La seule solution au désaccord entre Harry et William est de laisser le duc de Sussex jouir de sa «liberté» en Amérique, selon l’historien royal Robert Lacey. Il veut que tout le monde leur donne de l’espace pour guérir les blessures au fil du temps. La «liberté» n’est pas quelque chose que nous apprécierons ici en Grande-Bretagne pendant un bon moment. Boris Johnson a décidé que la seule solution à la crise de Covid était un autre verrouillage national – en espérant que cela mettra suffisamment d’espace entre nous tous au cours des huit prochaines semaines pour guérir le NHS.

À l’intérieur de la bulle

Le commentateur politique en chef John Rentoul sur ce qu’il faut surveiller lundi:

Les Communes, qui avaient reçu une semaine de congé, sont rappelées demain, mais les députés du comité DCMS se réunissent ce matin pour discuter de l’avenir des festivals de musique britanniques. Les Lords retournent également au travail aujourd’hui et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, publiera un livre blanc sur la réforme de la loi sur la santé mentale.

Briefing quotidien

LOCK OF AGES: La troisième fois n’est certainement pas le charme. Boris Johnson a annoncé un autre verrouillage national pour l’Angleterre, avertissant que les semaines à venir «seront les plus difficiles à ce jour». Michael Gove a déclaré ce matin que le verrouillage durerait jusqu’en mars, malgré un examen à la mi-février. Le Premier ministre a ordonné aux gens de rester à l’intérieur – à l’exception de la nourriture, de l’exercice, des besoins médicaux et du travail qui ne peut pas être fait à la maison – et a déclaré que les écoles devraient passer à l’enseignement à distance jusqu’à la mi-février. Johnson n’a pas expliqué pourquoi il avait déclaré dimanche que les écoles étaient «sûres», en disant seulement: «Je comprends parfaitement les inconvénients et la détresse que ce changement tardif entraînera.» Le PM a également établi un calendrier pour vacciner 13 millions de personnes – toutes âgées de plus de 70 ans, les agents de santé, les résidents des maisons de soins et les personnes cliniquement vulnérables – d’ici la mi-février. Ayant accusé le Premier ministre d’être trop lent, Keir Starmer a soutenu les mesures. «Nous devons tous nous rassembler maintenant pour que cela fonctionne».

LOSE THE BOOZE: Un sondage YouGov suggère que le verrouillage est populaire, ou du moins toléré – 79% soutiennent le nouvel arrêt national. Mais le PM restera détesté par les propriétaires de pubs: l’alcool à emporter sera interdit, avec des inquiétudes concernant trop de mélange en dehors des boissons alcoolisées. Les restaurants pourront cependant offrir la livraison de nourriture. La Premier League poursuivra son étrange saison à huis clos. En Écosse, Nicola Sturgeon a annoncé un nouveau verrouillage jusqu’à la fin janvier – les écoles écossaises fermeront jusqu’au 1er février. «La prévarication face à ce virus aggrave presque toujours les choses, pas mieux», a déclaré le leader du SNP. Le Pays de Galles, déjà verrouillé, passera à l’apprentissage en ligne jusqu’au 18 janvier au moins. Et le dirigeant d’Irlande du Nord a déclaré qu’il y aurait une période prolongée d’apprentissage en ligne, avec des conseils pour rester à la maison et plus de restrictions de voyage attendues aujourd’hui.

ÉTRANGER DANS UN TRAIN: La députée écossaise Margaret Ferrier a été arrêtée et inculpée par la police après avoir parcouru des centaines de kilomètres dans un train de Londres à l’Écosse, bien qu’elle ait été testée positive pour le virus. Elle a été inculpée pour «conduite coupable et imprudente présumée», selon la police écossaise, elle risque donc cinq ans de prison si elle est reconnue coupable. Ferrier a été suspendu par le SNP, mais a jusqu’à présent rejeté les appels à démissionner de son poste de député de Rutherglen et Hamilton West. Ailleurs, il y a des avertissements plus désastreux pour les mois sombres à venir. Le professeur John Edmunds de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a déclaré qu’il était désormais «cuit dans» le nombre de morts de Covid dépasserait 100 000. C’est le terrible avertissement des médecins en chef du Royaume-Uni qui a incité le Premier ministre à agir maintenant. Ils ont dit que sans autre action, il y avait un risque que le NHS dans plusieurs domaines soit «débordé» au cours des trois prochaines semaines.

VEUILLEZ M. POSTMAN: Alors, comment se déroule le Brexit jusqu’à présent? Beaucoup ont remarqué qu’un nombre croissant de détaillants spécialisés dans l’UE ont décidé de ne pas livrer au Royaume-Uni, en raison des nouveaux coûts liés à l’envoi de trucs. La société de vélos Dutch Bike Bits, par exemple, a déclaré: «La politique britannique nous oblige à cesser de traiter avec les clients britanniques.» Il y a également eu des problèmes avec les premiers camions à traverser la nouvelle frontière de la mer d’Irlande et à arriver lundi à Belfast et Larne. Certains chargements de produits alimentaires n’avaient pas les bons papiers, ce qui signifie de longues attentes aux nouveaux postes de contrôle frontaliers. Le vétérinaire en chef de NI, Robert Huey, a déclaré que la conformité serait renforcée à partir de la semaine prochaine. «Après le septième jour … s’il y a non-conformité, l’envoi devra retourner à l’exportateur pour régler ces problèmes. Nous allons suivre cela, je n’ai pas le choix. »

TESTÉ ET TESTÉ: Le gouvernement a ordonné à toutes les arrivées internationales en Grande-Bretagne de présenter un test Covid négatif obtenu pas plus de 72 heures avant leur voyage (bien que les transporteurs en soient exemptés). Les hauts députés conservateurs avaient poussé à plus d’action à la frontière par crainte de la nouvelle variante hautement transmissible en Afrique du Sud. Matt Hancock a admis qu’il était «incroyablement inquiet» au sujet de la variante. Le secrétaire à la Santé a également dû subir un entretien douloureux sur GMB lundi, face à un infirmier de l’unité de soins intensifs (USI) Dave Carr qui a demandé: «Comment peut-il regarder sérieusement un agent de santé en face et nous dire qu’il dirige le NHS et gérer correctement cette pandémie? » Parlant de rencontres gênantes, la conseillère a quitté Downing Street après une confrontation avec Dominic Cummings a déclaré qu’elle n’avait «jamais eu de raison» pour son licenciement. Sonia Khan, qui est parvenue à un règlement à l’amiable l’année dernière, a déclaré que l’incident avait créé «un dangereux précédent».

MAFIO-SO EASY: Donald Trump et le président élu Joe Biden ont supplié les électeurs géorgiens de se rendre mardi aux élections cruciales. Si les démocrates gagnent, ils contrôleront à la fois le Congrès et la Maison Blanche. Dans ce qui pourrait être le dernier de ses rassemblements en tant que président, Trump a suggéré qu’il voulait que son vice-président Mike Pence rejette la victoire de Biden lorsque le Congrès se réunira pour certifier les résultats ce mercredi. «S’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant. Vous pensez qu’il se méfierait de faire d’autres menaces ganster-ish. Des experts juridiques ont déclaré que l’appel désormais notoire de Trump avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pourrait constituer une sollicitation criminelle de fraude électorale. Neal Katyal, ancien solliciteur général par intérim sous le président Obama, a déclaré que c’était «vraiment, vraiment une infraction impénétrable». Il a ajouté: « On dirait que Donald Trump parle comme un chef de la mafia – et pas comme un chef de la mafia particulièrement intelligent. »

Sur le disque

«Il est à la fois frustrant et alarmant de voir la vitesse à laquelle la nouvelle variante se propage.»

Boris Johnson dit que la variante l’a fait changer d’avis sur le verrouillage.

De la Twitterati

«Hier, Johnson a dit aux parents qu’il était sécuritaire d’envoyer leurs enfants à l’école. Ce soir, il annoncera la fermeture de toutes les écoles. Et tout cela communiqué par le biais de fuites à des journalistes privilégiés. Ils n’ont rien appris. Le même mépris joyeux pour le public.

Ian Dunt n’est pas impressionné par la dernière chute dans une politique…

«Boris Johnson avait tout autant tort de dire aux gens d’envoyer leurs enfants à l’école… qu’il nous a dit qu’il était normal de se serrer la main en mars dernier. Ses conseils sont toujours à deux pas de la réalité.

…et l’auteur Matt Haig non plus.

