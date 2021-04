Inside Politics: Boris Johnson éteint le mobile après que le numéro se soit révélé en ligne

je

Est-ce que quelque chose de privé est plus? Harry et Meghan ont contacté «en privé» William et Kate pour les féliciter pour leur dixième anniversaire de mariage – mais le geste de bonne volonté a fait la une des journaux. Ne posez pas de questions à Boris Johnson sur la confidentialité. Il est apparu hier soir que le numéro de téléphone portable du Premier ministre était en ligne depuis 15 ans – provoquant un flot d’appels et une panique de sécurité. Le leader travailliste Keir Starmer ne se soucie pas du mobile de Johnson. Mais il aimerait certainement voir les reçus pour le papier peint, les rideaux et les coussins du Premier ministre.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique adjoint Rob Merrick sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: