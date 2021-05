Inside Politics: Boris Johnson envisage des verrouillages locaux pour s’attaquer à la variante indienne

«Il n’y a pas de deuxième acte dans la vie américaine», a écrit F. Scott Fitzgerald. Essayez de le dire à Donald Trump. L’ex-président déshonoré prévoit d’organiser un retour avec plus de rassemblements MAGA le mois prochain. Le deuxième acte de la carrière de David Cameron semble avoir consisté à gagner de l’argent. L’ex-Premier ministre en disgrâce a admis son «grand intérêt économique» dans son travail de lobbying pour Greensill. Boris Johnson a eu tellement de seconds actes et de retours, il est difficile de tous les suivre. Son nouveau conseiller en éthique a révélé qu’une liste des intérêts économiques du Premier ministre sera mise à jour et rendue publique d’ici la fin du mois.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique adjoint Rob Merrick sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: