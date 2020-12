S

o que se passe-t-il maintenant? La reine aimerait beaucoup savoir si nous obtenons un Brexit sans accord ou non pour qu’elle puisse terminer son discours de Noël. Sa Majesté aurait retardé l’enregistrement du message «émotionnel» de cette année jusqu’à ce que les négociations soient résolues. Elle devra peut-être encore attendre quelques jours de plus – ou simplement ignorer le Brexit. Boris Johnson et Ursula von der Leyen ont convenu que les pourparlers se poursuivront pour le moment – nous donnant la faible lueur d’espoir qu’une annus horribilis pour 2021 puisse encore être évitée.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique adjoint Rob Merrick sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui:

Le négociateur de l’UE, Michel Barnier, pourrait dire s’il y a eu des progrès sur un accord sur le Brexit lorsqu’il informera les ambassadeurs ce matin. Espérons qu’ils le diront ensuite au reste d’entre nous. À Westminster, l’accent sera mis sur l’augmentation des infections à Covid-19 avec un débat général aux Communes. Le projet de loi sur le marché intérieur revient aux Lords, après que le gouvernement a promis que les clauses contraires à la loi ne seraient plus un problème.

Briefing quotidien

PROFONDÉMENT DANS LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE: Quelqu’un fait-il le suivi du nombre d’échéances manquées au Brexit? Boris Johnson et la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont poussé les pourparlers au-delà de la ligne de dimanche dans le sable, affirmant qu’il était « responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire ». Le Premier ministre a répété qu’un Brexit sans accord était «très probable», mais il y avait encore un «espoir». Les rapports du week-end suggéraient que les chances d’aboutir à un accord étaient de 80%. « Peut-être que les chances ont légèrement changé dans le sens d’un accord », a déclaré une source n ° 10 Le télégraphe. Il y a des suggestions que l’UE a retirées de sa «clause de cliquet» désirée pour aligner les normes à l’avenir, mais Bruxelles cherche toujours un moyen de se prémunir contre la concurrence déloyale. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a laissé entendre que le N ° 10 serait d’accord avec le déclenchement de certains tarifs si la Grande-Bretagne devait diverger sur certaines normes à l’avenir. Il a dit qu’il y avait toujours la possibilité de «compteurs créatifs» dans la rédaction.

ÉCOLE PRÉPARATOIRE: On pense que le gouvernement est en train de préparer une course à sec sans accord ce mercredi appelée «Opération Capstone» – impliquant une simulation de perturbation des frontières, la pêche européenne illégale dans les eaux britanniques et des problèmes de transfert de données. La simulation pourrait devenir très réelle dans deux semaines et demie. Et personne ne semble bien préparé du tout. Des ministres auraient demandé aux supermarchés et aux fournisseurs de médicaments de stocker de la nourriture et des médicaments. Mais le British Retail Consortium (BRC) a averti les acheteurs de ne pas stocker de nourriture et de papier toilette dans les jours à venir. Le BRC ne doute guère de la gravité d’un Brexit sans accord, affirmant que les détaillants n’auront «pas le choix», mais la répercussion de plus de 3 milliards de livres de tarifs sur les clients. Il intervient alors que l’UE a déclaré qu’elle «resterait au frais» après que la Royal Navy surveillera les eaux de pêche britanniques en cas de non-accord. L’ancien ministre conservateur Tobias Ellwood a qualifié l’idée d’une confrontation navale «indigne» et «irresponsable».

BAH HUMBUG: Les patrons du NHS ont dit au public de réfléchir «très soigneusement» à la nécessité de contacts sociaux à Noël. «Je ne veux pas être le Grinch qui a volé Noël», a déclaré Chris Hopson, le chef des fournisseurs du NHS – comme il l’a souligné, les États-Unis ont vu un nombre record de cas après les vacances de Thanksgiving. Raab a insisté sur le fait que les gens avaient besoin d’une pause de cinq jours par rapport aux règles de Covid sur «un niveau émotionnel». L’architecte du vaccin d’Oxford a averti que son propre déploiement pourrait devoir être retardé s’il y avait une poussée d’infections après Noël. «Il n’est pas possible d’organiser des cliniques de vaccination lorsque le personnel est malade et que le taux de transmission est très élevé», a déclaré Sarah Gilbert. Pendant ce temps, les députés conservateurs des zones rurales ont été avertis de ne pas trop s’attendre à la révision des niveaux cette semaine. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a écrit aux députés d’arrière-ban conservateurs pour dire que les preuves suggèrent que l’introduction de plus de variations locales dans les niveaux ne fonctionnerait pas.

