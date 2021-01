H

appy nouvelle année! Il était difficile de ne pas regarder avec envie les célébrations de Wuhan la nuit dernière – où des milliers de fêtards ont envahi les rues pour écouter de la musique live. L’épicentre unique a évolué, mais la Grande-Bretagne commence 2021 fermement prise en main par le virus. Nous commençons également 2021 dans le froid, après avoir finalement Brexited du jour au lendemain. Mais Boris Johnson a un message optimiste pour la nouvelle année: il veut que nous tirions le meilleur parti de notre nouvelle «liberté» – et nourrissons l’espoir que nous pourrons revenir à la normale à un moment donné dans l’année à venir.

À l’intérieur de la bulle

Le correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

C’est le premier jour de la Grande-Bretagne en dehors du marché unique et de l’union douanière – une nouvelle bureaucratie sera donc imposée aux camions qui traversent la Manche pour la première fois, et les opérateurs de fret ont averti que la perturbation était inévitable. Reste à savoir si cela se produira aujourd’hui ou dans les prochains jours, car les volumes de fret sont souvent faibles autour de Noël et du nouvel an. Gardez un œil dessus.

Briefing quotidien

ROCK ET UN ENDROIT DIFFICILE: Alors, comment se sent 2021 jusqu’à présent? Vous vous sentez plus ouvert et généreux? Boris Johnson a déclaré qu’il souhaitait que le Royaume-Uni soit un pays «ouvert, généreux et ouvert sur l’extérieur» maintenant que nous avons quitté toutes les institutions de l’UE. «Nous avons notre liberté entre nos mains, et c’est à nous d’en tirer le meilleur parti», a-t-il déclaré dans son message de nouvel an. Heureusement, les habitants de Gibraltar pourront rester tournés vers l’extérieur dans un sens plus pratique, après qu’un accord de dernière minute a été conclu avec l’Espagne pour que le territoire britannique continue de faire partie de la zone Schengen de l’UE sans passeport et à libre circulation. Dominic Raab l’a qualifié de «cadre politique» pour un traité distinct et formel dans six mois. Johnson a salué les arrangements – mais a insisté sur le fait qu’il était attaché à la «souveraineté britannique» du territoire. Maintenant que nous avons le Brexited, Emmanuel Macron a promis que le Royaume-Uni resterait un «ami et allié». Mais Nicola Sturgeon veut plus que de l’amitié. Le SNP a déclaré que l’Europe devrait «laisser la lumière allumée» car l’Écosse «reviendrait bientôt» pour rejoindre l’UE.

ENNEMI CACHÉ: Le No 10 sera ravi qu’il n’y ait aucun signe de chaos visible à la frontière vendredi matin. Mais Rod McKenzie, chef de la Road Haulage Association, a déclaré que les entreprises prévoyaient toujours un «chaos invisible» au cours des prochaines semaines. Il est apparu que seulement 450 camions avaient demandé des permis pour leur permettre d’entrer dans le Kent. Les responsables espèrent que ce chiffre minuscule reflète simplement les faibles volumes de trafic le jour férié du nouvel an. Cela intervient alors que les principaux détaillants – dont John Lewis et Dunelm – ont suspendu les livraisons en Irlande du Nord en raison de l’incertitude entourant la bureaucratie. Le gouvernement a annoncé que les marchandises transportées de GB vers NI n’auraient pas besoin de déclarations en douane pendant une période de grâce de trois mois. Mais l’annonce de dernière minute a laissé peu de temps aux entreprises pour redémarrer leurs activités. Amazon avertit ses clients que les livraisons à NI peuvent prendre plus de temps que la normale.

BOUNCE WITH ME: Boris Johnson a déclaré qu’il espérait que le vaccin aiderait à créer un «trampoline potentiel pour le rebond national». Mais il est difficile de se sentir rebondissant ce matin quand la vague de Covid semble si écrasante. Les experts du gouvernement Sage ont averti même un retour à un verrouillage national et la fermeture de toutes les écoles pourrait ne pas suffire à contrôler la propagation du virus. Le compte rendu de la réunion du groupe du 22 décembre a révélé des craintes que le taux R ne baisse et ne reste inférieur à un cet hiver. Le Dr Simon Clarke, de l’Université de Reading, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les verrouillages se poursuivent «jusqu’en avril ou mai» avant que les effets de la vaccination ne permettent une certaine détente. Il vient comme L’indépendant a révélé que l’armée serait enrôlée pour aider à gérer l’hôpital Nightingale de Londres dans quelques jours. Des dizaines de réservistes de l’armée devraient aider à gérer l’hôpital aux côtés du personnel du NHS.

