passé, affirmant que «de très grandes lacunes subsistent». Il y aura une «décision ferme» d’ici dimanche sur la possibilité de conclure ou non un accord. La Commission européenne a déclaré que les deux parties étaient encore «très éloignées» et a confirmé la date limite de fin de week-end. Des discussions entre Michel Barnier et David Frost aujourd’hui, mais les partis d’opposition semblent avoir annulé tout miracle de dernière minute. La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré que «l’échec de la livraison de l’accord qu’il avait promis est à lui et à lui seul», tandis que Ian Blackford du SNP a convenu que Johnson devrait «s’approprier» un crash sans accord. Les rapports suggèrent que les choses s’effondrent sur des règles du jeu équitables plutôt que sur des poissons. La chancelière allemande Angela Merkel tient bon, déclarant à ses propres députés: «Nous devons avoir des règles du jeu équitables non seulement pour aujourd’hui, mais nous devons en avoir une pour demain.» La Commission européenne est maintenant prête à publier ses propres plans d’urgence sans accord.

HARD CHEDDAR: Les Britanniques pourraient acheter beaucoup plus de cheddar s’il y avait un Brexit sans accord, selon le président de Tesco, John Allan. Il a déclaré que les tarifs d’importation pourraient faire grimper le prix de certains produits de luxe – comme le brie français – jusqu’à 40 pour cent. Allan a également déclaré que les factures alimentaires pourraient grimper de 5% en moyenne. Les supermarchés bénéficieront d’un «délai de grâce» de trois mois pour effectuer progressivement de nouveaux contrôles lors du transport des denrées alimentaires de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord. Michael Gove a également révélé qu’un accord de six mois sur la viande réfrigérée signifierait que «les saucisses britanniques continueront à se rendre à Belfast et Ballymena». Le NI Retail Consortium a déclaré qu’il «supprimait une source de friction» – mais a demandé une solution à long terme «qui supprime les myriades de sources de friction». (pas un mauvais nom pour un livre sur le Brexit – Myriad Sources of Friction). Pendant ce temps, le secteur de la logistique a écrit au ministère des Transports pour lui demander d’aider à éliminer les principaux arriérés portuaires causés à la fois par Covid et le Brexit. Un directeur du fret a déclaré que les ports du Royaume-Uni sont actuellement «cassés».

ESPOIRS ET TIERS PENDANT TOUTE L’ANNÉE: les admissions à l’hôpital pour coronavirus en Angleterre sont à nouveau en hausse, selon une analyse des derniers chiffres du NHS par Les temps. Cela n’augure rien de bon pour Londres avant la révision des niveaux de mi-décembre. Le professeur John Ashton, un ancien directeur de la santé publique, veut le capital de niveau 3. Et vite. Il a affirmé que la ville pourrait devenir un «super diffuseur» – envoyant le virus dans d’autres parties du pays. Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef, a déclaré aux députés du comité spécial de la santé que les preuves de cette année montrent que le respect des règles était «beaucoup, beaucoup plus élevé au niveau 3» qu’aux niveaux inférieurs, car les gens les comprennent plus clairement. Sir Patrick a également averti que l’assouplissement des règles à Noël «entraînerait probablement une augmentation de [case] Nombres ». Oh génial. Incidemment – obtenez vos cadeaux de Noël dès que possible. The Entertainer, le plus grand détaillant de jouets indépendant du pays, a déclaré que les livraisons de Chine accusaient un retard d’environ trois semaines.

VOUS NE ME DONNEZ JAMAIS VOTRE ARGENT: Certaines personnes à qui on a demandé de s’isoler par un test et un dépistage se voient refuser des subventions de 500 £ parce que les conseils sont à court d’argent. Le gouvernement n’avait offert que 40 millions de livres sterling pour couvrir les subventions aux moins bien payés, mais la plupart des conseils interrogés par le réseau des conseils de district ont déclaré qu’ils devraient arrêter les paiements d’ici la fin du mois prochain. Pendant ce temps, le personnel contractuel du département commercial – y compris les agents de nettoyage et le personnel de sécurité – ont voté en faveur de la grève pour les problèmes de sécurité de Covid. Les travailleurs s’inquiètent du grand nombre de personnes autorisées à entrer dans les bureaux de Westminster, a déclaré le syndicat PCS. Les choses sont également devenues difficiles aux Communes. L’éminent député travailliste Chris Byrant est sorti en trombe de la chambre mercredi après avoir été réprimandé par le président Lindsay Hoyle pour «comportement honteux». Le député de Rhondda a nié les allégations selon lesquelles il avait déclenché la colère du Président en l’injuriant. Il a dit L’indépendant: «Je n’ai absolument pas juré contre lui ni contre personne».

SINGAPOUR KER-CHING: Quelques bonnes nouvelles! Sorte de. La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a signé un accord de libre-échange «roll over» avec Singapour. Il reproduit en grande partie les arrangements que nous avions au sein de l’UE. Donc pas trop excitant. Curieusement, le gouvernement a choisi cette semaine de lancer sa recherche d’un commissaire pour stimuler les échanges avec l’Europe. Le Département du commerce international (DIT) fait de la publicité pour le «poste de haut niveau, passionnant et critique» basé à Milan. L’annonce pour le rôle de 120 000 £ par an se terminera à la fin du 10 janvier – et la description de poste indique que le commissaire devra «se concentrer sur le renforcement et l’approfondissement des échanges du Royaume-Uni avec les marchés européens». On ne sait pas comment le nouveau commissaire est censé faire cela si nous nous effondrons sans accord de libre-échange. Peut-être que Kay Burley a envie d’essayer? Le présentateur de Sky News et trois collègues – dont la rédactrice politique Beth Rigby – ont été retirés des ondes alors qu’une enquête sur les violations des directives de Covid est en cours. Le rédacteur en chef des médias de la BBC, Amol Rajan, a déclaré que le travail de Burley était «en suspens».

HUNTER DEVIENT LA PROIE: Le ministère de la Justice enquête actuellement sur les finances du fils de Joe Biden, Hunter, notamment en examinant certaines de ses transactions commerciales chinoises et d’autres transactions. Hunter a déclaré qu’il avait pris l’enquête «très au sérieux», mais qu’il était convaincu que cela montrerait finalement qu’il avait géré ses affaires «légalement et de manière appropriée». La réaction de Donald Trump? Il a tweeté une citation de la chroniqueuse du New York Post, Miranda Devine, affirmant: «10% des électeurs auraient changé leur vote s’ils connaissaient Hunter Biden.» Le président élu a maintenant la tâche de choisir la personne pour diriger son ministère de la Justice. Et cette personne pourrait en fin de compte superviser l’enquête sur son fils si elle est toujours en cours le 20 janvier.

«On craint vraiment qu’à moins que le gouvernement n’écoute et n’agisse d’urgence, la perturbation d’aujourd’hui ne sera que la pointe de l’iceberg.»

Le secrétaire aux affaires fantôme Ed Miliband sur la perturbation du port.

« Cela a clairement mal tourné – nous sommes sur le point de mettre fin à la période de transition sans accord en place. »

Laura Kuenssberg dit que le repas ne s’est pas bien passé…

«Beaucoup de gens espèrent désespérément que Boris Johnson pourra conclure un accord pendant le dîner … une ambition plus réaliste pourrait être d’espérer qu’il ne mettra pas son visage dans la bagatelle et ne s’enfuira pas avec une serveuse.

… Et Dave MacLadd pense que nous espérons trop.

