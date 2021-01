Inside Politics: Boris Johnson allume Trump «  complètement faux  »

S

trange jours. Elon Musk est désormais la personne la plus riche du monde. Il prétend que la moitié de son argent est consacrée à la construction d’une «ville autonome sur Mars… au cas où la Terre serait touchée par un météore comme les dinosaures ou la troisième guerre mondiale». Le truc du désastre ressemble à une blague. Mais au cas où vous l’auriez oublié, il y a un mégalomane dément à la Maison Blanche qui a toujours accès aux codes nucléaires. Boris Johnson a finalement pris ses distances avec Trump et condamné ses actions. Mais le Premier ministre ne s’attarde pas sur de vieilles amitiés. Au lieu de cela, il propose des objectifs futurs pour le programme de vaccination afin de nous sauver d’une catastrophe.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique Andrew Woodcock sur ce qu’il faut surveiller lundi:

Les ministres surveilleront la mise à jour hebdomadaire du taux de reproduction crucial du coronavirus R, qui donnera une indication sur le point de savoir si l’assouplissement limité des bordures à Noël a conduit à une augmentation des infections. Les Lords débattront de l’accord commercial sur le Brexit, car de plus en plus d’impacts sur les échanges avec l’UE émergeront.

Briefing quotidien

JIBBER-JABBER DE M. BUMP: Boris Johnson a admis qu’il y aurait probablement des «bosses et des bosses» dans le déploiement du vaccin Covid – mais a quand même promis au moins 200 000 coups par jour d’ici la fin de la semaine prochaine. De nouveaux sites dirigés par le GP en Angleterre aideraient à offrir «des centaines de milliers» de coups quotidiens d’ici le 15 janvier, a déclaré le Premier ministre – l’armée utilisant des «techniques de préparation au combat» pour aider à atteindre les objectifs. Johnson a également révélé que son gouvernement voulait que tous les patients des foyers de soins pour personnes âgées soient vaccinés d’ici la fin du mois. Matt Hancock donnera les détails «exacts» de la manière dont le gouvernement entend atteindre son objectif de vaccination lundi, a promis le Premier ministre. Cela s’est produit alors que 1162 décès supplémentaires de Covid ont été signalés jeudi – le deuxième jour consécutif de plus de 1000 décès. Il est également apparu que les hôpitaux londoniens pourraient manquer de près de 2000 lits d’hôpitaux d’ici le 19 janvier. Johnson a dit à quiconque affirmant que c’était un canular de «grandir».

UN AUTRE FIN (IMPRIMÉ) MESS: Le Brexit n’est pas trop couvert pour le moment, mais de gros problèmes deviennent de plus en plus évidents de jour en jour. Certains des plus grands commerçants du pays se rendent compte qu’ils paient essentiellement des impôts sur des produits qui ne sont pas entièrement fabriqués en Grande-Bretagne. Le British Retail Consortium a averti que les membres sont confrontés à des droits de douane pour la réexportation de marchandises vers l’UE (marchandises importées au Royaume-Uni puis exportées pour être vendues en Europe). Parmi les grandes entreprises qui réévalueraient leurs coûts figurent Boots, Argos, Tesco et H&M. Steve Rowe, PDG de Marks & Spencer, a déclaré: «La gratuité ne se sent pas comme une franchise de droits lorsque vous lisez les petits caractères.» La Food and Drink Federation a déclaré que les fabricants étaient contraints d’annuler la livraison aux clients en Irlande pour la même raison. Le commentateur du Brexit, David Henig, a déclaré que les grandes entreprises «ignoraient» les règles «vraiment à la gueule». Cela intervient alors que les transporteurs se disent «débordés» par les formalités administratives liées aux livraisons en Irlande du Nord. Logistics UK a déclaré que les camions continuent d’arriver avec des documents incomplets.

UNDER LOCK AND KEY: La confusion règne en maître en ce qui concerne les écoles aussi. Les directeurs d’école ont été submergés par les demandes de parents réclamant le statut de travailleur clé pendant le verrouillage, dans l’incertitude quant à savoir qui est admissible. Paul Whiteman, chef de l’Association nationale des chefs d’établissement (NAHT), a déclaré qu’entre 50 et 70 pour cent des familles essayaient d’accéder à l’école dans certaines régions. «La liste des principaux travailleurs semble être utilisée beaucoup plus que prévu», a-t-il déclaré. Le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, a déclaré que les enfants sans accès à la technologie faisaient partie de ceux qui pouvaient encore y assister. Mais le NAHT a déclaré que les écoles «ont été mises dans une position impossible» en essayant de tout régler. Williamson est maintenant incroyablement impopulaire auprès de la profession – 92% des enseignants pensent qu’il devrait démissionner, selon un sondage Teacher Tapp.

MATT POUR TOUTES LES SAISONS: Il pourrait être nécessaire de revacciner les gens contre Covid aussi souvent que tous les six mois, a révélé Matt Hancock. Il a déclaré aux députés du comité de la santé que le virus pouvait revenir sur une base saisonnière sous différentes formes, nécessitant des modifications du vaccin. « Il ne fait aucun doute que les vaccins et les tests seront toujours au programme l’année prochaine », a déclaré le secrétaire à la Santé sur les perspectives pour 2022. Hancock a fait face à la frustration lors d’un voyage photo dans un GP du nord de Londres jeudi – il n’est venu que pour trouver la livraison des jabs d’Oxford n’avait pas été livrée. Il y a de bonnes nouvelles sous la forme de deux autres médicaments de traitement Covid qui sauvent des vies. On a découvert qu’ils réduisaient de 24% le nombre de décès chez les patients sérieux. Cependant, il y a de mauvaises nouvelles du Pays de Galles, où une infirmière du NHS a été testée positive pour Covid seulement trois semaines après avoir reçu le vaccin. Le syndicat des médecins BMA Cymru Wales a déclaré qu’il y avait un manque de preuves pour étayer l’écart de 12 semaines pour une deuxième dose.

FAUX ONU: Boris Johnson a déclaré que Donald Trump avait «complètement tort» de jeter le doute sur l’élection présidentielle et d’encourager ses sbires à prendre d’assaut le Capitole américain. Le Premier ministre a déclaré qu’il «condamne sans réserve» les actions de son ancien allié. Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a semblé réticent à critiquer – mais a déclaré que les commentaires du président avaient «directement conduit» à la violence. Le ministre écossais de la Justice, Humza Yousaf, a appelé Patel à refuser l’entrée de Trump au Royaume-Uni après son départ. Alors que les retombées se poursuivent, les conservateurs enquêtent maintenant sur les commentaires de l’ancien chef gallois du parti, Andrew RT Davies, comparant les émeutiers de Trump à ceux qui ont fait campagne pour un deuxième référendum sur le Brexit. Répondant aux critiques de Keir Starmer sur les émeutes, Davies a déclaré: «Pour être honnête, je ne suis pas sûr que vous soyez dans la position la plus forte en ce moment étant donné que vous avez fait campagne pour renverser la démocratie et la volonté du peuple britannique.

REAL HORRORSHOW: Trump fait semblant de proclamer la paix, l’amour et la compréhension pour éviter d’être expulsé de la Maison Blanche dans les prochains jours. Le monstre a réussi à suivre la ligne dans un nouveau message vidéo sur Twitter – concédant finalement qu ‘ »une nouvelle administration sera inaugurée », avant d’ajouter: « Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation. » Ha! (* rit amèrement *). Les dirigeants démocrates menacent de toute façon de le destituer. La présidente Nancy Pelosi a déclaré que le Congrès lancerait le processus à moins que le vice-président Mike Pence et le cabinet Trump ne le révoquent en utilisant le 25e amendement. Pelosi a qualifié Trump de « personne très dangereuse qui ne devrait pas continuer à exercer ses fonctions … n’importe quel jour peut être un spectacle d’horreur pour l’Amérique ». Alors qu’en est-il de Pence? Pouvait-il vraiment y réfléchir? Selon le sénateur républicain James Inhofe, un Pence à l’air stupéfait a marmonné «après tout ce que j’ai fait» pour Trump pendant le siège de la foule du Capitole.

Sur le disque

«Je pense que ce que le président Trump a dit à ce sujet était complètement faux et je condamne sans réserve le fait d’encourager les gens à se comporter de la manière honteuse qu’ils ont faite au Capitole.»

Boris Johnson se démarque de Donald Trump.

De la Twitterati

«C’est bien de voir Priti Patel reconnaître que les mots ont des conséquences – si seulement elle comprenait l’impact de sa propre rhétorique anti-avocat. Il y a quelques mois, un homme a été accusé d’avoir tenté de lancer une attaque terroriste contre un cabinet d’avocats de ma circonscription.

Le député Gareth Thomas sur la condamnation de Trump par le ministre de l’Intérieur …

«Et si un ministre condamnait des avocats« militants »représentant des immigrants et des demandeurs d’asile et que quelques jours plus tard, un homme se présentait dans un cabinet d’avocats spécialisé dans l’immigration avec un couteau?

… Et l’avocate des droits humains Shoaib M Khan rappelle à Patel ses propos anti-avocats.

Lecture essentielle

Chris Stevenson, The Independent: La destitution de Trump échouerait probablement – mais ce n’est pas une raison pour ne pas échouer

Sean O’Grady, The Independent: Est-ce vraiment la fin de la campagne 2024 de Trump?

Polly Toynbee, le gardien: Pourquoi la Grande-Bretagne est-elle devenue insensible aux décès causés par l’incompétence du gouvernement?

James Forsyth, The Times: Boris Johnson n’est pas le jumeau transatlantique de Trump

S’inscrire ici pour recevoir ce briefing quotidien dans votre boîte mail tous les matins