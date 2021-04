T

voici un temps pour guérir et un temps pour construire, comme il est dit dans la Bible. Le roi de Jordanie Abdallah et son demi-frère, le prince Hamzah, se sont réconciliés en public après les allégations d’une fracture royale et de complots sauvages pour diviser le royaume. Notre propre royaume pas si uni passera la semaine à être obsédé par la perspective que les frères William et Harry réparent leur faille royale lors des funérailles de Philip. La période de deuil voit une trêve inhabituelle à Westminster, alors que Boris Johnson et Keir Starmer se réunissent pour rendre hommage au duc aujourd’hui. Mais ils seront de retour aux gorges l’un de l’autre assez tôt, après que les parties aient accepté de recommencer la campagne pour les élections de mai dès que possible. Les divisions en Irlande du Nord ne peuvent pas non plus être suspendues longtemps, le Premier ministre étant invité à se rendre à Belfast.

À l’intérieur de la bulle

Le rédacteur politique Andrew Woodock sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: