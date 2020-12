V

Bien de temps en temps, des merveilles improbables arrivent de nulle part. Une résidente de l’île de Wight est restée «stupéfaite» lorsqu’elle a découvert l’un de ces magnifiques monolithes en se promenant sur la plage – le décrivant comme «vraiment assez magique». Les négociateurs du Brexit pourraient-ils évoquer une merveille improbable? Cela semble très improbable en effet. L’humeur actuelle est clairement non magique, les deux parties n’étant pas plus proches d’un accord et presque hors du temps. À moins d’une concession majeure de Boris Johnson ou des dirigeants de l’UE prochainement, nous nous dirigeons vers un crash sans accord – renvoyé à l’époque où les hommes des cavernes se rassemblaient autour du monolithe.

Boris Johnson informera les ministres de l’état des négociations commerciales lorsque le cabinet se réunira ce matin. En fonction de l’avancement des pourparlers, il peut y avoir une action législative aux Communes, car le gouvernement présente un projet de loi sur la fiscalité en plus du projet de loi sur le marché intérieur. Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, acceptera les félicitations des députés en annonçant à la Chambre des communes que les vaccinations Covid ont commencé.

COURANT HORS ROUTE: Boris Johnson part cette semaine à Bruxelles pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Après un long appel téléphonique, les deux hommes ont convenu que les conditions n’étaient actuellement «pas là» pour un accord et ont demandé aux négociateurs de faire une présentation sur les différences restantes. «C’est la fin de la route pour ce processus au niveau des négociateurs en chef», a déclaré un responsable du gouvernement britannique. Combien de temps les dirigeants politiques ont-ils pour obtenir un compromis de la 11e heure? Michel Barnier a déclaré aux ambassadeurs de l’UE que mercredi était la date limite pour un accord, avant le sommet du Conseil de l’UE de jeudi. Mais le n ° 10 dirait seulement qu’un accord doit être conclu «cette semaine». Une source de l’UE a averti: «D’une manière ou d’une autre, les deux parties semblent convaincues que l’autre partie se repliera à la fin, et je ne vois rien de tout cela.» Bruxelles a au moins salué l’engagement du n ° 10 de supprimer les clauses incriminées du projet de loi sur le marché intérieur si un accord est conclu – un rameau d’olivier, mais à ce stade, pas très important.

NE JAMAIS ESPÉRER LES POLLOCKS: Y a-t-il donc eu des progrès au cours des deux derniers jours? Ça ne ressemble pas à ça. Les négociateurs britanniques ont proposé de retirer l’industrie de la pêche pélagique des négociations sur le Brexit et de la traiter dans un forum séparé, selon RTE. L’équipe de Barnier n’a pas été impressionnée. Bruxelles aurait également été en colère face à une «demande de dernière minute» selon laquelle les bateaux de pêche devraient être détenus majoritairement par des Britanniques pour bénéficier de la plus grande prise dans les eaux britanniques – les diplomates accusant la Grande-Bretagne d’essayer de «nationaliser» les navires européens. Pendant ce temps, de nouveaux avertissements sur ce à quoi nous sommes tous confrontés dans à peine trois semaines. Le directeur général du HMRC a déclaré que les entreprises britanniques devaient faire face à un «fardeau administratif» de 7,5 milliards de livres par an pour remplir les formalités douanières. Le chef de l’entreprise européenne de Toyota, Johan van Zyl, a déclaré qu’un résultat sans accord ferait de la Grande-Bretagne un «environnement d’investissement très négatif». Le chef de la Lib Dem, Ed Davey, a écrit au Premier ministre pour le supplier de négocier une «période d’ajustement» de trois à six mois avec l’UE pour aider les entreprises à survivre.

CÉLÉBRATIONS DU V-DAY: Aujourd’hui marque le début du déploiement du vaccin contre le coronavirus, avec Margaret Keenan, 90 ans, Coventry, la première à recevoir l’injection ce matin. Environ 70 centres hospitaliers à travers le Royaume-Uni commenceront à donner le coup Pfizer aux plus de 80 ans et à certains membres du personnel du NHS. «Nous considérerons aujourd’hui, V-day, un moment clé dans notre lutte contre cette terrible maladie», a déclaré le secrétaire à la Santé Matt Hancock. Le ministère de la Défense a déclaré que 60 planificateurs militaires travaillaient avec le groupe de travail sur les vaccins sur des plans d’urgence pour éviter les perturbations du Brexit, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly confirmant que le gouvernement était «des options de vol non commerciales» pour s’assurer qu’il n’y avait pas de retard. Pendant ce temps, Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que les personnes de plus de 80 ans ne devraient pas s’inquiéter si elles ne reçoivent pas de lettre sur la vaccination ce mois-ci, car la «grande majorité» d’entre eux recevraient le vaccin entre janvier et mars. Le gouvernement a déclaré que la «majorité» des personnes vulnérables au Royaume-Uni seront vaccinées en janvier et février.