LA DOSE À FAIRE: Le médecin-chef Chris Whitty a défendu un grand changement dans le processus de vaccination, ce qui signifie que la deuxième dose de doses approuvées sera administrée 12 semaines après la première (après seulement trois semaines au départ). La British Medical Association a déclaré l’annulation de rendez-vous existants était « manifestement injuste » – mais Whitty a précisé que les luttes pour se procurer des fournitures et le fait que la «grande majorité» de la protection provenait du premier coup, donner à plus de gens le premier coup était une priorité raisonnable. Le maire de Manchester, Andy Burnham, fait partie de ceux qui demandent que le personnel enseignant soit vacciné avant la réouverture des écoles. Les derniers rapports suggèrent qu’ils pourraient être fermés encore plus longtemps que prévu. Des sources gouvernementales ont dit Le télégraphe les écoles pourraient rester fermées jusqu’à la mi-février, lorsque les ministres réexamineront les fermetures le 18 janvier.

VIVE LA FRANCE! Stanley Johnson a confirmé qu’il demandait la citoyenneté française maintenant que le Royaume-Uni avait rompu ses liens avec l’UE. Ça va pour certains, hein? Le père du Premier ministre a déclaré à la radio RTL française qu’il s’était toujours considéré comme Français depuis que sa mère y était née. «Si je comprends bien, je suis français», dit-il. «Il ne s’agit pas de devenir français, il s’agit de récupérer ce que j’ai déjà.» Le Premier ministre haussera les épaules, bien sûr. Mais il ne peut pas ignorer les témoignages qui auraient été préparés par Dominic Cummings. L’ex-intrigant n ° 10 est prêt à témoigner que ses propres avertissements concernant un verrouillage nécessaire pour la deuxième fois en septembre ont été rejetés par Johnson, selon Le spectateur. Par ailleurs, la Grande-Bretagne et le Ghana ne sont pas parvenus à un accord commercial à temps pour arrêter les échanges commerciaux avec les pays africains en utilisant les tarifs de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’Albanie et la Jordanie sont d’autres accords de reconduction encore en suspens.

MIRACLE MAN: Les festivités du Nouvel An à travers le monde ont été plus modérées que d’habitude, car de nombreux pays ont du mal à enrayer les récents pics de cas. Aux États-Unis, les feux d’artifice et les rassemblements ont été annulés dans de nombreuses villes, mais un petit nombre de personnes ont été autorisées à entrer dans Times Square à New York. Dans son propre message de nouvel an, Donald Trump a qualifié le vaccin de «miracle médical» – ayant précédemment suggéré que la percée a été retenue pour lui refuser une victoire électorale. Joe Biden a réitéré son appel pour que les vaccins soient distribués plus rapidement. «Je suis absolument, positivement convaincu que nous allons revenir et que nous allons revenir encore plus forts qu’avant», a déclaré le nouveau président, qui prend ses fonctions le 20 janvier.

Sur le disque

«Je crois que 2021 est avant tout, l’année où nous finirons par faire ces choses quotidiennes qui semblent maintenant perdues dans le passé, baignées d’une lueur rose de nostalgie – aller au pub, concerts, théâtres, restaurants, ou simplement se tenir la main avec nos proches de la manière normale.

Boris Johnson sur l’année à venir.

De la Twitterati

«Comme c’est beau qu’il ait le choix. J’aurais aimé que tous mes électeurs et moi ayons le même choix.

La députée travailliste Lynn Brown s’interroge sur la candidature de Stanley Johnson à la citoyenneté française…

«Stanley Johnson a-t-il déjà lancé une troisième vague en France?»

…tandis que Dave MacLadd réfléchit à toutes les fois où Stanley a été pris sans son masque.

Lecture essentielle

Mark Steel, The Independent: Voici la nation rayonnante du bonheur que le Brexit a fait de nous

Tom Peck, The Independent: Quatre ans de reportage sur les guerres du Brexit

Katy Balls, The Spectator: Une fois le Brexit terminé, quelle est la prochaine étape pour le gouvernement?

Peter Wehner, L’Atlantique: L’insoutenable faiblesse des sbires de Trump

