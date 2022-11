Inside Politics: Cop on | L’indépendant

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Hbonjour, je suis Matt Mathers et bienvenue à la newsletter The Independent’s Inside Politics.

Rishi Sunak a insisté sur le fait que le monde peut encore limiter la hausse des températures à 1,5 ° C avant le sommet Cop27 en Égypte. De retour chez lui, il continue d’être critiqué pour avoir nommé Gavin Williamson dans son cabinet.

A l’intérieur de la bulle

L’action des Communes commence à 14h30 avec des questions de défense. Viennent ensuite les questions ou déclarations urgentes, suivies de la deuxième lecture du projet de loi sur le logement social (réglementation). Après, il y a un débat d’ajournement sur la gouvernance et la viabilité financière des clubs de football en Angleterre.

Briefing quotidien

Flic sur

Rishi Sunak est invité à faire correspondre ses paroles à l’action alors qu’il se prépare pour le Sommet de la COP27 en Egypte. Après avoir fait volte-face pour savoir s’il ferait ou non une apparition à la conférence (il y sera pendant une journée), le Premier ministre a insisté hier soir sur le fait que le monde pouvait encore limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré.

Il a déclaré que le Royaume-Uni était à l'”avant-garde” des efforts mondiaux pour éviter une catastrophe, des affirmations qui ont fait l’objet d’un nouvel examen après le refus initial du Premier ministre de se rendre dans le nord-est de l’Afrique. Le Royaume-Uni fait également partie des 165 pays critiqué pour ne pas avoir tenu ses promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme les dirigeants ont convenu de le faire lors de la Cop26 à Glasgow il y a un an.

Sunak devrait également élever le migrant et crise des demandeurs d’asile avec son homologue français Emmanuel Macron quand les deux se rencontrent pour la première fois plus tard dans la journée. Et ses commentaires à Le soleil Le journal avant ces discussions fera certainement froncer les sourcils des critiques qui ne sont pas convaincus que le cœur de Sunak est pleinement dans le sommet critique de cette année – juste un an après que le Royaume-Uni ait occupé la présidence.

Sunak a déclaré au journal que sa “priorité clé” à la conférence était de résoudre la crise des petits bateaux traversant la Manche. “J’ai passé plus de temps à travailler là-dessus ces derniers jours qu’à autre chose que la déclaration d’automne.”

Sunak promettra de petites sommes d’argent pour aider à protéger les forêts tropicales et à stimuler l’énergie verte dans les pays africains et à détourner les financements existants pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter à la crise. Mais, comme L’indépendant révélé, le gouvernement a refusé de dire si un engagement existant sur le financement climatique est respecté – bien que Boris Johnson affirme que les dépenses atteindront en moyenne 2,3 milliards de livres sterling par an. Ed Miliband, le secrétaire fictif du Labour sur le changement climatique, a critiqué un «vide de leadership» pendant la présidence britannique des flics pendant un an.

(PENNSYLVANIE)

Gavisdisparu ?

Le voyage de Sunak en Égypte pourrait offrir un léger soulagement alors que ses problèmes domestiques s’accumulent et que les questions sur son jugement se poursuivent concernant l’embauche de Gavin Williamson au cabinet.

Au cours du week-end, il a été signalé que Williamson a envoyé des SMS menaçants à l’ancienne whip en chef adjointe du Parti conservateur, Wendy Mortond’affilée apparemment à propos des funérailles de la reine.

Morton était assez convaincu par les textes pour se plaindre de Williamson. Et il y a de nouveaux rapports ce matin selon lesquels l’ancien secrétaire à l’éducation a menacé une autre députée conservatrice de détails sur sa vie privéelors d’une supposée tentative de la faire taire.

Le problème pour Sunak, si les rapports sont exacts, est qu’il était au courant de la plainte de Morton à propos de Williamson lorsqu’il l’a promu au cabinet le mois dernier, bien qu’un proche allié du PM ait nié hier tqu’il était conscient de la spécificité des textes. Sunak a refusé de donner tout son soutien à Williamson hier soir.

Sur le dossier

Sunak lorsqu’on lui a demandé si Williamson est en sécurité dans son travail.

« Il y a un processus en cours. Il est juste de laisser cela conclure. Ce n’est pas acceptable.

De la Twitterati

George Eaton, rédacteur en chef du New Statesman, sur le Brexit.

« Nous ne devrions pas trop insister sur le Brexit comme cause des malheurs actuels du Royaume-Uni. La plupart de ses plus gros problèmes sont bien antérieurs au vote pour le congé : productivité lamentable, stagnation des salaires, infrastructures délabrées, faibles compétences. »

Lecture essentielle