YE WERE TELT: Nicola Sturgeon a déclenché la fureur des conservateurs écossais en ayant l’audace de réprimander la famille royale. Le chef du SNP a clairement indiqué que le duc et la duchesse de Cambridge avaient été avertis des directives contre l’interdiction de voyager transfrontalier avant leur voyage pour rencontrer des ambulanciers à Édimbourg. Elle a déclaré que le gouvernement écossais «s’est assuré que la famille royale était au courant» des restrictions. La foutue joue! Un député conservateur anonyme a déclaré Le courrier: «L’homme est le futur roi d’Ecosse. C’est très peu subtile et je pense que cela se retournera contre elle car il y a beaucoup d’Écossais loyalistes. Roi d’Écosse? Les loyalistes? Il y a beaucoup de mal à cela, mais nous n’avons pas le temps … Passant au Pays de Galles, le ministre de la Santé Vaughan Gething pourrait avoir besoin de nouvelles restrictions après Noël alors que les cas de Covid continuent d’augmenter. Le Pays de Galles est la seule région où les chiffres ne baissaient pas à la fin novembre. Certains experts ont averti que Londres pourrait devoir entrer dans des restrictions de niveau 3, après que 21 arrondissements aient montré des augmentations inquiétantes des taux de cas.

DIPLOMATES VENUS DU FROID: Les relations actuellement terribles entre la Russie et l’OTAN alimentent le risque d’une «véritable confrontation militaire», ont averti des personnalités diplomatiques de premier plan. L’European Leadership Network (ELN), un groupe de réflexion composé d’anciens fonctionnaires de Russie et d’Europe, a appelé à un contact régulier pour redémarrer. «Les relations entre la Russie et l’Occident sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide», ont-ils écrit dans une lettre à Les temps. Crise de Covid, chaos du Brexit et nouvelle guerre froide – quel gâchis, hein? Mais pour certains conservateurs, il n’y a rien d’aussi épouvantable et effrayant que la menace d’une augmentation des impôts. Jacob Rees Mogg a suggéré que les conservateurs pourraient perdre les prochaines élections générales si le chancelier Rishi Sunak fait fi d’un engagement manifeste en augmentant les impôts. Le chef des communes a dit Conservateur Ce n’était pas le moment de «gifler l’économie», ajoutant: «Aucun parti ou gouvernement sensé ne rompt les engagements du manifeste bon gré mal gré.»

LES AMÉRICAINS D’ABORD: Donald Trump aurait l’intention de signer un décret qui garantira que les Américains auront accès au vaccin Covid-19 avant que les États-Unis n’accordent leur aide à d’autres pays. Cela intervient alors que son administration a refusé au cours de l’été une offre de Pfizer d’acheter davantage de vaccin, laissant les États-Unis avec un total de 100 millions de doses (couvrant 50 millions de personnes) jusqu’en juin 2021. Pendant ce temps, Joe Biden a nommé l’avocat de Californie le général Xavier Becerra en tant que secrétaire à la santé – et conserve également le Dr Anthony Fauci en tant que principal responsable des maladies infectieuses du gouvernement. À propos, si vous vous demandez comment Melania Trump est en train de polir son propre héritage politique lors de ses derniers jours à la Maison Blanche, la première dame sortante a déclaré qu’elle était «fière d’annoncer» l’achèvement d’un nouveau pavillon de tennis sur le terrain sud. Laissez-les jouer au tennis!

«Ayant entendu Michel Barnier… je dirais qu’il était très sombre et très prudent quant à sa capacité à progresser.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney sur l’humeur pessimiste.

« J’espérais qu’Owen Jones abandonnerait le ridicule » les restants auraient dû soutenir le Brexit doux de Corbyn, même si les sortants détestaient « la ligne. »

La militante anti-Brexit Femi Oluwole n’aime pas la dernière chronique d’Owen Jones accusant les restants…

«Le Brexit et les choses qui en découlent sont la faute des politiciens qui l’ont promu et poursuivi, pas de ceux qui s’y sont opposés. C’est simple et il ne faut pas le dire. »

… Et l’éditeur Ian Dunt non plus.