FISSION POUR DE L’ARGENT: Boris Johnson aurait approuvé les pourparlers du gouvernement avec le géant de l’énergie EDF sur le financement d’une centrale nucléaire de 20 milliards de livres sterling. Les ministres réfléchissent à la somme à investir dans Sizewell C, une centrale à deux réacteurs dans le Suffolk, qui pourrait fournir 7% des besoins énergétiques du pays. China General Nuclear Power (CGN) envisage de se retirer et le gouvernement envisage de prendre une participation dans la centrale, selon Les temps. Nouvelles questions à répondre pour Matt Hancock sur les EPI. Des millions de blouses médicales achetées vers la fin du premier lock-out pour 122 millions de livres sterling n’ont jamais été utilisées, selon la BBC. Ils ont été achetés auprès d’un autre fournisseur (PPE Medpro) mis en place quelques semaines seulement avant la commande. Et il n’y a pas d’autres questions à répondre pour le député conservateur qui a été accusé de viol. La police a abandonné son enquête, le Met affirmant que l’affaire n’avait pas satisfait au «critère de la preuve».

LES BANQUES TIRENT EN BLANC: Les banques britanniques retireraient des comptes d’épargne, des cartes de crédit et des hypothèques à des «dizaines de milliers» d’expatriés vivant dans l’UE. Les banques estiment que les règles post-Brexit concernant les licences d’exploitation de ces services dans l’Espace économique européen (EEE) sont si complexes qu’elles ne valent pas la peine d’être appliquées, selon Les temps. Cela intervient alors que le ministre de l’Intérieur Priti Patel se prépare à annoncer aujourd’hui une refonte du régime d’indemnisation du scandale Windrush. Les victimes recevront un paiement «préliminaire» anticipé de 10 000 £. Ailleurs, le député conservateur Richard Drax fait face à des demandes de paiement de réparations pour le rôle de sa famille dans la traite des esclaves, après L’observateur a révélé qu’il contrôle maintenant la plantation des Caraïbes où ses ancêtres ont autrefois construit la première plantation de canne à sucre de l’Empire britannique. Des personnalités de premier plan de la Commission des réparations de la Communauté des Caraïbes ont déclaré que la plantation Drax Hall était une «scène de crime».

L’EXORCISME: Donald Trump s’est retourné contre une proposition visant à ce que les responsables de la Maison Blanche reçoivent le vaccin Pfizer cette semaine. Trump a déclaré qu’il avait demandé un «ajustement» après que les membres du personnel devraient être parmi les premiers à recevoir le coup dans les prochains jours. Cela intervient alors que les responsables se préparent à nettoyer en profondeur la Maison Blanche pour «exorciser» toute trace de président sortant. Un membre de l’équipe de transition de Joe Biden a déclaré aux journalistes: «L’administration de M. Trump a été criblée de coronavirus. Les Bidens ne prennent aucun risque. Apparemment, une équipe en combinaisons de protection contre les matières dangereuses pulvérisera toute la résidence de désinfectant après le départ de Trump, ainsi que d’enlever tous les tapis et rideaux. La mauvaise odeur de soufre peut être difficile à éliminer. Cela fait suite à des scènes déprimantes du week-end, alors que des milliers de partisans de Trump ont convergé vers plusieurs villes américaines et que des échauffourées se sont ensuivies avec des contre-manifestants. À Washington DC, plus de 20 personnes ont été arrêtées et quatre personnes ont été poignardées.

Sur le disque

«J’ai peur que nous soyons encore très éloignés sur certains points clés. Mais là où il y a de la vie, il y a de l’espoir. Nous allons continuer à discuter pour voir ce que nous pouvons faire.

Boris Johnson nous dit de nous préparer pour un Brexit sans accord, mais attend un accord.

De la Twitterati

«Il est désormais clair que ni le Royaume-Uni ni l’UE ne veulent être blâmés pour avoir mis fin aux négociations… Il n’y a pas de fudge disponible. Ce qui présente un risque qu’ils continueront à parler pour toujours et qu’aucun accord ne se produira par défaut. »

Robert Peston battu dans les jours à venir …

«L’UE a abandonné son insistance sur une ‘clause de cliquet’ … Elle est maintenant prête à faire face à la divergence à l’avenir tant qu’il y aura de solides garde-fous pour rééquilibrer la concurrence déloyale … Malgré la tristesse et la morosité, il y a des signes que les parties sont pas aussi éloigné qu’il y paraît.

…mais Nick Gutteridge du Sun suggère qu’un accord est toujours possible.

Lecture essentielle

James Moore, The Independent: Les hausses des prix alimentaires du Brexit ne sont pas une simple « bosse sur la route »

John Rentoul, The Independent: À quoi ressemblera la politique après le déploiement du vaccin?

Catherine Bennett, The Guardian: Pourquoi Eton continue-t-il à produire des oafs épiques année après année?

David Siders, Politico: Trump déchaîne l’armée de mauvais perdants

