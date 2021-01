UNE

Des célébrations socialement éloignées sont-elles possibles en Premier League? Attendez-vous à plus de bosses aux coudes et de tremblements de pieds après que les clubs se soient fait dire que les poignées de main, les cinq hauts et les câlins «doivent être évités». Boris Johnson pourrait être tenté de frapper l’air pour célébrer, car les dernières données suggèrent que le pire de la vague Covid d’hiver pourrait enfin être passé. Mais le Premier ministre devra peut-être freiner son enthousiasme. Les rapports suggèrent que certains députés d’arrière-ban conservateurs discutent d’un changement de directeur à la mi-saison.