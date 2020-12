UNE

les insulaires têtus et isolés sont sur le point de nouer de nouvelles relations avec l’Union européenne. Un réseau étonnant de tunnels sous-marins reliera les îles Féroé au Danemark lors de son ouverture la semaine prochaine (consultez le Photos – un rond-point géant sous l’océan Atlantique Nord!). Boris Johnson est un grand fan de ponts et de tunnels. Notre Premier ministre espère passer un moment entre les mains alors qu’il se rend aujourd’hui à Bruxelles dans une tentative ultime de créer un lien commercial durable avec l’UE. Si Johnson échoue, il est peut-être temps de remonter le pont-levis et de fermer les écoutilles.

À l’intérieur de la bulle

Notre commentateur politique Andrew Grice sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Keir Starmer participera à des PMQ pratiquement depuis son domicile du nord de Londres, après qu’un membre de son personnel ait été testé positif pour Covid. Après la rencontre de midi, Boris Johnson se rendra à Bruxelles pour un dîner de travail avec Ursula von der Leyen. Michael Gove fera une déclaration à la Chambre des communes sur l’accord conclu avec l’UE sur le fonctionnement de l’accord de retrait de l’année dernière. June Raine, directrice générale de l’organisme de réglementation des vaccins MHRA, sera interrogée par le comité scientifique restreint.

Briefing quotidien

OFFRE DE REPAS POUR DEUX: Boris Johnson adore un repas copieux, et le dîner de ce soir avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera l’un des plus importants de sa vie. Le Premier ministre a déclaré qu’il espérait que le «pouvoir de la douce raison» pourrait encore permettre aux dirigeants politiques de conclure un accord commercial sur le Brexit. Les diplomates bruxellois ont déclaré que le négociateur de l’UE, Michel Barnier, avait été déprimé lors d’un appel vidéo mardi, évaluant les chances d’un accord comme «minces» et «minimes à ce stade». Le n ° 10 a au moins supprimé les clauses contraires à la loi de son projet de loi sur le marché intérieur, étant parvenu à un accord sur les contrôles aux frontières et les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord. Le leader de la Lib Dem, Sir Ed Davey, s’est moqué du «recul spectaculaire», ayant «perdu des mois à menacer de violer le droit international». Mais le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, pense que c’est un bon signe. «J’espère que c’est un signal que le gouvernement britannique est d’humeur à conclure des accords et que nous pouvons en tirer un certain élan.»

BÉBÉ C’EST FROID À L’EXTÉRIEUR: Des avertissements plus sombres pour notre hiver Brexit. Le directeur général de la Food and Drink Federation, Ian Wright, a déclaré que les préparatifs des députés avaient été une «pagaille totale». Expliquant que les règles d’envoi de marchandises des ports gallois vers l’Irlande du Nord venaient tout juste d’être publiées, Wright a déclaré: «Il est trop tard, bébé… Tous ces arrangements sont trop tard pour que les gens se préparent.» Il y a eu des témoignages encore plus frappants au comité des affaires. Miles Celic, directeur de TheCityUK, a déclaré que jusqu’à un quart de l’activité financière du Royaume-Uni était liée à l’UE et que jusqu’à 40% de cette activité pourrait être perdue. L’industrie automobile est également découragée. La Society of Motor Manufacturers and Traders a déclaré qu’un résultat sans accord entraînerait probablement une baisse des ventes de 20 à 30%. Cela intervient alors qu’Ineos – la société appartenant au soutien du Brexit Sir Jim Radcliffe – a confirmé que ses nouvelles voitures Grenadier seraient fabriquées en France, et non au Royaume-Uni comme espéré. Merci, Sir Jim. Quel patriote.

EST-CE UNE LARME QUE JE VOIS DEVANT MOI? Il y a eu des acclamations, des larmes et quelques ricanements mineurs le premier jour de la vaccination – alors que des milliers de coups ont eu lieu à travers le Royaume-Uni. Les généralistes vont maintenant commencer à prendre des rendez-vous avant l’arrivée d’environ un million de doses supplémentaires du jab Pfizer la semaine prochaine. C’était trop pour Matt Hancock. Ou semblait l’être. Le secrétaire à la Santé a très brièvement perdu son sang-froid sur GMB, alors qu’il regardait Margaret Keenan, 90 ans, et William Shakespeare, 81 ans (!) Devenir les premiers à recevoir le coup. «Ce fut une année si difficile pour tant de gens», dit-il en baissant les yeux et en s’essuyant les yeux. Certains cyniques au cœur terrible ont noté qu’il n’y avait pas de larmes réelles. Soyons gentils et disons qu’il a assez bien exécuté son émotion. Même si c’était trop d’émotion pour Le courrier quotidien: « Arrête de chialer, mec ». Dans d’autres nouvelles de Covid, des chercheurs ont confirmé dans The Lancet que le vaccin Oxford-AstraZeneca est sûr et efficace, tandis que Sir Patrick Vallance a averti que nous devrons peut-être encore porter des masques pendant une autre année.

WHISTLE PENDANT QUE VOUS TRAVAILLEZ: La tournée en train du duc et de la duchesse de Cambridge en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles ne se passe pas tout à fait sans heurts. Ayant mérité une petite réprimande de la part de Nicola Sturgeon, le ministre gallois de la Santé Vaughan Gething s’est plaint: «Je préférerais que personne n’ait des visites inutiles.» Le n ° 10 a offert un soutien à la famille royale et a déclaré que le Premier ministre était heureux le «coup de pouce au moral» que les voyages en train de William et Kate ont offert. Pendant ce temps, plus de 40 dirigeants locaux – pour la plupart des personnalités travaillistes telles que Sadiq Khan et Andy Burnham « ont déclaré que le temps était compté pour » sauver « le royaume de Sa Majesté. Ils ont appelé à une révision majeure de la décentralisation et de la façon dont le pouvoir était distribué – sinon l’Écosse suivrait bientôt sa propre voie. «Le temps presse. Nous pouvons encore sauver notre pays, mais nous devons agir maintenant », ont-ils déclaré. Tous les domaines qui faisaient partie des restrictions de catégorie de niveau 4 les plus strictes d’Écosse doivent être rétrogradés au niveau 3 ce vendredi, tandis que les Londoniens ont été exhortés à «respecter les règles» lorsqu’ils passeront au niveau 3.

RÉSEAU SOCIAL: Matt Hancock est confronté à des questions sur une réunion privée qu’il a tenue avec le suprémo Facebook Mark Zuckerberg. Les détails de la rencontre – qui a eu lieu en 2018 alors que Hancock était encore secrétaire à la culture – ont été contenus dans des documents officiels communiqués au Bureau of Investigative Journalism (BIJ) à la suite d’une longue bataille pour la liberté de l’information. Hancock a déclaré à Zuckerberg qu’il souhaitait modifier l’approche du gouvernement en faveur des grandes technologies après que le patron de Facebook ait menacé de retirer les investissements du Royaume-Uni. Le ministre a déclaré qu’il souhaitait «encourager le travail collaboratif pour s’assurer que la législation est proportionnée et propice à l’innovation». Parlant d’air chaud, les députés ont appelé le gouvernement à trouver de l’argent pour aider les familles à réduire les émissions de carbone. Le comité sur le changement climatique (CCC) a appelé à la suppression progressive des ventes de nouvelles chaudières au mazout d’ici 2028 et des chaudières à gaz d’ici 2033. Le chef du comité, Chris Stark, a déclaré: «Il y aura des ménages que nous devrions protéger de ces coûts . »

COURAGE DE VOTRE CON-FICTON: Donald Trump et ses catalyseurs restants n’ont pas encore abandonné. Le président sortant a appelé la Cour suprême à avoir le «courage» de renverser les résultats de l’élection. L’un de ces facilitateurs républicains nocifs, le procureur général du Texas Ken Paxton, a intenté une action en justice devant la Cour suprême, faisant valoir que la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin ne devraient pas être autorisés à voter parce que les États ont modifié de manière inconstitutionnelle les procédures de vote par correspondance. Quelle triste mascarade. De retour dans le monde réel, Joe Biden s’est fixé pour objectif de faire effectuer 100 millions de vaccins contre le coronavirus au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir et a exhorté les Américains à «se masquer» pendant au moins 100 jours. «Nous pouvons changer le cours de la maladie et changer la vie en Amérique pour le mieux.»

Sur le disque

«L’espoir est éternel… Il faut être optimiste. Vous devez croire qu’il y a le pouvoir de la douce raison.

Boris Johnson tente de paraître optimiste sur un accord sur le Brexit.

De la Twitterati

«Quand Michael dit qu’il y a un accord pragmatique sur l’Irlande du Nord et que l’UE est heureuse, alors vous savez que nous nous marchons partout.»

Nigel Farage répond furieusement à la baisse du projet de loi sur le marché intérieur…

« Rappel rapide que Michael Gove a dit qu’il quitterait son emploi si le gouvernement reculait sur le projet de loi sur le marché intérieur. »

… Et la militante anti-Brexit Femi Oluwole offre un rappel joyeux.

Lecture essentielle

