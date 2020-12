B

oris Johnson a dit un jour que les chances d’un Brexit sans accord étaient «extrêmement improbables». Boris Johnson a déjà affirmé que les chances d’un Brexit sans accord étaient «d’un million contre un». Boris Johnson nous a dit un jour qu’un Brexit sans accord serait un «échec de la politique». Je crains que l’échec épique, incroyablement improbable, d’un million pour un, de la gouvernance semble devoir se produire dans seulement trois semaines. Boris Johnson a déclaré qu’il était maintenant prêt à se rendre à Paris ou à Berlin à la recherche d’une percée. Je ne parierais certainement pas que cela se produise.

C’est aujourd’hui le dernier jour du sommet des dirigeants de l’UE à Bruxelles. Lorsque les choses seront terminées dans l’après-midi, attendez-vous à une conférence de presse d’Ursula von der Leyen, Charles Michel et Angela Merkel. Bien que le sommet ne porte pas sur le Brexit, il y a de fortes chances qu’ils aient à répondre à des questions à ce sujet. Cela pourrait faire bouger un peu les choses, avec seulement 48 heures avant la date limite de dimanche de Boris Johnson.

TWIN SPEAKS: Boris Johnson a déclaré qu’il y a maintenant une «forte possibilité» que le Royaume-Uni ne parvienne pas à conclure un accord commercial post-Brexit avec l’UE – nous disant que «le moment est venu» de se préparer au non-accord. Des idées opposées sur des règles du jeu équitables semblent désormais inconciliables. Johnson s’est moqué de l’idée que l’UE et le Royaume-Uni devraient être tenus aux mêmes règles – «un peu comme des jumeaux» se faisant couper les cheveux. Le Premier ministre a mis au défi Emmanuel Macron et Angela Merkel d’intervenir, affirmant qu’il était prêt à se rendre à Paris ou à Berlin pour des entretiens si nécessaire – mais rien n’indique que le défi sera relevé. L’Irlande a plaidé pour la raison. Le premier ministre Micheal Martin a déclaré qu’aucune des parties ne devrait se retirer lorsque «97% d’un accord aura été conclu». Pendant ce temps, Bruxelles a publié un plan d’urgence sans accord – essentiellement un ensemble de propositions d’arrangements d’urgence sur l’aviation, le fret et la pêche si les négociations commerciales échouent enfin dimanche. Le n ° 10 a déclaré que le Royaume-Uni «examinerait de près» les mini-accords.

NO GO ZONE: Comme si les choses n’étaient pas assez tendues et assez terribles, la Commission européenne a confirmé que les Britanniques pourraient être empêchés d’entrer dans l’UE à partir du 1er janvier. De nouvelles règles de voyage entreront en vigueur, ce qui signifie que les restrictions actuelles du bloc contre les coronavirus bloqueront l’entrée. En théorie, les États membres pourraient décider de créer leur propre couloir de voyage avec le Royaume-Uni. L’indépendantL’expert en voyages Simon Calder a déclaré que les pays dépendants du tourisme pourraient faire des exemptions «mais il n’y a aucune obligation de le faire pour le moment». Pendant ce temps, les importateurs ont déclaré que les clients qui commandaient des cadeaux de Noël tels que des produits de boulangerie, des appareils électroniques et des outils de bricolage pourraient ne pas voir leurs marchandises avant l’année prochaine après le retard de plusieurs porte-conteneurs. Entre-temps, le ministère des Transports a annoncé un assouplissement temporaire des règles qui limitent le nombre d’heures de travail des chauffeurs routiers, à condition qu’ils transportent de la nourriture et des fournitures médicales.

RÈGLEZ L’ÉCOLE: Des tests de masse vont bientôt commencer pour les élèves du secondaire dans les quartiers de Londres, d’Essex et du Kent les plus touchés par Covid, a annoncé Matt Hancock. Le secrétaire à la santé a déclaré que des tests réguliers étaient désormais nécessaires dans le cadre des règles, car «de loin» la hausse la plus rapide des taux d’infection se situait chez les 11 à 18 ans. «Nous devons tout faire pour arrêter la propagation chez les enfants d’âge scolaire maintenant», a-t-il déclaré. Au Pays de Galles, toutes les écoles secondaires et collèges déplaceront l’enseignement en ligne dès le début de la semaine prochaine. La ministre de l’Éducation, Kirsty Williams, a déclaré avoir suivi les conseils du médecin-chef du Pays de Galles sur la «détérioration» de la situation de Covid là-bas. Hancock, quant à lui, a admis que Londres voyait une «augmentation inquiétante» des cas – mais ne donnerait aucun indice sur la question de savoir si la capitale se dirigeait vers le niveau 3 lors de la révision des niveaux de la semaine prochaine. Dans d’autres nouvelles de Covid, l’application de recherche de contacts d’Angleterre et du Pays de Galles ajoute enfin un moyen de demander une subvention de 500 £ si elle vous dit de vous auto-isoler.

FISCALITÉ ET RÉPARATION: des contrats Covid d’une valeur de 470 millions de livres sterling ont été attribués à des entreprises liées aux paradis fiscaux, selon le Labour. Parmi eux, Ayanda Capital, qui a été critiquée pour un accord de 253 millions de livres sterling pour 50 millions de masques qui ne pouvaient pas être utilisés. Il est apparu qu’Andrew Mills – conseiller du nouveau Board of Trade – était un conseiller principal de l’entreprise. «Ce gouvernement ne peut pas continuer à balayer des schémas inquiétants comme celui-ci», a déclaré Rachel Reeves. Pendant ce temps, un syndicat de fonctionnaires a soulevé de nouvelles et «graves» préoccupations au sujet des allégations d’intimidation au Cabinet. Mark Serwotka, chef du Syndicat des services publics et commerciaux (PCS), a écrit une lettre au ministère disant que certains membres du personnel avaient «envisagé de se suicider» à la suite de leur traitement. Cela survient alors que les avocats agissant pour le syndicat des hauts fonctionnaires de la FDA ont publié un avis préalable à l’action à Downing Street au sujet de la décision du Premier ministre de débarrasser Priti Patel de l’intimidation du personnel.

ORIGINAL PRG: Préparez-vous à un choc. Les députés d’arrière-ban conservateurs ont créé un autre groupe de recherche sur les acronymes. Ils aiment certainement ces groupes de recherche acronyme. Un groupe de 29 députés lance aujourd’hui le Property Research Group (PRG) pour lutter pour la réforme du droit de timbre et d’autres impôts fonciers embêtants. Ils veulent que le n ° 10 examine à nouveau la taxe d’habitation et les droits de succession – ainsi que la réduction du fardeau du droit de timbre parce qu’il «gêne l’aspiration». Ailleurs aujourd’hui, le chef de Plaid Cymru, Adam Price, annoncera ce matin qu’un vote pour son parti est un vote pour un référendum sur l’indépendance au Pays de Galles. Soucieux de profiter d’une partie de l’élan du SNP en Écosse, il dira à un public en ligne: «Le Pays de Galles est en réel danger d’être laissé pour compte dans le cadre d’un Royaume-Uni croupion, dans une formation de la Nouvelle-Angleterre et du Pays de Galles – ce qui serait le pire de tous les mondes.

FEU ET FURIES: Le prochain président Joe Biden et le prochain vice-président Kamala Harris ont été choisis comme Personnalité de l’année du magazine Time pour 2020. La publication a déclaré que le duo avait montré que «les forces de l’empathie sont plus grandes que les furies de la division». Parlant de furies de division, les responsables de plusieurs États ont condamné férocement le procès du Texas déposé devant la Cour suprême qui vise à renverser les résultats des élections dans les quatre principaux États du champ de bataille. La réponse officielle de l’État de Pennsylvanie décrit la décision du procureur général du Texas Ken Paxton – soutenue par Donald Trump bien sûr – comme utilisant une «cacophonie de fausses allégations» à l’appui d’un «abus séditieux de la procédure judiciaire», reposant sur «un surréaliste réalité alternative ». Ne vous retenez pas maintenant, Pennsylvanie.

« Je pense qu’il est vital que tout le monde se prépare maintenant pour cette option australienne. »

Boris Johnson nous dit de nous préparer pour un Brexit sans accord – mais ne pense pas que nous soyons tout à fait prêts à entendre le terme « Brexit sans accord ».

«On me dit qu’il y avait / il y a peu d’énergie pour un accord de part et d’autre… comme l’observe avec lassitude un haut diplomate européen, il y a« un manque de confiance, un manque d’énergie et un manque d’engagement pour parvenir à un accord » . »

Peter Foster du FT est downbeat…

«Je suppose: il faudra un certain temps (3 à 6 mois?) Avant que le gouvernement de Sa Majesté et la Commission européenne ne reviennent autour de la table. Certains alliés du PM suggèrent 2022! Il vaudrait vraiment mieux que toutes les personnes concernées, citoyens, entreprises… concluent l’accord maintenant. »

… Tandis que l’analyste Mujtaba Rahman regarde vers l’avenir.

