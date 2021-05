Inside Politics: Boris Johnson «  veut un accord commercial avec l’Australie pour le sommet du G7  »

je

L’ouverture de la saison à la BBC après qu’une enquête a révélé le «comportement trompeur» utilisé par Martin Bashir pour se frayer un chemin dans l’interview de Diana. Earl Spencer a déclaré que Bashir était «très doué pour amplifier les angoisses» et vous faire croire qu’il «vous sauverait dans un monde difficile et dangereux». Vous rappeler quelqu’un? Boris Johnson fait face à la critique sur ses promesses impossibles au Brexit. Le Premier ministre est accusé d’avoir bousillé les agriculteurs britanniques pour obtenir un accord de libre-échange avec l’Australie. Et les militants ont affirmé que la tromperie sur l’accord entre le Royaume-Uni et l’UE s’effondrait enfin, après que David Frost a admis que l’équipe n ° 10 n’avait pas obtenu ce qu’elle voulait.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique adjoint Rob Merrick sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: