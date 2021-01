Inside Politics: Boris Johnson exhorté à condamner Donald Trump

P

les olitiques des deux côtés de l’Atlantique sont souvent traités comme un jeu – un théâtre irréel de pure rhétorique. Les événements à Washington DC montrent ce qui se passe lorsque la rhétorique devient réelle et que la foule devient violente. Après avoir voté le verrouillage hier soir, nos députés ont allumé CNN et ont regardé avec horreur les partisans armés de Donald Trump prendre d’assaut le bâtiment du Capitole américain et forcer les politiciens élus à se cacher dans leurs bureaux. Boris Johnson a condamné les «scènes honteuses». Mais le Premier ministre est maintenant sous pression pour condamner l’être humain honteux qui a causé cela.

À l’intérieur de la bulle

Le correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller lundi:

Matt Hancock comparaîtra devant le comité de la santé des Communes pour informer les députés des derniers développements de la pandémie. Fraîchement sorti du débat d’hier à la Chambre des communes, les Lords examineront les nouvelles règles de verrouillage aujourd’hui. Mais les événements aux États-Unis vont distraire, alors que les députés réagissent à la prise de contrôle par la foule contrariée du bâtiment du Capitole américain.

Briefing quotidien

L’HORREUR, L’HORREUR: Westminster sera dominé par les scènes à couper le souffle à Washington, alors que les partisans de Trump assiègent le Capitole américain. Boris Johnson a déclaré que les États-Unis « défendaient la démocratie dans le monde et qu’il était désormais vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné ». La secrétaire au travail et aux retraites, Therese Coffey, a eu le malheureux travail de défendre la réponse insipide du Premier ministre. Interrogé sur ITV Peston pourquoi Johnson n’avait pas critiqué Trump personnellement, elle a déclaré qu’il « a clairement indiqué ce soir que nous avons besoin d’une transition pacifique et ordonnée ». Les députés de l’opposition l’ont exhorté à condamner l’homme derrière la foule, tandis que le dirigeant travailliste Keir Starmer a qualifié les événements d ‘«horribles» et condamné les partisans de Trump. «Ce ne sont pas des« manifestants »- il s’agit d’une attaque directe contre la démocratie et les législateurs exécutant la volonté du peuple américain.» Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, est allé plus loin et a attaqué Trump lui-même: « Honte à ceux qui ont incité à cette attaque contre la démocratie. »

LIGNE D’ARRIVÉE… PAS EN VUE? Les députés ont voté le verrouillage de l’Angleterre à une majorité écrasante (seulement 16 ont voté contre) – malgré l’admission de Boris Johnson, les restrictions nationales devront peut-être être repoussées au-delà d’un examen à la mi-février. Le Premier ministre a dit aux députés d’arrière-ban conservateurs irritables qu’il s’agirait d’un «déballage progressif» plutôt que d’un «big bang». Mais il a également affirmé que le vaccin signifiait que ce serait un «sprint» vers l’arrivée plutôt qu’un «marathon». C’est donc un sprint lent et progressif tout au long de l’hiver – sans ligne d’arrivée définitive. Je l’ai? Mark Harper, président du Covid Recovery Group (CRG) des conservateurs, a appelé à un «assouplissement substantiel» des bordures dès que les quatre groupes prioritaires reçoivent le coup. Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré qu’il était «absolument» convaincu que le gouvernement ferait vacciner 13,9 millions de personnes vulnérables d’ici la mi-février – ajoutant que des pharmacies communautaires seraient amenées pour aider le déploiement. Les dirigeants du Conseil ont exhorté le n ° 10 à prendre une décision sur les élections municipales et municipales cruciales de mai «dès que possible», après que Johnson ait fait allusion à un retard.

NON ACCUSÉS COMME NOUS SOMMES: L’ampleur des problèmes de mise en œuvre du Brexit devient maintenant claire, comme les transporteurs et les détaillants l’ont dit aux députés du comité d’Irlande du Nord au sujet des difficultés avec le nouveau système douanier. Seamus Leheny de Logistics UK a déclaré que certains camions étaient retenus au contrôle douanier pendant six à huit heures pour ne pas avoir les bons documents lors de leur passage de GB à NI. Avertissement d’une «énorme pénurie» d’agents des douanes, Robert Hardy, directeur de l’une des sociétés chargées de s’occuper des formulaires douaniers, a prédit que la pression s’accentuerait sur des arrangements «encombrants» pour la frontière avec la mer d’Irlande. Le Parti unioniste démocratique (DUP), de façon assez prévisible, a qualifié le tout de «désastre absolu». Ayant épuisé les sandwichs dans les points de vente français, Mark and Spencer connaît désormais des pénuries dans ses magasins en République d’Irlande, car il doit lui aussi faire face aux complexités douanières.

RIP IT UP AND PART AGAIN: Problèmes, schmoblems. C’est ce que dit le zélé Brexiteer Daniel Hannan, qui a exhorté le n ° 10 à se dépêcher et à continuer à diverger de l’UE de toutes les manières possibles. Le nouveau pair conservateur (et ancien député européen) veut que le gouvernement élimine une série de protections des consommateurs et des travailleurs. Il est temps d’éliminer les «barrières réglementaires», a-t-il déclaré – en ciblant «tout, des restrictions de planification qui gonflent le coût du logement aux règles de proportion de personnel qui nous donnent la garde d’enfants la plus chère d’Europe». Pendant ce temps, des voix plus sobres ont averti de la fragilité de l’accord commercial sur le Brexit. Le professeur Catherine Barnard a déclaré aux députés qu’il était «très instable» et qu’il pouvait facilement être licencié. Elle a averti que les tarifs étaient encore possibles si «l’accord prend fin» ou «parce qu’il pourrait y avoir des représailles croisées». L’expert juridique a ajouté: «Si vous êtes un constructeur automobile et que vous songez à investir dans une nouvelle usine… vous ne savez pas si des tarifs vont être imposés.»

ALGORITHME ET BLUES: Les résultats du A-level et du GCSE seront décidés par les notes évaluées par les enseignants cette année après la suppression des examens, a confirmé le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson. Il a déclaré que le gouvernement «ferait confiance aux enseignants plutôt qu’aux algorithmes» après l’expérience désastreuse de l’année dernière. Les notes seraient attribuées «équitablement et systématiquement», a-t-il promis – mais il a également admis que «les détails devront être peaufinés». Au milieu des appels croissants à son limogeage, l’attachée de presse du Premier ministre, Allegra Stratton, a déclaré que Johnson pensait que Williamson avait travaillé «au maximum de ses capacités», comme pour dire: «Allez, il fait de son mieux!» Dieu aime un juge. Demandez à Nigel Farage – il essaie de gagner un siège aux Communes depuis des années. Sa dernière tentative voit le Brexit Party changer officiellement son nom pour Reform UK, après l’approbation du chien de garde des élections britanniques. Farage a qualifié cela de «bonne nouvelle» et a déclaré que son équipe ferait campagne pour des changements dans le système de vote, les Lords, la BBC et d’autres institutions qu’il déteste.

LA FOLIE DU ROI DONALD: Si vous êtes toujours au courant des nouvelles des États-Unis, les législateurs ont réussi à retourner au Capitole américain pour terminer de certifier la victoire de Joe Biden après la terrifiante éruption de violence populaire. Les responsables affirment qu’une femme a été abattue par la police pendant les émeutes, tandis que trois autres sont décédées à la suite d ‘«urgences médicales». Et Donald Trump? Eh bien, CBS rapporte que les membres du cabinet du mégalomane dément avaient discuté de l’idée d’utiliser le 25e amendement pour le déclarer inapte à ses fonctions. Il semble que Mike Pence ait rompu avec le dictateur potentiel, se tenant fermement contre sa tentative de subvertir la démocratie. Le chef du Pentagone, Christopher Miller, a suggéré que c’était Pence et les dirigeants du Congrès – et non Trump – qui avaient appelé la Garde nationale hier soir. Pendant ce temps, Trump a été exclu de Twitter pendant 12 heures. Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il exigeait la suppression de trois tweets pour «violations graves» – sinon il resterait verrouillé pour de bon.

Sur le disque

«Lors de la première vague de la pandémie, le gouvernement a été à plusieurs reprises trop lent pour agir… Ce n’est pas seulement de la malchance, ce n’est pas inévitable, cela suit un modèle.

Keir Starmer sur l’échec de Boris Johnson.

De la Twitterati

«Tout homme politique britannique qui a donné à Trump l’heure de la journée devrait avoir honte maintenant.»

Le maire de Manchester, Andy Burnham, sur les catalyseurs britanniques du démagogue…

«S’il s’agissait de la Biélorussie ou de tout autre pays, Boris Johnson appellerait au retour de l’ordre, à la défense de la démocratie et à la fin de la sape des élections par un dirigeant corrompu. Mais comme c’est son copain Donald Trump, il ne peut pas se résoudre à passer l’appel.

… Et le député Peter Kyle est tout aussi cinglant.

Lecture essentielle

Andrew Feinberg, The Independent: des responsables du renseignement américain préviennent de la suite des émeutes de Trump

Aja Hannah, The Independent: Et si les émeutiers étaient noirs? Je pense que nous connaissons la réponse?

Emily Tamkin, nouvel homme d’État: La prise d’assaut du Capitole américain est la fin logique de la présidence Trump

Bret Stephens, The New York Times: Accusez-le et condamnez-le – maintenant

