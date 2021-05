J

ust nous vous pensiez que vous étiez dehors, ils vous ramènent. Amis ont parlé de leurs retrouvailles «gênantes» et «émotionnelles» pour la grande spéciale de retour. «Comment allons-nous passer à travers ça… sans pleurer nos visages?» demanda Jennifer Anniston. Boris Johnson a retrouvé les problèmes délicats et émotionnels du Brexit et de Covid. Le Premier ministre adorerait beaucoup passer à autre chose, mais il continue de se laisser entraîner dans les mêmes vieux drames – menaces de syndicalistes d’Irlande du Nord et flambées locales de variantes de virus.

À l’intérieur de la bulle

Le correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: