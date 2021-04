Oui

Vous pourriez blâmer le Brexit pour beaucoup de choses. Mais la disparition de la Super League européenne? Le président de la Juventus, Andrea Agnelli – l’un des principaux instigateurs de tout cela – a blâmé le Brexit et l’attitude suspecte des clubs anglais envers l’Europe pour l’effondrement de son «beau projet». Comment Boris Johnson doit aspirer aux jours de gloire des guerres du Brexit – son propre beau projet – alors que tout pourrait être imputé aux Européens. Le Premier ministre se débat actuellement sous la pression du scandale Dyson et de l’habitude plutôt malheureuse de son gouvernement de traiter avec des gens riches via des SMS.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique adjoint Rob Merrick sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: