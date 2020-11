Inside Politics: Boris Johnson face à une rébellion majeure des conservateurs à plusieurs niveaux

L

ooks comme Widow Twankey, Buttons et les sœurs laides auront du mal à travailler ce Noël. La saison de panto britannique est maintenant lancée, car les théâtres des zones de niveau 3 ne pourront pas rouvrir après la fin du verrouillage. De nombreux députés d’arrière-ban conservateurs ont décidé que Boris Johnson était le méchant pantomime du système post-lockdown, huant et sifflant à propos de «l’autoritarisme» au n ° 10. Malheureusement, les discussions sur le Brexit se sont également déroulées dans une farce panto-esque – avec Downing Street pas encore clair sur si Michel Barnier de l’UE se présentera réellement pour des négociations en face à face. Oh oui il le fera! Oh non il ne le fera pas, etc. etc.

À l’intérieur de la bulle

Notre rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Les négociations sur un accord commercial sur le Brexit sont en suspens vendredi, avec l’incertitude quant à la reprise des négociations en face à face prévues à Londres. Barnier, quant à lui, devrait rencontrer les ministres des pays pêcheurs de l’UE pour les exhorter à accepter un compromis. Le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, fera le tour des médias du matin pour le gouvernement, le Aujourd’hui à 8h10 et Good Morning Britain à 8h30.

Briefing quotidien

TANT QUE TIERS PASSE: Reconnaissant la frustration des députés conservateurs et des chefs de pub, Boris Johnson nous a dit que «votre rang n’est pas votre destin» – et a souligné que «chaque région a les moyens de s’échapper». Mais le médecin-chef Chris Whitty a précisé que les restrictions de niveau renforcées pour l’Angleterre – qui laissent 55 millions de personnes au niveau 2 ou 3 – ne seront probablement pas assouplies cet hiver. Une source gouvernementale a déclaré Les temps ils devraient rester tels quels jusqu’à la mi-janvier au moins. Les députés d’arrière-ban conservateurs sont furieux. Le Covid Recovery Group a décrit le système de niveaux comme «l’autoritarisme au travail», le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, a dénoncé l’ingérence «inacceptable» – et même le chef du caucus One Nation, Damian Green, a indiqué qu’il voterait contre le système sans preuves plus solides. Le télégraphe pense que jusqu’à 60 conservateurs se rebelleront, il semble donc que le Premier ministre pourrait compter sur le parti travailliste pour le faire passer mardi. Mais Keir Starmer ne devrait décider qu’au début de la semaine prochaine s’il doit soutenir le gouvernement.

HOMME INVISIBLE: Les responsables de Downing Street ont admis qu’ils ne savaient pas si Michel Barnier se présenterait pour des négociations commerciales en face à face à Londres. Un porte-parole du n ° 10 a déclaré que “c’est une question pour l’UE et une décision pour eux”. Les rapports suggèrent que Barnier avait réalisé un coup de Boris-esque et menacé de quitter les pourparlers à moins qu’il n’y ait un grand changement dans la position du Royaume-Uni. Des sources bruxelloises ont déclaré à la BBC que leur homme se joindrait à des pourparlers en face à face à Londres, mais pas avant ce week-end. Entre-temps, Barnier a organisé une réunion avec les ministres européens de la pêche, mais on ne pense pas que cela soit dû à une avancée majeure sur le principal point de friction. Pendant ce temps, les patrons du fret ont déclaré que les entreprises britanniques se précipitaient maintenant pour stocker des marchandises à peine cinq semaines avant l’entrée en vigueur des contrôles douaniers le 1er janvier – ce qui fait augmenter le coût des livraisons transfrontalières. «Les prix montent en flèche», a déclaré l’un d’eux.

COMMENT GAGNER DES AMIS ET INFLUENCER LES GENS: Plus de revendications de copinage impliquant Matt Hancock. Alex Bourne, dont la société fournit maintenant deux millions de tubes à essai de qualité médicale par semaine au NHS, a admis avoir échangé des messages WhatsApp avec le secrétaire à la Santé – mais a nié toute irrégularité. Lors d’un appel téléphonique avec Le gardien, l’ancien propriétaire de l’ancien pub local de Hancock dans le West Sussex, a admis qu’il avait échangé des messages avec Hancock pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, Boris Johnson a nommé l’ex-fonctionnaire du Trésor Dan Rosenfield comme son nouveau chef de cabinet. On dit que Rosenfield est une «peau propre» sans bagage tory factionnel. L’ancien conseiller syndical Damian McBride a déclaré qu’il avait «un cerveau de première classe et un sourire facile». Cependant, il est apparu que Rosenfield est également président de World Jewish Relief – le groupe humanitaire qui s’est dit «profondément découragé» par la grande décision de réduire l’aide à l’étranger de 0,7 à 0,5%.

LUMIÈRES DE LA MAIN: Le gouvernement fait face à une lutte pour obtenir sa grande coupe dans l’aide à l’étranger par le biais des Communes. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a admis qu’il ne pouvait pas garantir que la réduction serait annulée dans un avenir «prévisible» – et a confirmé qu’une nouvelle loi serait nécessaire pour supprimer l’engagement juridique actuel. Le secrétaire fantôme au développement international, Preet Kaur Gill, a déclaré que les travaillistes travailleraient avec les opposants conservateurs pour «arrêter cette retraite». Ailleurs, l’Institut d’études fiscales (IFS) a déclaré que nous sommes tous confrontés à une augmentation de la taxe d’habitation après que Rishi Sunak ait coupé le soutien aux autorités locales dans son examen des dépenses. L’analyste de l’IFS Ben Zaranko – qui prévoyait une augmentation moyenne de 70 £ par ménage – a déclaré que Sunak avait fait preuve d’un «tour de passe-passe» digne de la légende du football Diego Maradona. En parlant de légendes du foot, un ministre «très haut placé» du gouvernement de David Cameron a recommandé à David Beckham de devenir ministre des Sports en 2013, selon l’ancien docteur du spin n ° 10 Craig Oliver. Il s’est attribué le mérite d’avoir «tué» l’idée stupide.

FORCER UN REMATCH: Nicola Sturgeon a réclamé la tenue d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse «Dans la première partie» de la prochaine législature à Holyrood. Le patron du SNP a déclaré que l’opposition actuelle de Boris Johnson à indyref2 n’était pas viable – mais qu’elle ne serait pas attirée par ce qu’elle pourrait faire si le consentement était refusé lors de son interview à la BBC. Sturgeon a également insisté sur le fait qu’un engagement manifeste et qu’une victoire du SNP aux élections de mai équivaudrait à un mandat. «Si les Ecossais votent pour un référendum, il y aura un référendum.» L’impact sur le Brexit pourrait-il faire la différence auprès des électeurs écossais? Le temps nous le dira. En parlant de Brexit qui fait une différence, il semble que les Britanniques ne soient plus éligibles pour travailler dans un nouveau film sur la princesse Diana. Un casting pour le film sur le point d’être tourné en Allemagne avec Kristen Stewart a stipulé que les garçons souhaitant jouer le prince William à 11 ans devaient avoir un passeport européen – «en raison des nouvelles règles du Brexit à partir du 1er janvier».

HOMME DE DIGNITÉ TRANQUILLE: Les agents de sécurité peuvent se retirer. Donald Trump a promis qu’il n’y aurait pas de scènes laides. Il quittera tranquillement la Maison Blanche en janvier – tant que Joe Biden sera officiellement confirmé comme président par le collège électoral. Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait de quitter le bâtiment gracieusement, il a répondu: «Certainement je le ferai, certainement je le ferai, et vous le savez. Mais Trump a poursuivi en affirmant à nouveau qu’une «fraude massive» lui avait refusé le pouvoir. Et l’acte de gentil garçon a été abandonné lorsqu’un journaliste qui a remis en question ses allégations sur la fraude électorale, en disant: «Ne me parlez pas de cette façon! … Ne parlez jamais au président de cette façon. Pendant ce temps, Joe Biden célèbre un Thanksgiving tranquille. «Notre dinde sera plus petite et le bruit de la cuisson un peu plus calme», a-t-il déclaré.

Sur le disque

«Est-ce que j’encouragerais quelqu’un à embrasser et à embrasser des parents âgés? Non, je ne le ferais pas.”

Le professeur Chris Whitty sur un Noël froid à venir.

De la Twitterati

«C’est le verrouillage dans tout sauf le nom. Je pense que la violation massive des règles est à venir.

Nigel Farage prédit un hiver chaotique…

«Vous êtes très silencieux sur le Brexit Nigel. Vous et Rishi Sunak tous les deux. Deux de ses plus grands soutiens veulent parler de tout sauf.

… Mais Alastair Campbell pense que Farage ignore la véritable source du chaos.

