voici un bel art pour une bonne séparation. Demandez à Piers Morgan et Susanna Reid. Alors que le showman partant débarrassait ses affaires et faisait ses adieux à GMB, Reid l’a remercié pour toutes les «querelles, les diatribes et les raisons de rouler les yeux». Malgré la tentative maladroite de divorce à l’amiable, il semble qu’il y ait de nombreuses années de querelles, de diatribes et de raisons pour le Royaume-Uni et l’UE. Londres et Bruxelles ont convenu de «travailler» sur leur grande scission sur les exportations de vaccins. Mais il y a énormément de travail à faire, avec très peu de solution.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy